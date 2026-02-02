https://sarabic.ae/20260202/ميدفيديف-المزاعم-بتهديدات-روسيا-والصين-ضد-غرينلاند-مجرد-فزاعة-1109892640.html

ميدفيديف: المزاعم بتهديدات روسيا والصين ضد غرينلاند "مجرد فزاعة"

ميدفيديف: المزاعم بتهديدات روسيا والصين ضد غرينلاند "مجرد فزاعة"

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا تسعى إلى صراع عالمي، مؤكدًا أن روسيا والصين لا تشكلان تهديدًا ضد غرينلاند. 02.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-02T06:53+0000

2026-02-02T06:53+0000

2026-02-02T06:53+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080114512_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_117287e756b8d19b6c2783ebea1be588.jpg

وقال مدفيديف في مقابلة مع وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين: "نحن لا نسعى إلى صراع عالمي".ووصف مزاعم "التهديد" من روسيا والصين ضد غرينلاند، بأنها "مجرد فزاعة".وأضاف ميدفيديف: "ربما ستسير الأمور بهدوء أكبر".ووصف ميدفيديف، الحادثة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأنها انتهاكٌ صارخٌ لجميع قواعد القانون الدولي.وتعتبر غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة يجب أن "تصبح جزءًا من الولايات المتحدة".وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.مجلس الأمن الروسي: موسكو تدعو إلى حوار استراتيجي للحد من الخطر النووي

https://sarabic.ae/20260121/ميدفيديف-ترامب-في-عجلة-من-أمره-لحل-قضية-غرينلاند-وكتابة-اسمه-بأحرف-من-ذهب-1109465725.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين