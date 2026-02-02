عربي
ميدفيديف: المزاعم بتهديدات روسيا والصين ضد غرينلاند "مجرد فزاعة"
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا تسعى إلى صراع عالمي، مؤكدًا أن روسيا والصين لا تشكلان تهديدًا ضد غرينلاند.
وقال مدفيديف في مقابلة مع وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين: "نحن لا نسعى إلى صراع عالمي".ووصف مزاعم "التهديد" من روسيا والصين ضد غرينلاند، بأنها "مجرد فزاعة".وأضاف ميدفيديف: "ربما ستسير الأمور بهدوء أكبر".ووصف ميدفيديف، الحادثة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأنها انتهاكٌ صارخٌ لجميع قواعد القانون الدولي.وتعتبر غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة يجب أن "تصبح جزءًا من الولايات المتحدة".وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.مجلس الأمن الروسي: موسكو تدعو إلى حوار استراتيجي للحد من الخطر النووي
https://sarabic.ae/20260121/ميدفيديف-ترامب-في-عجلة-من-أمره-لحل-قضية-غرينلاند-وكتابة-اسمه-بأحرف-من-ذهب-1109465725.html
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا تسعى إلى صراع عالمي، مؤكدًا أن روسيا والصين لا تشكلان تهديدًا ضد غرينلاند.
وقال مدفيديف في مقابلة مع وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين: "نحن لا نسعى إلى صراع عالمي".
ووصف مزاعم "التهديد" من روسيا والصين ضد غرينلاند، بأنها "مجرد فزاعة".

ووفقًا لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أصبح الوضع بشأن غرينلاند، تحدّيًا خطيرًا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف ميدفيديف: "ربما ستسير الأمور بهدوء أكبر".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
ميدفيديف: ترامب في عجلة من أمره لحل قضية غرينلاند وكتابة اسمه "بأحرف من ذهب"
21 يناير, 07:51 GMT
ووصف ميدفيديف، الحادثة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأنها انتهاكٌ صارخٌ لجميع قواعد القانون الدولي.

وقال ميدفيديف: "ما حدث للرئيس نيكولاس مادورو، يُعدّ انتهاكًا واضحًا لجميع قواعد القانون الدولي".

وتعتبر غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة يجب أن "تصبح جزءًا من الولايات المتحدة".
وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
مجلس الأمن الروسي: موسكو تدعو إلى حوار استراتيجي للحد من الخطر النووي
