https://sarabic.ae/20260202/ميدفيديف-المزاعم-بتهديدات-روسيا-والصين-ضد-غرينلاند-مجرد-فزاعة-1109892640.html
ميدفيديف: المزاعم بتهديدات روسيا والصين ضد غرينلاند "مجرد فزاعة"
ميدفيديف: المزاعم بتهديدات روسيا والصين ضد غرينلاند "مجرد فزاعة"
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا تسعى إلى صراع عالمي، مؤكدًا أن روسيا والصين لا تشكلان تهديدًا ضد غرينلاند. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T06:53+0000
2026-02-02T06:53+0000
2026-02-02T06:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080114512_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_117287e756b8d19b6c2783ebea1be588.jpg
وقال مدفيديف في مقابلة مع وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين: "نحن لا نسعى إلى صراع عالمي".ووصف مزاعم "التهديد" من روسيا والصين ضد غرينلاند، بأنها "مجرد فزاعة".وأضاف ميدفيديف: "ربما ستسير الأمور بهدوء أكبر".ووصف ميدفيديف، الحادثة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأنها انتهاكٌ صارخٌ لجميع قواعد القانون الدولي.وتعتبر غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة يجب أن "تصبح جزءًا من الولايات المتحدة".وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.مجلس الأمن الروسي: موسكو تدعو إلى حوار استراتيجي للحد من الخطر النووي
https://sarabic.ae/20260121/ميدفيديف-ترامب-في-عجلة-من-أمره-لحل-قضية-غرينلاند-وكتابة-اسمه-بأحرف-من-ذهب-1109465725.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080114512_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c11ee11ea0db48f484edaafd9afd74d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
ميدفيديف: المزاعم بتهديدات روسيا والصين ضد غرينلاند "مجرد فزاعة"
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا تسعى إلى صراع عالمي، مؤكدًا أن روسيا والصين لا تشكلان تهديدًا ضد غرينلاند.
وقال مدفيديف في مقابلة مع وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين: "نحن لا نسعى إلى صراع عالمي".
ووصف مزاعم "التهديد" من روسيا والصين ضد غرينلاند، بأنها "مجرد فزاعة".
ووفقًا لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أصبح الوضع بشأن غرينلاند، تحدّيًا خطيرًا لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضاف ميدفيديف: "ربما ستسير الأمور بهدوء أكبر".
ووصف ميدفيديف، الحادثة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأنها انتهاكٌ صارخٌ لجميع قواعد القانون الدولي.
وقال ميدفيديف: "ما حدث للرئيس نيكولاس مادورو، يُعدّ انتهاكًا واضحًا لجميع قواعد القانون الدولي".
وتعتبر غرينلاند جزءا من مملكة الدنمارك، ومع ذلك، صرّح ترامب مرارًا بأن الجزيرة يجب أن "تصبح جزءًا من الولايات المتحدة".
وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية، واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرةً إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.