ناريشكين ينصح الغرب بعدم اختبار ما إذا كان عصر الردع النووي قد انتهى
سبوتنيك عربي
حذّر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، من أن عصر الردع النووي لم يبدأ بعد، ونصح "الصقور" في المعسكر الغربي بعدم التحقق من... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T08:28+0000
حذّر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، من أن عصر الردع النووي لم يبدأ بعد، ونصح "الصقور" في المعسكر الغربي بعدم التحقق من صحة الادعاءات بأن هذا العصر قد انتهى.
وقال ناريشكين، في كلمته خلال اجتماع للمسؤولين رفيعي المستوى المعنيين بمسائل الأمن، ضمن المنتدى الدولي للأمن، في موسكو: "تتنبأ بعض شركات تكنولوجيا المعلومات بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تؤثر في المستقبل على ميزان القوى الاستراتيجي والنظام القائم للردع النووي. وقد وصل الأمر إلى تصريحات مدوية بأن عصر الردع النووي قد انتهى".
وتابع: "يمكن الرد على ذلك بقول واحد: عصر الردع النووي، الحمد لله، أنه حتى لم يبدأ بعد. لا أنصح "الصقور" في المعسكر الغربي بالتحقق من صحة هذا التأكيد".
ووفقا له، فإن "اللاجئين الأوكرانيين يشكّلون عبئًا إضافيًا على نظام الضمان الاجتماعي الأوروبي، لكن النخب الأوروبية لا ترى في ذلك مشكلة كبيرة، إذ يكمن هدفها الرئيسي في استمرار أوكرانيا في لعب دور القوة الضاربة ضد روسيا. وهي تفشل في هذه المهمة".
وأوضح أن السبب الرئيسي لهذا الفشل هو الانخفاض الكارثي في عدد السكان الذي تسبب فيه الأوروبيون، الذين "أنهكوا أوكرانيا في مواجهة روسيا، ولم يتبقَ أمام الأوكرانيين سوى سؤال واحد: ما الخطوة التالية؟".
وحول أن بريطانيا تحرض شركاءها الأوروبيين على الصدام مع روسيا، قال: "لا بد من الإشارة، بشكل منفصل، إلى الدور التدميري البالغ الذي تلعبه بريطانيا، هذه العبقرية الشريرة والساخرة لأوروبا. فكما كان الحال عشية الحربين العالميتين، تحرض لندن حلفاءها في القارة الأوروبية على مواجهة مباشرة مع روسيا".