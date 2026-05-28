ناريشكين ينصح الغرب بعدم اختبار ما إذا كان عصر الردع النووي قد انتهى

عربي
الكرملين: عملية السلام في أوكرانيا ذات أولوية بالنسبة لموسكو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260528/ناريشكين-ينصح-الغرب-بعدم-اختبار-ما-إذا-كان-عصر-الردع-النووي-قد-انتهى-1113810604.html
ناريشكين ينصح الغرب بعدم اختبار ما إذا كان عصر الردع النووي قد انتهى
ناريشكين ينصح الغرب بعدم اختبار ما إذا كان عصر الردع النووي قد انتهى
سبوتنيك عربي
حذّر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، من أن عصر الردع النووي لم يبدأ بعد، ونصح "الصقور" في المعسكر الغربي بعدم التحقق من... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T08:28+0000
2026-05-28T08:28+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113403376_0:152:2620:1626_1920x0_80_0_0_1332757766e496d6253d65aab5ddf8e4.jpg
وقال ناريشكين، في كلمته خلال اجتماع للمسؤولين رفيعي المستوى المعنيين بمسائل الأمن، ضمن المنتدى الدولي للأمن، في موسكو: "تتنبأ بعض شركات تكنولوجيا المعلومات بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تؤثر في المستقبل على ميزان القوى الاستراتيجي والنظام القائم للردع النووي. وقد وصل الأمر إلى تصريحات مدوية بأن عصر الردع النووي قد انتهى".ووفقا له، فإن "اللاجئين الأوكرانيين يشكّلون عبئًا إضافيًا على نظام الضمان الاجتماعي الأوروبي، لكن النخب الأوروبية لا ترى في ذلك مشكلة كبيرة، إذ يكمن هدفها الرئيسي في استمرار أوكرانيا في لعب دور القوة الضاربة ضد روسيا. وهي تفشل في هذه المهمة".وحول أن بريطانيا تحرض شركاءها الأوروبيين على الصدام مع روسيا، قال: "لا بد من الإشارة، بشكل منفصل، إلى الدور التدميري البالغ الذي تلعبه بريطانيا، هذه العبقرية الشريرة والساخرة لأوروبا. فكما كان الحال عشية الحربين العالميتين، تحرض لندن حلفاءها في القارة الأوروبية على مواجهة مباشرة مع روسيا".موسكو: أي محاولة من "الناتو" لحصار كالينينغراد ستفضي إلى عواقب وخيمةبوتين: روسيا تشارك في ضمان الاستقرار العالمي
https://sarabic.ae/20260527/بوتين-يهنئ-حرس-الحدود-الروسي-بعيدهم-المهني-1113802602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113403376_126:0:2495:1777_1920x0_80_0_0_3bfc54d49dd991b606b0d3e9f3a57294.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

ناريشكين ينصح الغرب بعدم اختبار ما إذا كان عصر الردع النووي قد انتهى

08:28 GMT 28.05.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين،
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حذّر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، من أن عصر الردع النووي لم يبدأ بعد، ونصح "الصقور" في المعسكر الغربي بعدم التحقق من صحة الادعاءات بأن هذا العصر قد انتهى.
وقال ناريشكين، في كلمته خلال اجتماع للمسؤولين رفيعي المستوى المعنيين بمسائل الأمن، ضمن المنتدى الدولي للأمن، في موسكو: "تتنبأ بعض شركات تكنولوجيا المعلومات بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تؤثر في المستقبل على ميزان القوى الاستراتيجي والنظام القائم للردع النووي. وقد وصل الأمر إلى تصريحات مدوية بأن عصر الردع النووي قد انتهى".

وتابع: "يمكن الرد على ذلك بقول واحد: عصر الردع النووي، الحمد لله، أنه حتى لم يبدأ بعد. لا أنصح "الصقور" في المعسكر الغربي بالتحقق من صحة هذا التأكيد".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
بوتين: حرس الحدود سيواصلون المساهمة في حماية روسيا من الإرهاب والجريمة
أمس, 21:55 GMT
ووفقا له، فإن "اللاجئين الأوكرانيين يشكّلون عبئًا إضافيًا على نظام الضمان الاجتماعي الأوروبي، لكن النخب الأوروبية لا ترى في ذلك مشكلة كبيرة، إذ يكمن هدفها الرئيسي في استمرار أوكرانيا في لعب دور القوة الضاربة ضد روسيا. وهي تفشل في هذه المهمة".
وأوضح أن السبب الرئيسي لهذا الفشل هو الانخفاض الكارثي في ​​عدد السكان الذي تسبب فيه الأوروبيون، الذين "أنهكوا أوكرانيا في مواجهة روسيا، ولم يتبقَ أمام الأوكرانيين سوى سؤال واحد: ما الخطوة التالية؟".
وحول أن بريطانيا تحرض شركاءها الأوروبيين على الصدام مع روسيا، قال: "لا بد من الإشارة، بشكل منفصل، إلى الدور التدميري البالغ الذي تلعبه بريطانيا، هذه العبقرية الشريرة والساخرة لأوروبا. فكما كان الحال عشية الحربين العالميتين، تحرض لندن حلفاءها في القارة الأوروبية على مواجهة مباشرة مع روسيا".
موسكو: أي محاولة من "الناتو" لحصار كالينينغراد ستفضي إلى عواقب وخيمة
بوتين: روسيا تشارك في ضمان الاستقرار العالمي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала