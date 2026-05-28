ناريشكين ينصح الغرب بعدم اختبار ما إذا كان عصر الردع النووي قد انتهى

حذّر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، من أن عصر الردع النووي لم يبدأ بعد، ونصح "الصقور" في المعسكر الغربي بعدم التحقق من... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال ناريشكين، في كلمته خلال اجتماع للمسؤولين رفيعي المستوى المعنيين بمسائل الأمن، ضمن المنتدى الدولي للأمن، في موسكو: "تتنبأ بعض شركات تكنولوجيا المعلومات بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تؤثر في المستقبل على ميزان القوى الاستراتيجي والنظام القائم للردع النووي. وقد وصل الأمر إلى تصريحات مدوية بأن عصر الردع النووي قد انتهى".ووفقا له، فإن "اللاجئين الأوكرانيين يشكّلون عبئًا إضافيًا على نظام الضمان الاجتماعي الأوروبي، لكن النخب الأوروبية لا ترى في ذلك مشكلة كبيرة، إذ يكمن هدفها الرئيسي في استمرار أوكرانيا في لعب دور القوة الضاربة ضد روسيا. وهي تفشل في هذه المهمة".وحول أن بريطانيا تحرض شركاءها الأوروبيين على الصدام مع روسيا، قال: "لا بد من الإشارة، بشكل منفصل، إلى الدور التدميري البالغ الذي تلعبه بريطانيا، هذه العبقرية الشريرة والساخرة لأوروبا. فكما كان الحال عشية الحربين العالميتين، تحرض لندن حلفاءها في القارة الأوروبية على مواجهة مباشرة مع روسيا".موسكو: أي محاولة من "الناتو" لحصار كالينينغراد ستفضي إلى عواقب وخيمةبوتين: روسيا تشارك في ضمان الاستقرار العالمي

