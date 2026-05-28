موسكو: أي محاولة من "الناتو" لحصار كالينينغراد ستفضي إلى عواقب وخيمة
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن أي محاولة من جانب حلف شمال الأطلسي "الناتو" لحصار كالينينغراد ستؤدي إلى عواقب وخيمة على المخططين.
2026-05-28T06:47+0000
06:20 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 06:47 GMT 28.05.2026)
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن أي محاولة من جانب حلف شمال الأطلسي "الناتو" لحصار كالينينغراد ستؤدي إلى عواقب وخيمة على المخططين.
وصرح غروشكو، في مقابلة مع قناة "آر تي": " أنطلق من أن حلف الناتو، على ما أعتقد يدرك، وخاصة في المجال العسكري، أن أي محاولة من هذا القبيل، سواء لحصار كالينينغراد أو الاستيلاء عليها، ستكون لها عواقب وخيمة على واضعي هذه الخطط".
وأشار الدبلوماسي إلى أنه يُقيّم فرص حلف "الناتو" في الاستيلاء على كالينينغراد بأنها "معدومة".
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
، في 19 أيار/ مايو، تهديدات وزارة الخارجية الليتوانية بمهاجمة مقاطعة كالينينغراد الروسية، بأنها "تهديدات تنمّ عن جنون العظمة".
وعلّقت زاخاروفا، على تصريح وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس، الذي دعا فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى مهاجمة كالينينغراد، وقالت لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "بارانويا انتحارية (جنون العظمة الانتحاري)".
وفي سياق متصل، رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، على التصريحات المعادية لروسيا الصادرة عن دول البلطيق، قائلًا: "أولًا، صرّح شخص يُدعى "تساخكنا" من إستونيا، بأن المفاوضات مع روسيا لا ينبغي أن تبدأ حتى تحقق "أوكرانيا" نجاحًا على الجبهة، ثم اقترح شخص منحرف من ليتوانيا يُلقّب بـ"بودريس" "إظهار القوة للروس" والوصول إلى كالينينغراد. وكما نعلم جميعًا، فإن الكلاب الصغيرة تُحب النباح بصوت عالٍ لتعزيز سلطتها، وهذا أمرٌ مفهوم، فعقولها صغيرة جدًا".
في وقت سابق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستزيل أي تهديدات لمقاطعة كالينينغراد الروسية، في حال ظهورها. وأكد أن فرض حصار محتمل على المقاطعة قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق للنزاع.
تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة كالينينغراد الروسية تمثل منطقة استراتيجية لروسيا على بحر البلطيق، محاطة بأعضاء في حلف الناتو، ما يجعلها محورًا حساسًا في المعادلات الأمنية الأوروبية.