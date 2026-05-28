موسكو: أي محاولة من "الناتو" لحصار كالينينغراد ستفضي إلى عواقب وخيمة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن أي محاولة من جانب حلف شمال الأطلسي "الناتو" لحصار كالينينغراد ستؤدي إلى عواقب وخيمة على المخططين.

وصرح غروشكو، في مقابلة مع قناة "آر تي": " أنطلق من أن حلف الناتو، على ما أعتقد يدرك، وخاصة في المجال العسكري، أن أي محاولة من هذا القبيل، سواء لحصار كالينينغراد أو الاستيلاء عليها، ستكون لها عواقب وخيمة على واضعي هذه الخطط".ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 19 أيار/ مايو، تهديدات وزارة الخارجية الليتوانية بمهاجمة مقاطعة كالينينغراد الروسية، بأنها "تهديدات تنمّ عن جنون العظمة".وعلّقت زاخاروفا، على تصريح وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس، الذي دعا فيه حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى مهاجمة كالينينغراد، وقالت لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "بارانويا انتحارية (جنون العظمة الانتحاري)".وفي سياق متصل، رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، على التصريحات المعادية لروسيا الصادرة عن دول البلطيق، قائلًا: "أولًا، صرّح شخص يُدعى "تساخكنا" من إستونيا، بأن المفاوضات مع روسيا لا ينبغي أن تبدأ حتى تحقق "أوكرانيا" نجاحًا على الجبهة، ثم اقترح شخص منحرف من ليتوانيا يُلقّب بـ"بودريس" "إظهار القوة للروس" والوصول إلى كالينينغراد. وكما نعلم جميعًا، فإن الكلاب الصغيرة تُحب النباح بصوت عالٍ لتعزيز سلطتها، وهذا أمرٌ مفهوم، فعقولها صغيرة جدًا".تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة كالينينغراد الروسية تمثل منطقة استراتيجية لروسيا على بحر البلطيق، محاطة بأعضاء في حلف الناتو، ما يجعلها محورًا حساسًا في المعادلات الأمنية الأوروبية.بوتين: أي حصار لمقاطعة كالينينغراد قد يؤدي إلى صراع شامل

