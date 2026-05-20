الخارجية الروسية: تهديدات وزير الخارجية الليتواني ضد كالينينغراد تعرض بلاده وشعبه للخطر
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تهديدات وزارة الخارجية الليتوانية بمهاجمة مقاطعة كالينينغراد الروسية بأنها "هوس انتحاري". 20.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "هذه المخاوف، التي تحولت بالفعل إلى جنون ارتياب، تقود إلى مسار انتحاري بكل معنى الكلمة".
وقالت: "لذلك، فإن وزير الخارجية الليتواني، كيستوتيس بودريس، لا يتحدث عن تفاقم الأمور بالنسبة لروسيا فحسب، بل يتحدث عن تفاقمها بالنسبة لبلاده".
وتابعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "إذا دعا أحدهم إلى إرسال أسطول من "الناتو" لضرب كالينينغراد، فإنه يعلن صراحةً أن بلاده وشعبه سيتعرضان للخطر".
ووفقاً لها، فإن أولئك الذين يهددون كالينينغراد يفعلون كل شيء لمصلحة أولئك الذين يحتاجون إلى "اضطرابات" في القارة الأوروبية.
وأضافت: "إنهم يتقاضون رواتبهم مقابل ذلك؛ فهم يفعلون كل شيء لمصلحة أولئك الذين يحتاجون ببساطة إلى إثارة الاضطرابات في القارة الأوروبية الآن، وإطالة أمدها، وتوسيع نطاقها".
وفي سياق متصل، رد رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على التصريحات المعادية لروسيا الصادرة عن دول البلطيق، قائلًا: "أولًا، صرّح شخصٌ يُدعى "تساخكنا" من إستونيا، بأن المفاوضات مع روسيا لا ينبغي أن تبدأ حتى تحقق "أوكرانيا" نجاحًا على الجبهة، ثم اقترح شخصٌ منحرفٌ من ليتوانيا يُلقّب بـ"بودريس" "إظهار القوة للروس" والوصول إلى كالينينغراد. وكما نعلم جميعًا، فإن الكلاب الصغيرة تُحب النباح بصوت عالٍ لتعزيز سلطتها، وهذا أمرٌ مفهوم، فعقولها صغيرة جدًا".
وفي اليوم السابق، دعا بودريس حلف الناتو إلى "إثبات قدرته" على "اختراق" كالينينغراد، وامتلاكه الوسائل اللازمة لذلك، "بما يسمح له بتدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية وقواعد الصواريخ"، بحسب زعمه.
ولم يحدد الوزير الليتواني الوسائل التي كان يشير إليها أو الشروط التي ينبغي للحلف في ظلها إثبات قدراته.
وفي وقت سابق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستزيل أي تهديدات لمقاطعة كالينينغراد الروسية، في حال ظهورها. وأكد أن فرض حصار محتمل على المقاطعة قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق للنزاع.
تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة كالينينغراد الروسية، تمثل منطقة إستراتيجية لروسيا على بحر البلطيق، محاطة بأعضاء في حلف الناتو، ما يجعلها محورًا حساسًا في المعادلات الأمنية الأوروبية.