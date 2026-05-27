بوتين: حرس الحدود سيواصلون المساهمة في حماية روسيا من الإرهاب والجريمة
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته بأن حرس الحدود الروسي سيواصلون تقديم مساهمة كبيرة في حماية البلاد من الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود الوطنية،... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
وأكد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة وجهها بمناسبة يوم حرس الحدود: "أنا على ثقة بأنكم ستستمرون في أداء المهام الموكلة إليكم بكل تفانٍ وإخلاص، وستقدمون مساهمة كبيرة في حماية الوطن من الإرهابيين، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، وتحقيق نتائج ملموسة في مكافحة التهريب والصيد غير القانوني للموارد الحيوية البحرية".وأشار إلى أن حرس الحدود كانوا منذ القِدم أول من يتصدى للأعداء، ويقاتلون من أجل أرضهم دون بذلٍ لأرواحهم، مؤكدًا أن ذاكرة الشعب ستظل تخلد شجاعة وصمود حرس الحدود الذين عرقلوا تقدم النازيين في حزيران/يونيو 1941.وتابع قائلاً: "في فترة ما بعد الحرب، اجتاز أصحاب القبعات الخضراء العديد من الاختبارات الصعبة بشرف؛ إذ قضوا على أعوان النازيين والتنظيمات القومية السرية، وردّوا بحزم على محاولات عبور حدود الدولة بشكل غير قانوني، وكانوا نموذجًا في البسالة العسكرية أثناء أداء واجبهم الأممي في أفغانستان، كما حلوا بكفاءة مهام مسؤولة في مكافحة الإرهاب الدولي".واختتم الرئيس بوتين كلمته بتمني تحقيق نجاحات جديدة لحرس الحدود في خدمتهم، قائلًا: "أتوجه بأطيب الكلمات إلى عائلاتكم وأحبائكم".يُذكر أن روسيا تحتفل في 28 أيار/مايو بيوم حرس الحدود، وهو العيد المهني لجميع أفراد ومحاربي وموظفي جهاز حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
21:55 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 22:38 GMT 27.05.2026)
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته بأن حرس الحدود الروسي سيواصلون تقديم مساهمة كبيرة في حماية البلاد من الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود الوطنية، وتهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية.
وأكد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة وجهها بمناسبة يوم حرس الحدود: "أنا على ثقة بأنكم ستستمرون في أداء المهام الموكلة إليكم بكل تفانٍ وإخلاص، وستقدمون مساهمة كبيرة في حماية الوطن من الإرهابيين، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، وتحقيق نتائج ملموسة في مكافحة التهريب والصيد غير القانوني للموارد الحيوية البحرية".

ووصف بوتين، جهاز حرس الحدود بأنه حلقة وصل موثوقة في ضمان أمن البلاد ومواطنيها، كما أعرب عن شكره للمحاربين القدامى وأفراد الخدمة الحاليين في جهاز حرس الحدود على تفانيهم في خدمة الوطن وأدائهم لواجبهم القتالي.

وأشار إلى أن حرس الحدود كانوا منذ القِدم أول من يتصدى للأعداء، ويقاتلون من أجل أرضهم دون بذلٍ لأرواحهم، مؤكدًا أن ذاكرة الشعب ستظل تخلد شجاعة وصمود حرس الحدود الذين عرقلوا تقدم النازيين في حزيران/يونيو 1941.

وأضاف الرئيس بوتين أنهم "قدموا في الساعات والأيام والأسابيع الأولى من المعارك مساهمة هائلة في إحباط خطط القيادة الألمانية".

وتابع قائلاً: "في فترة ما بعد الحرب، اجتاز أصحاب القبعات الخضراء العديد من الاختبارات الصعبة بشرف؛ إذ قضوا على أعوان النازيين والتنظيمات القومية السرية، وردّوا بحزم على محاولات عبور حدود الدولة بشكل غير قانوني، وكانوا نموذجًا في البسالة العسكرية أثناء أداء واجبهم الأممي في أفغانستان، كما حلوا بكفاءة مهام مسؤولة في مكافحة الإرهاب الدولي".
واختتم الرئيس بوتين كلمته بتمني تحقيق نجاحات جديدة لحرس الحدود في خدمتهم، قائلًا: "أتوجه بأطيب الكلمات إلى عائلاتكم وأحبائكم".
يُذكر أن روسيا تحتفل في 28 أيار/مايو بيوم حرس الحدود، وهو العيد المهني لجميع أفراد ومحاربي وموظفي جهاز حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
