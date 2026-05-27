بوتين مهنئا مسلمي روسيا بعيد الأضحى: هذا العيد يعيد المؤمنين إلى جذور الإسلام
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن "هذا العيد، يعيد المؤمنين إلى جذور الإسلام ويدعو إلى الرحمة... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T07:05+0000
06:59 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 07:05 GMT 27.05.2026)
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن "هذا العيد، يعيد المؤمنين إلى جذور الإسلام ويدعو إلى الرحمة والتقوى".
وقال بوتين، في برقية تهنئة، تم نشرها على موقع الكرملين الإلكتروني: "أهنئ مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى. إنكم، اقتداء بتعاليم وتقاليد أجدادكم العريقة، تحتفلون على نطاق واسع بهذا العيد القديم، الذي يعيد المؤمنين إلى جذور الإسلام ويدعو إلى اللطف والعدل والرحمة والتقوى".
وأشار إلى "مشاركة المنظمات الإسلامية في الحياة الاجتماعية والثقافية في روسيا، مؤكداً أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القيم الأسرية، وتنشئة جيل الشباب على روح الوطنية، وتنفيذ مبادرات تعليمية وخيرية ذات أثر اجتماعي بالغ".
كما لفت إلى أن العمل الجليل الذي يقوم به المسلمون لدعم المدافعين عن الوطن وأسرهم وأحبائهم يستحق كل التقدير.
واختتم قائلًا: "أتمنى لكم الصحة والتوفيق والنجاح الدائم".