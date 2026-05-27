الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى
سبوتنيك عربي
بدأت جموع الحجاج المسلمين في مكة المكرمة، منذ فجر اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، أداء نُسك رمي الجمرات في مشعر منى، وذلك برمي "جمرة العقبة الكبرى" بسبع...
بدأت جموع الحجاج المسلمين في مكة المكرمة، منذ فجر اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، أداء نُسك رمي الجمرات في مشعر منى، وذلك برمي "جمرة العقبة الكبرى" بسبع حصيات، وسط تنظيم دقيق وانسيابية ملحوظة في حركة الحشود.
وأفادت وكالة
الأنباء السعودية "واس"، بأن "منشأة الجمرات شهدت انتظامًا كبيرًا في تنقل الحجاج بين الطوابق والمسارات المخصصة للرمي، دون تسجيل حالات تزاحم أو تدافع، في ظل جاهزية متكاملة من مختلف الجهات الأمنية والصحية والخدمية".
كما وفّرت الجهات المعنية خدمات أمنية وإسعافية وصحية مكثفة، إلى جانب فرق الدفاع المدني والنظافة، فيما انتشر رجال الأمن في ساحات جسر الجمرات ومداخله ومخارجه لتنظيم حركة الحجيج وضمان سلامتهم أثناء أداء النسك.
ويواصل الحجاج بعد رمي "جمرة العقبة الكبرى" استكمال مناسك "يوم النحر"، والتي تشمل "نحر الهدي والحلق" أو التقصير، ثم التوجه إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، أحد أركان الحج الأساسية، قبل العودة إلى منى للمبيت خلال "أيام التشريق" ورمي الجمرات الثلاث.
وفي ختام المناسك، يؤدي الحجاج "طواف الوداع" حول الكعبة قبل مغادرتهم الأراضي المقدسة.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الثلاثاء، اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات
، ضمن الخطط التشغيلية لموسم الحج، وبما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "عمليات التفويج نُفذت وفق الجداول المعتمدة، وبإشراف ميداني من الجهات المختصة، بما أسهم في تنظيم انتقال الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج".