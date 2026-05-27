الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
أمساليوم
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى
سبوتنيك عربي
بدأت جموع الحجاج المسلمين في مكة المكرمة، منذ فجر اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، أداء نُسك رمي الجمرات في مشعر منى، وذلك برمي "جمرة العقبة الكبرى" بسبع... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن "منشأة الجمرات شهدت انتظامًا كبيرًا في تنقل الحجاج بين الطوابق والمسارات المخصصة للرمي، دون تسجيل حالات تزاحم أو تدافع، في ظل جاهزية متكاملة من مختلف الجهات الأمنية والصحية والخدمية".كما وفّرت الجهات المعنية خدمات أمنية وإسعافية وصحية مكثفة، إلى جانب فرق الدفاع المدني والنظافة، فيما انتشر رجال الأمن في ساحات جسر الجمرات ومداخله ومخارجه لتنظيم حركة الحجيج وضمان سلامتهم أثناء أداء النسك.ويواصل الحجاج بعد رمي "جمرة العقبة الكبرى" استكمال مناسك "يوم النحر"، والتي تشمل "نحر الهدي والحلق" أو التقصير، ثم التوجه إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، أحد أركان الحج الأساسية، قبل العودة إلى منى للمبيت خلال "أيام التشريق" ورمي الجمرات الثلاث.وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الثلاثاء، اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات، ضمن الخطط التشغيلية لموسم الحج، وبما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج.وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "عمليات التفويج نُفذت وفق الجداول المعتمدة، وبإشراف ميداني من الجهات المختصة، بما أسهم في تنظيم انتقال الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج".
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى

05:20 GMT 27.05.2026
بدأت جموع الحجاج المسلمين في مكة المكرمة، منذ فجر اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، أداء نُسك رمي الجمرات في مشعر منى، وذلك برمي "جمرة العقبة الكبرى" بسبع حصيات، وسط تنظيم دقيق وانسيابية ملحوظة في حركة الحشود.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن "منشأة الجمرات شهدت انتظامًا كبيرًا في تنقل الحجاج بين الطوابق والمسارات المخصصة للرمي، دون تسجيل حالات تزاحم أو تدافع، في ظل جاهزية متكاملة من مختلف الجهات الأمنية والصحية والخدمية".
كما وفّرت الجهات المعنية خدمات أمنية وإسعافية وصحية مكثفة، إلى جانب فرق الدفاع المدني والنظافة، فيما انتشر رجال الأمن في ساحات جسر الجمرات ومداخله ومخارجه لتنظيم حركة الحجيج وضمان سلامتهم أثناء أداء النسك.
موسم الحج في 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
"الحج السعودية": بطاقة "نسك" تسجل 3 ملايين و500 ألف قراءة منذ بداية ذي القعدة
25 مايو, 13:33 GMT
ويواصل الحجاج بعد رمي "جمرة العقبة الكبرى" استكمال مناسك "يوم النحر"، والتي تشمل "نحر الهدي والحلق" أو التقصير، ثم التوجه إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، أحد أركان الحج الأساسية، قبل العودة إلى منى للمبيت خلال "أيام التشريق" ورمي الجمرات الثلاث.

وفي ختام المناسك، يؤدي الحجاج "طواف الوداع" حول الكعبة قبل مغادرتهم الأراضي المقدسة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الثلاثاء، اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات، ضمن الخطط التشغيلية لموسم الحج، وبما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "عمليات التفويج نُفذت وفق الجداول المعتمدة، وبإشراف ميداني من الجهات المختصة، بما أسهم في تنظيم انتقال الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج".
