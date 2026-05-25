https://sarabic.ae/20260525/الحج-السعودية-بطاقة-نسك-تسجل-3-ملايين-و500-ألف-قراءة-منذ-بداية-ذي-القعدة-1113721942.html
"الحج السعودية": بطاقة "نسك" تسجل 3 ملايين و500 ألف قراءة منذ بداية ذي القعدة
"الحج السعودية": بطاقة "نسك" تسجل 3 ملايين و500 ألف قراءة منذ بداية ذي القعدة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن بطاقة "نسك" بنسختيها الورقية والرقمية تسهم في تسهيل حركة الحجاج ورفع كفاءة إدارة الخدمات خلال موسم الحج الحالي (1447 /... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T13:33+0000
2026-05-25T13:33+0000
2026-05-25T13:33+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الحج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/18/1113699023_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ad653e363022febe00bdb9503b079ff8.jpg
ولفتت إلى أنها توفر الوصول إلى البيانات والخدمات إلكترونيًا ضمن منظومة رقمية متكاملة، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل أكثر من 3.5 ملايين عملية قراءة لبطاقة "نسك" منذ الأول من شهر ذي القعدة الماضي، عبر نقاط التحقق المختلفة ضمن منظومة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضحت الوزارة أن البطاقة تدعم سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات في مختلف مراحل رحلة الحاج إلى جانب تعزيز التوسع في الحلول الرقمية المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن.وفي الجانب الميداني، تتيح البطاقة للفرق العاملة التعرف على بيانات الحجاج بدقة، بما يسهم في تنظيم التنقل بين المشاعر والمخيمات ووسائل النقل، والحد من حالات التيه، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بخدمة الحجاج.
https://sarabic.ae/20260524/قطار-المشاعر-المقدسة-يبدأ-أولى-رحلاته-لنقل-الحجاج-في-موسم-حج-1447هـ-فيديو-1113697156.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/18/1113699023_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72b8c23e5032875c6b79a6fe9223b8e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
"الحج السعودية": بطاقة "نسك" تسجل 3 ملايين و500 ألف قراءة منذ بداية ذي القعدة
أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن بطاقة "نسك" بنسختيها الورقية والرقمية تسهم في تسهيل حركة الحجاج ورفع كفاءة إدارة الخدمات خلال موسم الحج الحالي (1447 / 2026).
ولفتت إلى أنها توفر الوصول
إلى البيانات والخدمات إلكترونيًا ضمن منظومة رقمية متكاملة، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل أكثر من 3.5 ملايين عملية قراءة لبطاقة "نسك" منذ الأول من شهر ذي القعدة الماضي، عبر نقاط التحقق المختلفة ضمن منظومة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضحت الوزارة أن البطاقة تدعم سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات
في مختلف مراحل رحلة الحاج إلى جانب تعزيز التوسع في الحلول الرقمية المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن.
وفي الجانب الميداني، تتيح البطاقة للفرق العاملة التعرف على بيانات الحجاج
بدقة، بما يسهم في تنظيم التنقل بين المشاعر والمخيمات ووسائل النقل، والحد من حالات التيه، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بخدمة الحجاج.