موسم استثنائي للحج… العراق يقود أكبر عملية تفويج بري في المنطقة (يدقق ولا ينشر من دون فيديو)

سبوتنيك عربي

على أعتاب موسم حج استثنائي فرضت فيه التحديات الجوية واقعا جديدا، يبرز العراق بوصفه شريانا حيويا لعبور الحجاج من داخل البلاد وخارجها نحو الديار المقدسة.

ومع تحول آلاف الحجاج إلى النقل البري، تحركت المؤسسات الأمنية والخدمية بوتيرة عالية لتنفيذ خطة متكاملة تجمع بين الانسيابية والتنظيم، في مشهد يعكس جاهزية لوجستية كبيرة ودورا إقليميا متصاعدا للعراق كممر رئيسي في واحدة من أكبر عمليات التنقل الجماعي في المنطقة. وأوضح الخفاجي، أن "القطاعات الأمنية شرعت بتطبيق إجراءات واسعة لتأمين طرق نقل الحجاج، بالتوازي مع توفير خدمات صحية وإدارية ولوجستية متكاملة، بما يضمن وصولهم إلى الديار المقدسة بأسرع وقت ممكن وبمستوى عالٍ من الخدمة والتنظيم".كما شارك قادة العمليات وشرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض الخطط الميدانية وتحديد الواجبات المتعلقة بتأمين الطرق والمعابر البرية والمطارات.وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الوزير شدد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لضمان انسيابية حركة الحجاج، وتوفير الدعمين الأمني واللوجستي بأفضل صورة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتجاوز أي معوقات قد تواجه ضيوف الرحمن، بما يضمن أداء مناسكهم بسهولة وطمأنينة.ورغم التوجه نحو اعتماد النقل البري هذا العام، أكدت الخطوط الجوية العراقية، خلال الاجتماع الثالث لخلية الأزمة برئاسة مديرها العام مناف عبد المنعم، جاهزيتها الكاملة لتنظيم رحلات جوية لنقل الحجاج في حال صدور توجيهات رسمية بإعادة العمل بها، وبما يضمن سير العملية بانسيابية وتنظيم عالٍ. العراق ممر استراتيجي للحجاجفي المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، أن "الموقع الجغرافي للعراق يجعله ممرا استراتيجيا لعبور الحجاج من عدة دول باتجاه المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى "جاهزية الوزارة للتعامل مع مختلف السيناريوهات".وأضاف: "يمتلك العراق منظومة نقل متكاملة تشمل النقل البري والجوي، ما يعزز قدرته على إدارة حركة الحجاج بكفاءة عالية".تفويج الحجاج الإيرانيين عبر العراق دون تأثير على العراقيينإلى ذلك، كشف صاحب شركة للحج والعمرة، علي براك، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، استعداد العراق لتفويج الحجاج الإيرانيين برً عبر أراضيه من الحدود الإيرانية وصولا إلى الحدود السعودية، بعد التحديات التي واجهت حركة الطيران خلال الموسم الماضي.وبحسب براك، فإن الأزمة السابقة دفعت إلى اعتماد النقل البري، حيث تم نقل الحجاج الإيرانيين عبر كربلاء إلى المنافذ الحدودية، لافتا إلى أن هيئة الحج والعمرة أكملت استعداداتها لتكرار التجربة هذا العام بشكل منظم.وفي وقت سابق من الأسبوع خلال الشهر الجاري، أعلن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، الشيخ سامي المسعودي، أن العراق أكمل جميع المتطلبات الخاصة بموسم الحج للعام المقبل، مؤكدا جاهزية الإجراءات التنظيمية الخاصة بتفويج الحجاج.

https://sarabic.ae/20260410/الخطوط-الجوية-العراقية-تعلن-استئناف-رحلاتها-1112446259.html

https://sarabic.ae/20250609/السعودية-تمنح-جائزة-لإيران-تقديرا-لخدماتها-في-الحج-1101485201.html

https://sarabic.ae/20260402/دعما-للاقتصاد-وزارة-النفط-العراقية-تعلن-بدء-تصدير-النفط-عبر-سوريا--1112207421.html

https://sarabic.ae/20250610/السهم-والمثلث-السعودية-تكشف-عن-تكتيكات-التعامل-مع-زحام-الحجاج-1101517553.html

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

