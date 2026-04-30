موسم استثنائي للحج… العراق يقود أكبر عملية تفويج بري في المنطقة (يدقق ولا ينشر من دون فيديو)

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260430/موسم-استثنائي-للحج-العراق-يقود-أكبر-عملية-تفويج-بري-في-المنطقة-يدقق-ولا-ينشر-من-دون-فيديو-1113011855.html
موسم استثنائي للحج… العراق يقود أكبر عملية تفويج بري في المنطقة
سبوتنيك عربي
على أعتاب موسم حج استثنائي فرضت فيه التحديات الجوية واقعا جديدا، يبرز العراق بوصفه شريانا حيويا لعبور الحجاج من داخل البلاد وخارجها نحو الديار المقدسة. 30.04.2026, سبوتنيك عربي
العراق
أخبار الحج
حجاج
حجاج عراقيين
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/08/1064865780_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_fc749a7d8d4ef58b04b712c3e2808b59.jpg
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/08/1064865780_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_2b61a81ed83a7a1c7868df6b35659fb6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار الحج, حجاج, حجاج عراقيين, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, أخبار الحج, حجاج, حجاج عراقيين, تقارير سبوتنيك, حصري

موسم استثنائي للحج… العراق يقود أكبر عملية تفويج بري في المنطقة (يدقق ولا ينشر من دون فيديو)

14:54 GMT 30.04.2026
© AP Photo / Amr Nabilالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
على أعتاب موسم حج استثنائي فرضت فيه التحديات الجوية واقعا جديدا، يبرز العراق بوصفه شريانا حيويا لعبور الحجاج من داخل البلاد وخارجها نحو الديار المقدسة.
ومع تحول آلاف الحجاج إلى النقل البري، تحركت المؤسسات الأمنية والخدمية بوتيرة عالية لتنفيذ خطة متكاملة تجمع بين الانسيابية والتنظيم، في مشهد يعكس جاهزية لوجستية كبيرة ودورا إقليميا متصاعدا للعراق كممر رئيسي في واحدة من أكبر عمليات التنقل الجماعي في المنطقة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "توقف حركة الطيران دفع غالبية الحجاج، بينهم القادمون من دول الجوار، إلى الاعتماد على النقل البري"، مشيرا إلى أن "هذا التحول استدعى تنفيذ خطة أمنية وخدمية متكاملة".
وأوضح الخفاجي، أن "القطاعات الأمنية شرعت بتطبيق إجراءات واسعة لتأمين طرق نقل الحجاج، بالتوازي مع توفير خدمات صحية وإدارية ولوجستية متكاملة، بما يضمن وصولهم إلى الديار المقدسة بأسرع وقت ممكن وبمستوى عالٍ من الخدمة والتنظيم".
وترأس وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اجتماعا موسعا خُصص لبحث الاستعدادات الخاصة بتفويج الحجاج، بمشاركة رئيس هيئة الحج سامي المسعودي، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، إلى جانب أعضاء اللجنتين الأمنية والخدمية وعدد من القيادات الأمنية.
كما شارك قادة العمليات وشرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض الخطط الميدانية وتحديد الواجبات المتعلقة بتأمين الطرق والمعابر البرية والمطارات.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الوزير شدد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لضمان انسيابية حركة الحجاج، وتوفير الدعمين الأمني واللوجستي بأفضل صورة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتجاوز أي معوقات قد تواجه ضيوف الرحمن، بما يضمن أداء مناسكهم بسهولة وطمأنينة.
ورغم التوجه نحو اعتماد النقل البري هذا العام، أكدت الخطوط الجوية العراقية، خلال الاجتماع الثالث لخلية الأزمة برئاسة مديرها العام مناف عبد المنعم، جاهزيتها الكاملة لتنظيم رحلات جوية لنقل الحجاج في حال صدور توجيهات رسمية بإعادة العمل بها، وبما يضمن سير العملية بانسيابية وتنظيم عالٍ.
العراق ممر استراتيجي للحجاج

في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي، أن "الموقع الجغرافي للعراق يجعله ممرا استراتيجيا لعبور الحجاج من عدة دول باتجاه المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى "جاهزية الوزارة للتعامل مع مختلف السيناريوهات".
وبيّن الصافي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود تمتلك أسطولا من الحافلات الحديثة والمكيفة، المصممة لتلبية احتياجات مواسم الحج والزيارات الكبرى"، مؤكدا أن "الوزارة على أتم الاستعداد لتنفيذ أي توجيهات حكومية طارئة".
وأضاف: "يمتلك العراق منظومة نقل متكاملة تشمل النقل البري والجوي، ما يعزز قدرته على إدارة حركة الحجاج بكفاءة عالية".
تفويج الحجاج الإيرانيين عبر العراق دون تأثير على العراقيين

إلى ذلك، كشف صاحب شركة للحج والعمرة، علي براك، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، استعداد العراق لتفويج الحجاج الإيرانيين برً عبر أراضيه من الحدود الإيرانية وصولا إلى الحدود السعودية، بعد التحديات التي واجهت حركة الطيران خلال الموسم الماضي.
وبحسب براك، فإن الأزمة السابقة دفعت إلى اعتماد النقل البري، حيث تم نقل الحجاج الإيرانيين عبر كربلاء إلى المنافذ الحدودية، لافتا إلى أن هيئة الحج والعمرة أكملت استعداداتها لتكرار التجربة هذا العام بشكل منظم.
ويتابع براك: "هذه الإجراءات لن تؤثر على الحجاج العراقيين، نظرا لامتلاك البلاد أسطولا متكاملا من الحافلات الحديثة والمريحة، تم تجهيزه بالكامل لنقل الحجاج من نقطة الانطلاق وحتى الوصول إلى الأراضي المقدسة".
وفي وقت سابق من الأسبوع خلال الشهر الجاري، أعلن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، الشيخ سامي المسعودي، أن العراق أكمل جميع المتطلبات الخاصة بموسم الحج للعام المقبل، مؤكدا جاهزية الإجراءات التنظيمية الخاصة بتفويج الحجاج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала