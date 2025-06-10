https://sarabic.ae/20250610/السهم-والمثلث-السعودية-تكشف-عن-تكتيكات-التعامل-مع-زحام-الحجاج-1101517553.html
"السهم والمثلث".. السعودية تكشف عن تكتيكات التعامل مع زحام الحجاج
"السهم والمثلث".. السعودية تكشف عن تكتيكات التعامل مع زحام الحجاج
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن السلطان السعودية تكشف عن تكتيكات التعامل مع زحام الحجاج خلال عملية رمي الجمرات. 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T11:42+0000
2025-06-10T11:42+0000
2025-06-10T11:42+0000
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وأفادت صحيفة عكاظ، ظهر اليوم الثلاثاء، أن قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية، تضع بصمتها الأمنية المحكمة من أجل إنجاح رمي الجمرات وإدارة حركة الحجيج بانسيابية.وأوضحت أن "تلك البصمة تأتي أو تتمثل في إنجاح رمي الجمرات على الجسر العملاق الذي يحتضن نهرا بشريا من ضيوف الرحمن، يمتد إلى داخل مخيمات مشعر منى".وحققت تكتيكات تذويب زحام الحجاج التي تتقنها قوات الطوارئ الخاصة في تفتيت الكتل البشرية، عدم تسجيل أي حالة تؤثر على تدفق الحجيج، أهمها تكتيك التمشيط لتحريك الجموع ومنعهم من الوقوف على الجمرات.ويستخدم رجال قوات الطوارئ تكتيك "السهم والمثلث" الذي يعتمد على تسيير حركة الحجيج، بعيدا عن مواقع الكثافة البشرية وتوجيهها نحو الأقل كثافة، مع عملية توزيع الحجاج القادمين إلى الجمرات من مختلف الجهات والطرق على مختلف الأدوار بمنشأة الجمرات من خلال عدة طرق سلكها الحجاج القادمون إلى الجمرات.ويقوم أفراد قوات الطوارئ الخاصة بعملية تنظيم شعيرة الرمي وتحويل الحجاج إلى المسارات الخاصة في الاتجاه الواحد، مع عملهم على منع عكس الاتجاه ومنع الجلوس في الممرات والطرق في المشاعر المقدسة، مع وجوب التأكد من نظامية جميع الداخلين لجسر الجمرات والعمل على تحقيق السلامة والأمن لضيوف الرحمن.
https://sarabic.ae/20250605/1101333559.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الحج, السعودية, الأخبار, العالم العربي
أخبار الحج, السعودية, الأخبار, العالم العربي
"السهم والمثلث".. السعودية تكشف عن تكتيكات التعامل مع زحام الحجاج
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن السلطان السعودية تكشف عن تكتيكات التعامل مع زحام الحجاج خلال عملية رمي الجمرات.
وأفادت صحيفة
عكاظ، ظهر اليوم الثلاثاء، أن قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية، تضع بصمتها الأمنية المحكمة من أجل إنجاح رمي الجمرات وإدارة حركة الحجيج بانسيابية.
وأوضحت أن "تلك البصمة تأتي أو تتمثل في إنجاح رمي الجمرات على الجسر العملاق الذي يحتضن نهرا بشريا من ضيوف الرحمن، يمتد إلى داخل مخيمات مشعر منى".
وحققت تكتيكات تذويب زحام الحجاج التي تتقنها قوات الطوارئ الخاصة في تفتيت الكتل البشرية، عدم تسجيل أي حالة تؤثر على تدفق الحجيج، أهمها تكتيك التمشيط لتحريك الجموع ومنعهم من الوقوف على الجمرات.
ويستخدم رجال قوات الطوارئ تكتيك "السهم والمثلث" الذي يعتمد على تسيير حركة الحجيج
، بعيدا عن مواقع الكثافة البشرية وتوجيهها نحو الأقل كثافة، مع عملية توزيع الحجاج القادمين إلى الجمرات من مختلف الجهات والطرق على مختلف الأدوار بمنشأة الجمرات من خلال عدة طرق سلكها الحجاج القادمون إلى الجمرات.
ويقوم أفراد قوات الطوارئ الخاصة بعملية تنظيم شعيرة الرمي وتحويل الحجاج إلى المسارات الخاصة في الاتجاه الواحد، مع عملهم على منع عكس الاتجاه ومنع الجلوس في الممرات والطرق في المشاعر المقدسة
، مع وجوب التأكد من نظامية جميع الداخلين لجسر الجمرات والعمل على تحقيق السلامة والأمن لضيوف الرحمن.