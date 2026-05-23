مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة: أمن الحجاج خط أحمر للمملكة.. والسعودية قدمت كافة التسهيلات

أعلن مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سعد القرشي، عن وصول ما يقرب من مليون و700 ألف حاج إلى مكة المكرمة، منهم 150 ألفًا من الداخل.

وذكر أن الحجاج سينتقلون غدًا إلى المشاعر المقدسة في منى وعرفات، مشيرًا إلى تقديم جميع التسهيلات للحجاج.وأكد، في تصريحاته لبرنامج "عالم سبوتنيك"، اتخاذ المملكة كافة الإجراءات للحفاظ على جميع الحجاج، سواء الصحية أو الأمنية، وكذلك الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمشاعر الحج، مشددًا على أن سلامة الحجيج خط أحمر للمملكة، من خلال الجاهزية الكاملة لكافة المؤسسات المشاركة في تنظيم المشاعر وتأمينها.وقدم القرشي رسالة إلى الحجاج بأن "يكونوا على قدر المسؤولية لأداء فريضتهم، والابتعاد عن كل ما يُسيء إلى الجوانب التي لا تخص العبادة، وتجنب الشعارات والتفرغ كاملًا للحج".وأفاد مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بأن حملة "لا حج بلا تصريح" أتت بثمارها من العام الماضي، في ظل حالة التنظيم والهدوء التي تشهدها كافة المناطق، متوقعًا أن يكون حج هذا العام "منظمًا وناجحًا بفضل الجهود والتوجيهات على كافة المستويات".

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

