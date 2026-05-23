https://sarabic.ae/20260523/مستشار-اللجنة-الوطنية-للحج-والعمرة-أمن-الحجاج-خط-أحمر-للمملكة-والسعودية-قدمت-كافة-التسهيلات-1113676424.html
مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة: أمن الحجاج خط أحمر للمملكة.. والسعودية قدمت كافة التسهيلات
مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة: أمن الحجاج خط أحمر للمملكة.. والسعودية قدمت كافة التسهيلات
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سعد القرشي، عن وصول ما يقرب من مليون و700 ألف حاج إلى مكة المكرمة، منهم 150 ألفًا من الداخل. 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T12:52+0000
2026-05-23T12:52+0000
2026-05-23T12:52+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مكة
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101213171_0:168:1611:1074_1920x0_80_0_0_789e61c043409fa153a0e60d8d2608c7.jpg
وذكر أن الحجاج سينتقلون غدًا إلى المشاعر المقدسة في منى وعرفات، مشيرًا إلى تقديم جميع التسهيلات للحجاج.وأكد، في تصريحاته لبرنامج "عالم سبوتنيك"، اتخاذ المملكة كافة الإجراءات للحفاظ على جميع الحجاج، سواء الصحية أو الأمنية، وكذلك الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمشاعر الحج، مشددًا على أن سلامة الحجيج خط أحمر للمملكة، من خلال الجاهزية الكاملة لكافة المؤسسات المشاركة في تنظيم المشاعر وتأمينها.وقدم القرشي رسالة إلى الحجاج بأن "يكونوا على قدر المسؤولية لأداء فريضتهم، والابتعاد عن كل ما يُسيء إلى الجوانب التي لا تخص العبادة، وتجنب الشعارات والتفرغ كاملًا للحج".وأفاد مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بأن حملة "لا حج بلا تصريح" أتت بثمارها من العام الماضي، في ظل حالة التنظيم والهدوء التي تشهدها كافة المناطق، متوقعًا أن يكون حج هذا العام "منظمًا وناجحًا بفضل الجهود والتوجيهات على كافة المستويات".
https://sarabic.ae/20260430/موسم-استثنائي-للحج-العراق-يقود-أكبر-عملية-تفويج-بري-في-المنطقة-يدقق-ولا-ينشر-من-دون-فيديو-1113011855.html
https://sarabic.ae/20250609/السعودية-تمنح-جائزة-لإيران-تقديرا-لخدماتها-في-الحج-1101485201.html
السعودية
مكة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101213171_149:0:1581:1074_1920x0_80_0_0_3fccf0c3faf05db2f1fba4a0979ab093.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مكة, حصري
السعودية, أخبار السعودية اليوم, مكة, حصري
مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة: أمن الحجاج خط أحمر للمملكة.. والسعودية قدمت كافة التسهيلات
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
حصري
أعلن مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سعد القرشي، عن وصول ما يقرب من مليون و700 ألف حاج إلى مكة المكرمة، منهم 150 ألفًا من الداخل.
وذكر أن الحجاج
سينتقلون غدًا إلى المشاعر المقدسة في منى وعرفات، مشيرًا إلى تقديم جميع التسهيلات للحجاج.
وأكد، في تصريحاته لبرنامج "عالم سبوتنيك"، اتخاذ المملكة كافة الإجراءات للحفاظ على جميع الحجاج، سواء الصحية أو الأمنية، وكذلك الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمشاعر الحج، مشددًا على أن سلامة الحجيج خط أحمر للمملكة، من خلال الجاهزية الكاملة لكافة المؤسسات المشاركة في تنظيم المشاعر وتأمينها.
وذكر أن: "أمن الحاج خط أحمر لا يمكن المساس به بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، حتى يُكملوا فريضتهم على أكمل وجه بطمأنينة وروح".
وقدم القرشي رسالة إلى الحجاج بأن "يكونوا على قدر المسؤولية لأداء فريضتهم
، والابتعاد عن كل ما يُسيء إلى الجوانب التي لا تخص العبادة، وتجنب الشعارات والتفرغ كاملًا للحج".
وأفاد مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بأن حملة "لا حج
بلا تصريح" أتت بثمارها من العام الماضي، في ظل حالة التنظيم والهدوء التي تشهدها كافة المناطق، متوقعًا أن يكون حج هذا العام "منظمًا وناجحًا بفضل الجهود والتوجيهات على كافة المستويات".