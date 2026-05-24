قطار المشاعر المقدسة يبدأ أولى رحلاته لنقل الحجاج في موسم الحج... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
قطار المشاعر المقدسة يبدأ أولى رحلاته لنقل الحجاج في موسم الحج... فيديو
انطلقت صباح، اليوم الأحد، أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ، لنقل ضيوف الرحمن بين منى وعرفات ومزدلفة، عبر منظومة تضم 9 محطات موزعة على امتداد... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
11:03 GMT 24.05.2026 (تم التحديث: 11:59 GMT 24.05.2026)
© REUTERS Ibraheem Abu Mustafa - الحجاج يؤدون الصلاة عند الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم أثناء حضورهم صلاة الجمعة في المسجد الحرام، قبل بدء موسم الحج في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، 22 مايو/ أيار 2026
انطلقت صباح، اليوم الأحد، أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ، لنقل ضيوف الرحمن بين منى وعرفات ومزدلفة، عبر منظومة تضم 9 محطات موزعة على امتداد المسار.
ويتمتع القطار بطاقة تشغيلية ضخمة تصل إلى 72 ألف راكب في الساعة، فيما تستهدف الخطة التشغيلية نقل أكثر من مليوني راكب عبر نحو ألفي رحلة خلال الموسم، ما يجعله من أكثر أنظمة النقل كثافة على مستوى العالم.
وأكدت الخطوط الحديدية السعودية "سار" جاهزية أسطول القطار المكون من 17 قطارا بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في تقليل الازدحام داخل المشاعر المقدسة عبر الاستغناء عن أكثر من 50 ألف رحلة حافلة خلال موسم الحج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
ويشهد موسم الحج لعام 1447هـ استعدادات مكثفة من مختلف الجهات السعودية لتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن، وسط خطط تشغيلية وأمنية وصحية تهدف إلى تسهيل حركة الحجاج ورفع كفاءة التنقل بين المشاعر المقدسة.
الحجاج المسلمون يطوفون حول الكعبة خلال موسم الحج السنوي في مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 17 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة: أمن الحجاج خط أحمر للمملكة.. والسعودية قدمت كافة التسهيلات
أمس, 12:52 GMT
وتواصل المملكة العربية السعودية، تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، منها التوسع في المساحات الخضراء ومشروعات التظليل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة خلال الموسم.
كما تعتمد الجهات المعنية خططا تقنية وتنظيمية متقدمة لإدارة الحشود وتحسين الخدمات اللوجستية والصحية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج، في وقت تتوقع فيه السلطات السعودية استقبال أعداد كبيرة من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.
