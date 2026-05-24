https://sarabic.ae/20260524/قطار-المشاعر-المقدسة-يبدأ-أولى-رحلاته-لنقل-الحجاج-في-موسم-حج-1447هـ-فيديو-1113697156.html
قطار المشاعر المقدسة يبدأ أولى رحلاته لنقل الحجاج في موسم الحج... فيديو
قطار المشاعر المقدسة يبدأ أولى رحلاته لنقل الحجاج في موسم الحج... فيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت صباح، اليوم الأحد، أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ، لنقل ضيوف الرحمن بين منى وعرفات ومزدلفة، عبر منظومة تضم 9 محطات موزعة على امتداد... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T11:03+0000
2026-05-24T11:03+0000
2026-05-24T11:59+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الحج
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/18/1113696997_0:38:1501:882_1920x0_80_0_0_74c769c893a6b492474ca56c6514c95d.jpg
ويتمتع القطار بطاقة تشغيلية ضخمة تصل إلى 72 ألف راكب في الساعة، فيما تستهدف الخطة التشغيلية نقل أكثر من مليوني راكب عبر نحو ألفي رحلة خلال الموسم، ما يجعله من أكثر أنظمة النقل كثافة على مستوى العالم. وأكدت الخطوط الحديدية السعودية "سار" جاهزية أسطول القطار المكون من 17 قطارا بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في تقليل الازدحام داخل المشاعر المقدسة عبر الاستغناء عن أكثر من 50 ألف رحلة حافلة خلال موسم الحج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). ويشهد موسم الحج لعام 1447هـ استعدادات مكثفة من مختلف الجهات السعودية لتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن، وسط خطط تشغيلية وأمنية وصحية تهدف إلى تسهيل حركة الحجاج ورفع كفاءة التنقل بين المشاعر المقدسة. وتواصل المملكة العربية السعودية، تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، منها التوسع في المساحات الخضراء ومشروعات التظليل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة خلال الموسم.كما تعتمد الجهات المعنية خططا تقنية وتنظيمية متقدمة لإدارة الحشود وتحسين الخدمات اللوجستية والصحية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج، في وقت تتوقع فيه السلطات السعودية استقبال أعداد كبيرة من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.
https://sarabic.ae/20260523/مستشار-اللجنة-الوطنية-للحج-والعمرة-أمن-الحجاج-خط-أحمر-للمملكة-والسعودية-قدمت-كافة-التسهيلات-1113676424.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/18/1113696997_0:0:1501:1125_1920x0_80_0_0_562bf06b1b96b722840b627f2b4baa59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطار المشاعر المقدسة يبدأ أولى رحلاته لنقل الحجاج في موسم الحج... فيديو
11:03 GMT 24.05.2026 (تم التحديث: 11:59 GMT 24.05.2026)
انطلقت صباح، اليوم الأحد، أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ، لنقل ضيوف الرحمن بين منى وعرفات ومزدلفة، عبر منظومة تضم 9 محطات موزعة على امتداد المسار.
ويتمتع القطار بطاقة تشغيلية ضخمة تصل إلى 72 ألف راكب في الساعة، فيما تستهدف الخطة التشغيلية نقل أكثر من مليوني راكب عبر نحو ألفي رحلة خلال الموسم، ما يجعله من أكثر أنظمة النقل كثافة على مستوى العالم.
وأكدت الخطوط الحديدية السعودية "سار" جاهزية أسطول القطار المكون من 17 قطارا بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز، مشيرة إلى أن المشروع يسهم في تقليل الازدحام داخل المشاعر المقدسة عبر الاستغناء عن أكثر من 50 ألف رحلة حافلة خلال موسم الحج، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
ويشهد موسم الحج لعام 1447هـ استعدادات مكثفة من مختلف الجهات السعودية لتقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن، وسط خطط تشغيلية وأمنية وصحية تهدف إلى تسهيل حركة الحجاج ورفع كفاءة التنقل بين المشاعر المقدسة.
وتواصل المملكة العربية السعودية، تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، منها التوسع في المساحات الخضراء ومشروعات التظليل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة خلال الموسم.
كما تعتمد الجهات المعنية خططا تقنية وتنظيمية متقدمة لإدارة الحشود وتحسين الخدمات اللوجستية والصحية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الحجاج، في وقت تتوقع فيه السلطات السعودية استقبال أعداد كبيرة من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.