وزارة الحج السعودية: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، اكتمال عملية تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات، ضمن الخطط التشغيلية لموسم الحج، وبما يضمن انسيابية الحركة... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T09:20+0000

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن "عمليات التفويج نُفذت وفق الجداول المعتمدة، وبإشراف ميداني من الجهات المختصة، بما أسهم في تنظيم انتقال الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج".وبدأ الحجاج مع إشراقة صباح التاسع من ذي الحجة، التوافد إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم، وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتملؤها التلبية والدعاء طلبًا للمغفرة والرحمة والعتق من النار.وحسب وكالة الأنباء السعودية، شهدت عملية التصعيد إلى عرفات تنظيمًا دقيقًا وإشرافًا أمنيًا مكثفًا من مختلف القطاعات، حيث انتشر رجال الأمن على الطرق ومسارات الحجاج لتنظيم حركة الحشود وضمان انسيابيتها، وفق الخطط المعتمدة للتفويج وإدارة التنقل بين المشاعر.كما جرى توفير خدمات طبية وإسعافية وتموينية متكاملة في مختلف أرجاء المشعر، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى خدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم خلال أداء المناسك، وسط جاهزية عالية من الجهات الحكومية المعنية.ووقفا لمشاعر الحج، تتجه جموع الحجاج إلى مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين، استنادًا إلى سنة النبي محمد ﷺ في يوم عرفة.ومع غروب الشمس، تبدأ جموع الحجيج النفرة إلى مزدلفة للمبيت فيها وأداء صلاتي المغرب والعشاء، استعدادًا لاستكمال بقية مناسك الحج في يوم النحر.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

