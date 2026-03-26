إعلام: ناقلة نفط تركية تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود
إعلام: ناقلة نفط تركية تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود
أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، أن إحدى ناقلات النفط التركية، تعرضت قبالة السواحل التركية، لهجوم بواسطة طائرات مسيرة مجهولة المصدر. 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T07:21+0000
2026-03-26T07:21+0000
2026-03-26T07:21+0000
وقالت إحدى هذه الوسائل: "في البحر الأسود، على بعد 15 ميلا من مضيق البوسفور، تعرضت ناقلة النفط التابعة لشركة "ألتورا" التركية لهجوم من طائرة مسيرة، ما أسفر عن انفجار قوي. وكانت الناقلة تحمل 140 ألف طن من النفط".وأعربت أنقرة، في وقت سابق، عن قلقها إزاء الهجمات على ناقلتي نفط في البحر الأسود، والتي هددت الأرواح والشحن والبيئة، وفقًا لما صرّح به المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيسيلي.وتم إجلاء 25 من أفراد الطاقم بنجاح. وفي وقت لاحق، أفاد طاقم ناقلة النفط "فيرات" أن السفينة تعرضت للهجوم على بُعد 35 ميلًا من سواحل تركيا. وكان على متنها 20 فردًا من أفراد الطاقم.إعلام: لدى حاملة الطائرات "جيرالد أر فورد" الأمريكية مشاكل جدية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
إعلام: ناقلة نفط تركية تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود
أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، أن إحدى ناقلات النفط التركية، تعرضت قبالة السواحل التركية، لهجوم بواسطة طائرات مسيرة مجهولة المصدر.
وقالت إحدى هذه الوسائل: "في البحر الأسود، على بعد 15 ميلا من مضيق البوسفور، تعرضت ناقلة النفط التابعة لشركة "ألتورا" التركية لهجوم من طائرة مسيرة، ما أسفر عن انفجار قوي. وكانت الناقلة تحمل 140 ألف طن من النفط".
ووفقا لها، طلب الطاقم المساعدة، حيث تضررت غرفة القيادة وغرفة المحركات، ولم يصب أي من أفراد الطاقم، البالغ عددهم 27 مواطنا تركيًا، بأذى.
وأعربت أنقرة، في وقت سابق، عن قلقها إزاء الهجمات على ناقلتي نفط في البحر الأسود، والتي هددت الأرواح والشحن والبيئة، وفقًا لما صرّح به المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيسيلي.
وفي أواخر العام 2025، أفادت هيئة الملاحة البحرية التركية بأن ناقلة النفط "كايروس"، التي ترفع علم غامبيا، اشتعلت فيها النيران في البحر الأسود على بُعد 28 ميلًا من سواحل تركيا بسبب تدخل خارجي.
وتم إجلاء 25 من أفراد الطاقم بنجاح. وفي وقت لاحق، أفاد طاقم ناقلة النفط "فيرات" أن السفينة تعرضت للهجوم على بُعد 35 ميلًا من سواحل تركيا. وكان على متنها 20 فردًا من أفراد الطاقم.