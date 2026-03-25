إعلام: لدى حاملة الطائرات "جيرالد أر فورد" الأمريكية مشاكل جدية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن حاملة الطائرات "جيرالد أر فورد" الأمريكية، لديها مشاكل جدية نتيجة الحريق الأخير الذي اندلع على متنها.
https://sarabic.ae/20260317/تدمير-600-سرير-على-متن-حاملة-الطائرات-الأمريكية-جيرالد-فورد-بسبب-حريق-في-غسالة-1111575901.html
12:45 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 12:46 GMT 25.03.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن حاملة الطائرات "جيرالد أر فورد" الأمريكية، لديها مشاكل جدية نتيجة الحريق الأخير الذي اندلع على متنها.
ونقلا عن وكالة الأنباء الأمريكية، تكمن هذه المشاكل في عدم وجود بيانات كافية لتقييم صلاحية عامة للسفينة، موثوقية رادارها ونظام تشغيل المحركات، إمكانية مواصلة المعركة بعد تعرضها لإطلاق النار.
وجاء في منشورها: "وصلت حاملة الطائرات "جيرالد أر فورد" الأمريكية إلى ميناء جزيرة كريت بسبب الحريق في غرفة الغسيل، لكن المشاكل فيهذه السفينة الضخمة تكمن في شيء أكثر عمقا".
في الوقت نفسه، كانت القيادة على علم بهذه المشكلة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، لكن لم يتم إصلاحها بعد بسبب نقص التمويل.
وكشفت القيادة المركزية الأمريكية عن وقوع حريق على متن حاملة الطائرات "جيرالد أر فورد"
، في يوم 12 من مارس/ آذار الجاري، لكنها نفت وجود عمل عدائي وراء الحادث.
وأوضحت في بيان على موقع "إكس"، أن الحريق لم يتسبب بأي أضرار في منظومة الدفع الخاصة بالحاملة، وأنها لا تزال تعمل بكامل جاهزيتها العملياتية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن بحارين اثنين تلقيا العلاج بإصابات "غير مهددة للحياة"، وأفادت بأن العشرات من العسكريين الذين كانوا على متن السفينة تضرروا من استنشاق الدخان.