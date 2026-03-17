تدمير 600 سرير على متن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" بسبب حريق في غسالة
سبوتنيك عربي
أفاد عسكريون وبحارة أمريكيون بأن حريقا اندلع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" الأسبوع الفائت، واستغرق إخماده ما يقارب الـ30 ساعة. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
أفاد عسكريون وبحارة أمريكيون بأن حريقا اندلع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" الأسبوع الفائت، واستغرق إخماده ما يقارب الـ30 ساعة.
وبحسب وسائل الإعلام، اندلع الحريق في منطقة غسيل الملابس الرئيسية بالسفينة، حيث فقد أكثر من 600 بحار وفرد من الطاقم أسرّتهم، ويضطرون منذ ذلك الحين إلى النوم على الأرضيات والطاولات.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن بحارين اثنين تلقيا العلاج بإصابات "غير مهددة للحياة"، وأفاد من كان على متن السفينة بأن العشرات من الأفراد العسكريين عانوا من استنشاق الدخان.
وكانت كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن وقوع حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، لكنها نفت وجود عمل عدائي وراء الحادث.
وأوضحت في بيان على موقع "إكس"، أن الحريق لم يتسبب في أي أضرار بمنظومة الدفع الخاصة بالحاملة، وأنها لا تزال تعمل بكامل جاهزيتها العملياتية.
وبحسب البيان، فإن مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" تواصل انتشارها حاليا في البحر الأحمر ضمن العمليات العسكرية
الداعمة لعملية "الغضب الملحمي" التي تشنها ضد إيران، مؤكدة أنه سيتم نشر مزيد من المعلومات حال توفرها.