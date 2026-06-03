https://sarabic.ae/20260603/زاخاروفا-موسكو-لم-تتلق-مقترحات-جادة-من-الغرب-بشأن-مرشح-للتفاوض-مع-روسيا-1113997522.html

زاخاروفا: موسكو لم تتلق مقترحات جادة من الغرب بشأن مرشح للتفاوض مع روسيا

زاخاروفا: موسكو لم تتلق مقترحات جادة من الغرب بشأن مرشح للتفاوض مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو لم تتلق مقترحات جادة من الغرب بشأن مرشح للتفاوض مع روسيا. 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T10:54+0000

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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "حتى اللحظة، لم نرَ ولم نتلقَّ أي شيء جاد في شكل مقترحات، أو حتى ما يمكن اعتباره جديرًا بالاهتمام الحقيقي وسط هذه التصريحات العديدة".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق، أن المفاوضات مع الأوروبيين ستكون ضرورية في المستقبل، مشيرًا إلى أنه يستحيل مناقشة بنية الأمن في القارة دون مشاركتهم.وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منفتح على المفاوضات مع أوروبا، وقال: "روسيا منفتحة، والرئيس بوتين منفتح على هذه المفاوضات، لكن الأوروبيين ما زالوا في بداية مرحلة النضج".موسكو: زيارة ممثل عن أمريكا لمنتدى سان بطرسبورغ تكشف إدراك الغرب لوصوله إلى طريق مسدود روسيا: نواصل تقديم الدعم السياسي وغيره لكوبا

https://sarabic.ae/20260603/زاخاروفا-على-المجتمع-الدولي-أن-يشعر-بالخزي-لتقاعسه-عن-إدانة-هجمات-كييف-الإرهابية-1113996421.html

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