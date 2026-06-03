https://sarabic.ae/20260603/زاخاروفا-موسكو-لم-تتلق-مقترحات-جادة-من-الغرب-بشأن-مرشح-للتفاوض-مع-روسيا-1113997522.html
زاخاروفا: موسكو لم تتلق مقترحات جادة من الغرب بشأن مرشح للتفاوض مع روسيا
زاخاروفا: موسكو لم تتلق مقترحات جادة من الغرب بشأن مرشح للتفاوض مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو لم تتلق مقترحات جادة من الغرب بشأن مرشح للتفاوض مع روسيا. 03.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "حتى اللحظة، لم نرَ ولم نتلقَّ أي شيء جاد في شكل مقترحات، أو حتى ما يمكن اعتباره جديرًا بالاهتمام الحقيقي وسط هذه التصريحات العديدة".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق، أن المفاوضات مع الأوروبيين ستكون ضرورية في المستقبل، مشيرًا إلى أنه يستحيل مناقشة بنية الأمن في القارة دون مشاركتهم.وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منفتح على المفاوضات مع أوروبا، وقال: "روسيا منفتحة، والرئيس بوتين منفتح على هذه المفاوضات، لكن الأوروبيين ما زالوا في بداية مرحلة النضج".موسكو: زيارة ممثل عن أمريكا لمنتدى سان بطرسبورغ تكشف إدراك الغرب لوصوله إلى طريق مسدود روسيا: نواصل تقديم الدعم السياسي وغيره لكوبا
https://sarabic.ae/20260603/زاخاروفا-على-المجتمع-الدولي-أن-يشعر-بالخزي-لتقاعسه-عن-إدانة-هجمات-كييف-الإرهابية-1113996421.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
زاخاروفا: موسكو لم تتلق مقترحات جادة من الغرب بشأن مرشح للتفاوض مع روسيا
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن موسكو لم تتلق مقترحات جادة من الغرب بشأن مرشح للتفاوض مع روسيا.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "حتى اللحظة، لم نرَ ولم نتلقَّ أي شيء جاد في شكل مقترحات، أو حتى ما يمكن اعتباره جديرًا بالاهتمام الحقيقي وسط هذه التصريحات العديدة".
وأضافت حول مشاركة الممثل الأمريكي في المنتدى: "هذا هو التواصل الحضاري - الحضور والاجتماع في المنتديات، والمناقشة، والحوار... هذه طريقة حضارية، وليست الطريقة التي اتبعتها الولايات المتحدة طوال هذه المدة، تحت وطأة أجندة ليبرالية متطرفة".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أكد في وقت سابق، أن المفاوضات مع الأوروبيين ستكون ضرورية في المستقبل، مشيرًا إلى أنه يستحيل مناقشة بنية الأمن في القارة دون مشاركتهم.
وقال بيسكوف لوسائل إعلام روسية: "نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وسنضطر، عاجلا أم آجلا، إلى مناقشة مستقبل أوروبا، ولا يمكن القيام بذلك دون مشاركة أوروبية. لذا، ستكون المفاوضات ضرورية عاجلًا أم آجلًا".
وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منفتح على المفاوضات مع أوروبا، وقال: "روسيا منفتحة، والرئيس بوتين منفتح على هذه المفاوضات، لكن الأوروبيين ما زالوا في بداية مرحلة النضج".