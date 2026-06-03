https://sarabic.ae/20260603/روسيا-نواصل-تقديم-الدعم-السياسي-وغيره-لكوبا-1113990778.html
روسيا: نواصل تقديم الدعم السياسي وغيره لكوبا
روسيا: نواصل تقديم الدعم السياسي وغيره لكوبا
سبوتنيك عربي
صرح ألكسندر شيتينين، مدير إدارة أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، لوكالة ريا نوفوستي، بأن روسيا تواصل تقديم الدعم السياسي وغيره لكوبا وفقًا للصيغ... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "نواصل تقديم دعمنا السياسي وغيره الثابت لكوبا وفقًا للصيغ والأساليب المتفق عليها مع زملائنا الكوبيين".وكانت وزارة الخارجية الروسية، صرّحت أن موسكو تدعو إلى حل النزاع بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في سياق جولة جديدة من التوترات بين هافانا وواشنطن.وأضافت الوزارة: "إننا ندين بشدة المحاولات الجديدة لإخضاع الشعب الكوبي، الذي دافع ببسالة على مدى 70 عامًا تقريبًا عن سيادة واستقلال بلاده في مواجهة تهديد خارجي عدواني، وابتزاز سياسي، وحصار تجاري واقتصادي ومالي، ومؤخرًا حصار طاقة على جزيرة الحرية".دميترييف: الدول الأوروبية خسرت حوالي 3 تريليونات يورو بسبب رفضها موارد الطاقة الروسيةموسكو: هجمات كييف على الحافلة "مطاردة بشرية"
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا: نواصل تقديم الدعم السياسي وغيره لكوبا
صرح ألكسندر شيتينين، مدير إدارة أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، لوكالة ريا نوفوستي، بأن روسيا تواصل تقديم الدعم السياسي وغيره لكوبا وفقًا للصيغ المتفق عليها.
وقال على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "نواصل تقديم دعمنا السياسي وغيره الثابت لكوبا وفقًا للصيغ والأساليب المتفق عليها مع زملائنا الكوبيين".
وكانت وزارة الخارجية الروسية، صرّحت أن موسكو تدعو إلى حل النزاع بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في سياق جولة جديدة من التوترات بين هافانا وواشنطن.
وجاء في بيان للوزارة على موقعها الرسمي: "نجدد دعوتنا إلى تسوية الخلافات بين هافانا وواشنطن عبر المفاوضات، على أساس الاحترام المتبادل. ونرفض رفضًا قاطعًا أي إجراءات تقييدية أحادية الجانب تهدف إلى "خنق" جزيرة الحرية اقتصاديا".
وأضافت الوزارة: "إننا ندين بشدة المحاولات الجديدة لإخضاع الشعب الكوبي، الذي دافع ببسالة على مدى 70 عامًا تقريبًا عن سيادة واستقلال بلاده في مواجهة تهديد خارجي عدواني، وابتزاز سياسي، وحصار تجاري واقتصادي ومالي، ومؤخرًا حصار طاقة على جزيرة الحرية".