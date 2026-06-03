https://sarabic.ae/20260603/موسكو-هجمات-كييف-على-الحافلة-مطاردة-بشرية--1113985454.html

موسكو: هجمات كييف على الحافلة "مطاردة بشرية"

موسكو: هجمات كييف على الحافلة "مطاردة بشرية"

سبوتنيك عربي

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، هجمات نظام كييف على الحافلة في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنها "مطاردة بشرية". 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T07:13+0000

2026-06-03T07:13+0000

2026-06-03T07:13+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113967925_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_b9e7b96085f833868c2683749f1c2115.jpg

وقالت: "إنه صيد للبشر. إنهم يدفعون شعبهم إلى حتفهم بالتجنيد الإجباري. أما شعبنا فيقتل بأساليب إرهابية".وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أعلن مقتل مدني وإصابة 6 آخرين جراء هجمات نفذتها طائرات مسيّرة أوكرانية. وفي الوقت نفسه، أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك إيغور كوفالتشوك بإصابة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بعدما سقطت شظايا طائرة مسيّرة في فناء مبنى سكني. وتهاجم القوات المسلحة الأوكرانية مواقع مدنية في المناطق الحدودية الروسية، بطائرات مسيّرة بشكل شبه يومي.القوات الروسية تحرر بلدة تيخونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260530/مقتل-ما-يقرب-من-10-آلاف-شخص-بهجمات-قوات-كييف-على-جمهورية-دونيتسك-منذ-عام-2014---مفوضة-حقوق-الإنسان-1113880153.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي