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موسكو: هجمات كييف على الحافلة "مطاردة بشرية"
موسكو: هجمات كييف على الحافلة "مطاردة بشرية"
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، هجمات نظام كييف على الحافلة في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنها "مطاردة بشرية". 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T07:13+0000
2026-06-03T07:13+0000
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وقالت: "إنه صيد للبشر. إنهم يدفعون شعبهم إلى حتفهم بالتجنيد الإجباري. أما شعبنا فيقتل بأساليب إرهابية".وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أعلن مقتل مدني وإصابة 6 آخرين جراء هجمات نفذتها طائرات مسيّرة أوكرانية. وفي الوقت نفسه، أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك إيغور كوفالتشوك بإصابة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بعدما سقطت شظايا طائرة مسيّرة في فناء مبنى سكني. وتهاجم القوات المسلحة الأوكرانية مواقع مدنية في المناطق الحدودية الروسية، بطائرات مسيّرة بشكل شبه يومي.القوات الروسية تحرر بلدة تيخونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260530/مقتل-ما-يقرب-من-10-آلاف-شخص-بهجمات-قوات-كييف-على-جمهورية-دونيتسك-منذ-عام-2014---مفوضة-حقوق-الإنسان-1113880153.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

موسكو: هجمات كييف على الحافلة "مطاردة بشرية"

07:13 GMT 03.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، هجمات نظام كييف على الحافلة في جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنها "مطاردة بشرية".
وقالت: "إنه صيد للبشر. إنهم يدفعون شعبهم إلى حتفهم بالتجنيد الإجباري. أما شعبنا فيقتل بأساليب إرهابية".
الجيش الروسي في كراسنوأرميسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2026
مقتل نحو 10 آلاف شخص بهجمات قوات كييف على دونيتسك منذ 2014 - مفوضة حقوق الإنسان
30 مايو, 01:18 GMT
وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أعلن مقتل مدني وإصابة 6 آخرين جراء هجمات نفذتها طائرات مسيّرة أوكرانية.
وقال بوشيلين إن سائق سيارة أجرة من مواليد عام 1970 قُتل على الطريق الدائري في مقاطعة لينينسكي بمدينة دونيتسك نتيجة إحدى الهجمات.
وفي الوقت نفسه، أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك إيغور كوفالتشوك بإصابة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بعدما سقطت شظايا طائرة مسيّرة في فناء مبنى سكني. وتهاجم القوات المسلحة الأوكرانية مواقع مدنية في المناطق الحدودية الروسية، بطائرات مسيّرة بشكل شبه يومي.
القوات الروسية تحرر بلدة تيخونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
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