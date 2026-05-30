مقتل نحو 10 آلاف شخص بهجمات قوات كييف على دونيتسك منذ 2014 - مفوضة حقوق الإنسان
سبوتنيك عربي
أفادت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، اليوم السبت، بمقتل ما يقرب من 10 آلاف مدني وإصابة أكثر من 16 ألفًا آخرين بجروح في جمهورية...
01:18 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 03:21 GMT 30.05.2026)
أفادت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، اليوم السبت، بمقتل ما يقرب من 10 آلاف مدني وإصابة أكثر من 16 ألفًا آخرين بجروح في جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014، نتيجة هجمات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت موروزوفا لـ"سبوتنيك": "منذ عام 2014 وحتى اليوم، قتلت القوات المسلحة الأوكرانية 9917 مدنيًا، وأصيب أكثر من 16000 مدني بجروح".
وأضافت أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية، قُتل 5555 شخصًا وأصيب 8693 مدنيًا بجروح متفاوتة جراء هجمات القوات المسلحة الأوكرانية.