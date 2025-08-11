عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250811/مقتل-مدنيين-وجرح-أربعة-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1103621262.html
مقتل مدنيين وجرح أربعة آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
مقتل مدنيين وجرح أربعة آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 12 مقذوفا . 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T22:00+0000
2025-08-12T00:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_0:9:1223:696_1920x0_80_0_0_aa9848fa55930018fd21dd4d096e9b22.jpg
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 11 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. 11 حالة على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 12 مقذوفا.وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن مقتل مواطنين وجرح أربعة آخرين .يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل حالتين قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_142:0:1079:703_1920x0_80_0_0_b96a5882434baba7356177c7e983347b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا

مقتل مدنيين وجرح أربعة آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك

22:00 GMT 11.08.2025 (تم التحديث: 00:16 GMT 12.08.2025)
© Sputnikمسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز "تي-72" في دونيتسك
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 12 مقذوفا .
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 11 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. 11 حالة على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 12 مقذوفا.
آثار القصف الأوكراني على مستشفى للولادة في دونيتسك
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصور

شباك محطم في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك، الذي قصفته القوات الأوكرانية. تم نقل جميع الحوامل إلى القبو

شباك محطم في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك، الذي قصفته القوات الأوكرانية. تم نقل جميع الحوامل إلى القبو - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

شباك محطم في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك، الذي قصفته القوات الأوكرانية. تم نقل جميع الحوامل إلى القبو

© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الانتقال إلى بنك الصور

سقف المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك، الذي قصفته القوات الأوكرانية

سقف المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك، الذي قصفته القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

سقف المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك، الذي قصفته القوات الأوكرانية

© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصور

ممرضة تقوم برصد الحالة الصحية للمولود في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة

ممرضة تقوم برصد الحالة الصحية للمولود في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

ممرضة تقوم برصد الحالة الصحية للمولود في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة

© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصور

قسم الولادة في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك

قسم الولادة في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

قسم الولادة في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك

© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصور

إحدى الحوامل في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك

إحدى الحوامل في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

إحدى الحوامل في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك

© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورعملية إزلة الشباك المحطم بعد القصف الأوكراني
عملية إزلة الشباك المحطم بعد القصف الأوكراني - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
عملية إزلة الشباك المحطم بعد القصف الأوكراني
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصورامرأتان تزيلان شظايا الزجاج
امرأتان تزيلان شظايا الزجاج - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
امرأتان تزيلان شظايا الزجاج
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصور

امرأة حامل في الممر بالمركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك

امرأة حامل في الممر بالمركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

امرأة حامل في الممر بالمركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك

1/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

شباك محطم في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك، الذي قصفته القوات الأوكرانية. تم نقل جميع الحوامل إلى القبو

2/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

سقف المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك، الذي قصفته القوات الأوكرانية

3/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

ممرضة تقوم برصد الحالة الصحية للمولود في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة

4/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

قسم الولادة في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك

5/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

إحدى الحوامل في المركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك

6/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
عملية إزلة الشباك المحطم بعد القصف الأوكراني
7/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
امرأتان تزيلان شظايا الزجاج
8/8
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الانتقال إلى بنك الصور

امرأة حامل في الممر بالمركز الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة في دونيتسك

وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن مقتل مواطنين وجرح أربعة آخرين .
يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل حالتين قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
