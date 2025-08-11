https://sarabic.ae/20250811/مقتل-مدنيين-وجرح-أربعة-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1103621262.html
مقتل مدنيين وجرح أربعة آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 12 مقذوفا . 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T22:00+0000
2025-08-11T22:00+0000
2025-08-12T00:16+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_0:9:1223:696_1920x0_80_0_0_aa9848fa55930018fd21dd4d096e9b22.jpg
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 11 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. 11 حالة على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 12 مقذوفا.وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن مقتل مواطنين وجرح أربعة آخرين .يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل حالتين قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
مقتل مدنيين وجرح أربعة آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك 22:00 GMT 11.08.2025 (تم التحديث: 00:16 GMT 12.08.2025)
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 11 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.. 11 حالة على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية
أطلقت ما مجموعه 12 مقذوفا
.
آثار القصف الأوكراني على مستشفى للولادة في دونيتسك © Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصور
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصور
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصور
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصور
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصور
عملية إزلة الشباك المحطم بعد القصف الأوكراني
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الانتقال إلى بنك الصور
وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن مقتل مواطنين وجرح أربعة آخرين .
يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل حالتين قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.