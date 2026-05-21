مقتل مدني وإصابة 8 آخرين بهجوم شنته القوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، الخميس، بأن مدنيًا قُتل وأصيب ثمانية مدنيين آخرين في الجمهورية، نتيجة للهجمات الأوكرانية. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
وكتب بوشيلين، في قناته على منصة "ماكس": "قُتل شخص واحد، وأصيب ثمانية مدنيين آخرين اليوم جراء القصف الأوكراني".وأضاف بوشيلين: "يتم تقديم الرعاية الطبية المؤهلة للمصابين"، مؤكدًا وقوع أضرار مادية لحقت بالبنية التحتية المدنية جراء الهجمات التي نفذها الجانب الأوكراني.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
