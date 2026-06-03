https://sarabic.ae/20260603/دميترييف-الدول-الأوروبية-خسرت-حوالي-3-تريليونات-يورو-بسبب-رفضها-موارد-الطاقة-الروسية-1113987437.html

دميترييف: الدول الأوروبية خسرت حوالي 3 تريليونات يورو بسبب رفضها موارد الطاقة الروسية

دميترييف: الدول الأوروبية خسرت حوالي 3 تريليونات يورو بسبب رفضها موارد الطاقة الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، بأن الدول الأوروبية خسرت بالفعل ما يقارب 3 تريليونات يورو نتيجة رفضها للطاقة... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T08:02+0000

2026-06-03T08:02+0000

2026-06-03T08:02+0000

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وأدلى دميترييف بتصريحات للصحفيين، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قال خلالها: "تُدرك كل من ألمانيا ودول أوروبية أخرى أنها خسرت بالفعل ما يقارب 3 تريليونات يورو برفضها الطاقة الروسية، وأنها تقود اقتصاداتها عمليًا إلى الانهيار".وأشار إلى أن أهمية مشاركة قوى وسياسيين أوروبيين مبدعين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وقال دميترييف للصحفيين: "أخيرا، بدأت أوروبا تدرك أن الأزمة الاقتصادية، وأزمة الطاقة التي تُلوح في الأفق، هي نتيجة رفض استيراد موارد الطاقة الروسية".وأضاف "يحظى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بأدنى معدلات تأييد في تاريخ المستشارين الألمان. ولذلك، ستشارك ألمانيا ودول أوروبية أخرى في المنتدى، بما في ذلك ممثلون عن حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يتبنى نهجًا أكثر واقعية تجاه روسيا".ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.ومع اقتراب انطلاق أعماله، تتزايد التوقعات بأن تشهد نسخة 2026، مشاركة قياسية ونقاشات معمّقة واتفاقيات استراتيجية جديدة، ما يجعل المنتدى مجددًا أحد أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية المنتظرة لهذا العام.وتعد وكالة سبوتنيك الشريك الإعلامي الرسمي للمنتدى.أوشاكوف: نحو 20 ألف شخص من أكثر من 100 دولة يشاركون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, أخبار روسيا اليوم