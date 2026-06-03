دميترييف: الدول الأوروبية خسرت حوالي 3 تريليونات يورو بسبب رفضها موارد الطاقة الروسية
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي
© Sputnik . Ilya Pitalev/
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أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، بأن الدول الأوروبية خسرت بالفعل ما يقارب 3 تريليونات يورو نتيجة رفضها للطاقة الروسية.
وأدلى دميترييف بتصريحات للصحفيين، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قال خلالها: "تُدرك كل من ألمانيا ودول أوروبية أخرى أنها خسرت بالفعل ما يقارب 3 تريليونات يورو برفضها الطاقة الروسية، وأنها تقود اقتصاداتها عمليًا إلى الانهيار".
وأشار إلى أن أهمية مشاركة قوى وسياسيين أوروبيين مبدعين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وصرح دميترييف، بأن أوروبا بدأت تدرك أن أزمة الطاقة الوشيكة في الاتحاد الأوروبي ناجمة عن رفض استيراد المواد الهيدروكربونية الروسية.
وقال دميترييف للصحفيين: "أخيرا، بدأت أوروبا تدرك أن الأزمة الاقتصادية، وأزمة الطاقة التي تُلوح في الأفق، هي نتيجة رفض استيراد موارد الطاقة الروسية".
وأشار إلى ألمانيا كمثال، حيث شكلت الصادرات الروسية 55% من إجمالي إمدادات الغاز إلى البلاد، والآن تشهد ألمانيا بالفعل "تراجع في قطاع التصنيع"، بالتوازي مع إغلاق الشركات.
وأضاف "يحظى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بأدنى معدلات تأييد في تاريخ المستشارين الألمان. ولذلك، ستشارك ألمانيا ودول أوروبية أخرى في المنتدى، بما في ذلك ممثلون عن حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يتبنى نهجًا أكثر واقعية تجاه روسيا".
وتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران 2026، أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أحد أبرز وأكبر الفعاليات الاقتصادية العالمية، بمشاركة نخب من أكثر من 130 دولة وإقليمًا، في تأكيد جديد على مكانة المنتدى كمنصة دولية رئيسية للحوار الاقتصادي والاستثماري.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
31 مايو, 10:32 GMT
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
ويرى مراقبون أن المنتدى يأتي هذا العام في توقيت بالغ الأهمية، مع استمرار التحولات في بنية الاقتصاد الدولي وصعود الاقتصادات الناشئة وتعزيز مفهوم التعددية القطبية، ما يمنح جلساته ومناقشاته أهمية خاصة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
وخلال أكثر من ربع قرن، رسّخ منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مكانته كواحد من أهم المنتديات الاقتصادية في العالم، وكمساحة فريدة للحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، حيث تلتقي الحكومات ورجال الأعمال والخبراء لصياغة رؤى جديدة للتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي.
ومع اقتراب انطلاق أعماله، تتزايد التوقعات بأن تشهد نسخة 2026، مشاركة قياسية ونقاشات معمّقة واتفاقيات استراتيجية جديدة، ما يجعل المنتدى مجددًا أحد أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية المنتظرة لهذا العام.
وتعد وكالة سبوتنيك الشريك الإعلامي الرسمي للمنتدى.