رئيس وزراء التشيك: سياسات بروكسل تدفع أوروبا نحو الهاوية
أكد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، أن الاتحاد الأوروبي يدمر اقتصاده ويتجه نحو الهاوية، مشبّهًا حال الاتحاد مثل الإمبراطورية الرومانية أثناء انحدارها.
أكد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، أن الاتحاد الأوروبي يدمر اقتصاده ويتجه نحو الهاوية، مشبّهًا حال الاتحاد مثل الإمبراطورية الرومانية أثناء انحدارها.
وقال رئيس الوزراء: "ربما يسير الاتحاد الأوروبي الآن على نفس مسار الإمبراطورية الرومانية في نهاية وجودها".
وانتقد مؤسسات الاتحاد الأوروبي لـ "دفعها الاقتصاد الأوروبي نحو الهاوية" من خلال سعيها وراء "إزالة الكربون".
كما أكد بابيش لوسائل إعلام غربية أن جمهورية التشيك لن تتمكن على الأرجح من تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع في عام 2026.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أشار بابيش إلى أن ميزانية الدفاع في جمهورية التشيك في عام 2026، ستصل إلى 1.78% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من النسبة التي حددها حلف الناتو وهي 2%من الناتج المحلي الإجمالي.
في أبريل، صرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، بأن أوروبا لا تنوي التخلي عن أجندة الطاقة الخضراء في مواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.