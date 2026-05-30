https://sarabic.ae/20260530/سياسي-فنلندي-الاتحاد-الأوروبي-تجاوز-الخطوط-الحمراء-بتزويد-كييف-بالأسلحة-1113886573.html

سياسي فنلندي: الاتحاد الأوروبي تجاوز الخطوط الحمراء بتزويد كييف بالأسلحة

سياسي فنلندي: الاتحاد الأوروبي تجاوز الخطوط الحمراء بتزويد كييف بالأسلحة

سبوتنيك عربي

أكد السياسي الفنلندي أرماندو ميما، عضو حزب "تحالف الحرية"، أن الاتحاد الأوروبي تجاوز الخطوط الحمراء مراراً وتكراراً بتزويده أوكرانيا بأسلحة فتاكة تقتل المدنيين... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-30T11:58+0000

2026-05-30T11:58+0000

2026-05-30T11:58+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg

وكتبت ميما على وسائل التواصل الاجتماعي: "الاتحاد الأوروبي هو من تجاوز الخطوط الحمراء مراراً وتكراراً، حيث موّل الحرب ضد روسيا بشكل مباشر وزوّدها بأسلحة فتاكة تقتل المدنيين في روسيا".وأشار السياسي الفنلندي أيضاً إلى أن روسيا أظهرت مرة أخرى انفتاحها على الحوار مع أوروبا وتتوقع إيجاد حل دبلوماسي لهذا الصراع.ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا. وصرح الكرملين أن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.في وقت سابق، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رداً على أسئلة الصحفيين حول وسيط محتمل في المفاوضات بين روسيا وأوروبا، عن رأيه بأنه يفضل شخصياً المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، لكنه أشار إلى أن الأمر متروك للأوروبيين لاختيار قائد يثقون به ولم يدلِ بتصريحات مسيئة بحق روسيا. وشدد بوتين على أن أوروبا، وليس روسيا، هي التي رفضت المفاوضات.الخارجية الروسية: المعدات التي تم شراؤها لقوات كييف بتمويل ياباني ستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحةالخارجية الروسية: مشاركة سيؤول المحتملة في تزويد أوكرانيا بالإمدادات تقلل فرص التسوية

https://sarabic.ae/20260519/البنتاغون-روسيا-تحتفظ-بتفوق-إستراتيجي-وعملياتي-على-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1113524579.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم