سياسي فنلندي: الاتحاد الأوروبي تجاوز الخطوط الحمراء بتزويد كييف بالأسلحة
سبوتنيك عربي
30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T11:58+0000
أكد السياسي الفنلندي أرماندو ميما، عضو حزب "تحالف الحرية"، أن الاتحاد الأوروبي تجاوز الخطوط الحمراء مراراً وتكراراً بتزويده أوكرانيا بأسلحة فتاكة تقتل المدنيين في روسيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوثوق بأجهزة الاتحاد الأوروبي.
وكتبت ميما على وسائل التواصل الاجتماعي: "الاتحاد الأوروبي هو من تجاوز الخطوط الحمراء مراراً وتكراراً، حيث موّل الحرب ضد روسيا بشكل مباشر وزوّدها بأسلحة فتاكة تقتل المدنيين في روسيا".
وقال: "أحث الجميع على عدم تصديق كلمة واحدة تصدر عن أجهزة الاتحاد الأوروبي، لأنهم لا يمكن الوثوق بهم" .
وأشار السياسي الفنلندي أيضاً إلى أن روسيا أظهرت مرة أخرى انفتاحها على الحوار مع أوروبا وتتوقع إيجاد حل دبلوماسي لهذا الصراع.
وأضاف: "لقد عيّنت روسيا بنفسها مفاوضاً، وطلبت من أوروبا أن تحذو حذوها. وتأمل روسيا أن تعود أوروبا إلى الدبلوماسية. ولو أرادت تصعيد هذه الحرب، لكان بإمكانها فعل ذلك في أي وقت وبقوة أكبر، لكن هذا ليس هو الحال، كما تدّعي أوروبا".
ترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ "لعباً بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا. وصرح الكرملين أن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
في وقت سابق، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رداً على أسئلة الصحفيين حول وسيط محتمل في المفاوضات بين روسيا وأوروبا، عن رأيه بأنه يفضل شخصياً المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، لكنه أشار إلى أن الأمر متروك للأوروبيين لاختيار قائد يثقون به ولم يدلِ بتصريحات مسيئة بحق روسيا. وشدد بوتين على أن أوروبا، وليس روسيا، هي التي رفضت المفاوضات.