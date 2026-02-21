https://sarabic.ae/20260221/الخارجية-الروسية-مشاركة-سيؤول-المحتملة--في-تزويد-أوكرانيا-بالإمدادات-تقلل-فرص-التسوية-1110599122.html
الخارجية الروسية: مشاركة سيؤول المحتملة في تزويد أوكرانيا بالإمدادات تقلل فرص التسوية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
كوريا الجنوبية
وقالت زاخاروفا ردا على سؤال حول احتمال مشاركة كوريا الجنوبية في مبادرة "بيرل" (قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية): "نود التأكيد مجددا على أن مشاركة كوريا الجنوبية المحتملة في هذه الإمدادات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لا تؤدي إلا إلى تأخير فرص حل النزاع".وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويعد "لعبا بالنار". وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.
كوريا الجنوبية
روسيا, كوريا الجنوبية
وقالت زاخاروفا ردا على سؤال حول احتمال مشاركة كوريا الجنوبية في مبادرة "بيرل" (قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية): "نود التأكيد مجددا على أن مشاركة كوريا الجنوبية المحتملة في هذه الإمدادات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لا تؤدي إلا إلى تأخير فرص حل النزاع".
وأوضحت زاخاروفا أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ إجراءات، بما فيها إجراءات غير متكافئة، ردا على احتمال مشاركة سيؤول في المبادرة، وقالت: "في هذه الحالة، سنضطر إلى ممارسة حقنا في اتخاذ إجراءات انتقامية، بما فيها إجراءات غير المتكافئة".
وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورّط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، ويعد "لعبا بالنار".
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعرقل المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.