الجيش الروسي يبدأ تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية - وزارة الدفاع
البنتاغون: روسيا تحتفظ بتفوق إستراتيجي وعملياتي على القوات المسلحة الأوكرانية
البنتاغون: روسيا تحتفظ بتفوق إستراتيجي وعملياتي على القوات المسلحة الأوكرانية
أفاد تقرير جديد صادر عن المفتش العام الخاص بوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) موجّه إلى الكونغرس، والذي اطلعت عليه وكالة الانباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"،... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
البنتاغون: روسيا تحتفظ بتفوق إستراتيجي وعملياتي على القوات المسلحة الأوكرانية

06:04 GMT 19.05.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
أفاد تقرير جديد صادر عن المفتش العام الخاص بوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) موجّه إلى الكونغرس، والذي اطلعت عليه وكالة الانباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن روسيا تحتفظ بتفوق إستراتيجي وعملياتي على القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في التقرير: "تحافظ القوات الروسية على تفوقها الإستراتيجي والعملياتي على القوات المسلحة الأوكرانية".

وأكد البنتاغون أن القوات الأوكرانية تعاني من نقص في الأفراد، بالإضافة إلى وجود اضطرابات في إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وأقرت وزارة الحرب الأمريكية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تفتقر إلى العدد والدعم الجوي والقدرات اللازمة للاختراق. وأضاف التقرير: "تواجه القوات المسلحة الأوكرانية تدهورًا في قدراتها".
وقال التقرير إن "كل هذه المشاكل تعيق القوات المسلحة الأوكرانية عن القيام بعمليات واسعة النطاق واحتلال الأراضي والسيطرة عليها".

وأشار المفتش العام للوزارة إلى أن "الكونغرس الأمريكي لم يقرّ حزم تمويل إضافية لدعم أوكرانيا، منذ أبريل/ نيسان 2024، ما أدى إلى تحويل الجزء الأكبر من العبء المالي إلى الحلفاء الأوروبيين".

وبحسب التقرير، في نهاية الربع الأول لعام 2026، بلغ صافي الأموال المتاحة للتعاقدات الجديدة لعملية "عزم الأطلسي" ودعم أوكرانيا 11.91 مليار دولار، بينما بلغت الأموال الملتزم بها بالفعل (الأموال المسجلة ولكن لم يتم دفعها بعد) 61.74 مليار دولار.
وجاء في الوثيقة: "خلصت وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى أن الضربات الأوكرانية تفتقر إلى التنسيق والسرعة والتركيز على البنية التحتية العسكرية الروسية الحيوية".

وأشارت إلى أنه على الرغم من محاولات كييف لإلحاق الضرر، فقد فشلت أوكرانيا في التأثير على قدرة روسيا على القيام بعمليات عسكرية.

وأوضح المفتش العام بوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، للمشرعين الأمريكيين، أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التسوية الأوكرانية، حتى الآن، لأن فلاديمير زيلينسكي، يرفض تقديم أي تنازلات بشأن المسائل الإقليمية".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية مواقع مدنية روسية بطائرات مسيّرة، بشكل شبه يومي. وردًا على ذلك، يستخدم الجيش الروسي أسلحة دقيقة، في الجو والبر والبحر، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة، مستهدفًا حصرًا، المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.

وتواجه أوكرانيا نقصًا حادًا في أفراد قواتها المسلحة، وتلجأ إلى أساليب وحشية في اعتقال المواطنين. وتنتشر على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت مقاطع فيديو تُظهر عناصر من المفوضية العسكرية الأوكرانية وهم يجرون الرجال قسرًا إلى حافلات صغيرة ويضربونهم، بل ويقتلونهم أحيانًا. ويحاول المارة في كثير من الأحيان إنقاذهم.

وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ بمثابة لعب بالنار. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرّح الكرملين، مرارًا، بأن ضخ الغرب للأسلحة في أوكرانيا سيكون له أثر سلبي.
