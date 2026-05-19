البنتاغون: روسيا تحتفظ بتفوق إستراتيجي وعملياتي على القوات المسلحة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفاد تقرير جديد صادر عن المفتش العام الخاص بوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) موجّه إلى الكونغرس، والذي اطلعت عليه وكالة الانباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"،... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T06:04+0000

وجاء في التقرير: "تحافظ القوات الروسية على تفوقها الإستراتيجي والعملياتي على القوات المسلحة الأوكرانية".وأقرت وزارة الحرب الأمريكية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تفتقر إلى العدد والدعم الجوي والقدرات اللازمة للاختراق. وأضاف التقرير: "تواجه القوات المسلحة الأوكرانية تدهورًا في قدراتها".وقال التقرير إن "كل هذه المشاكل تعيق القوات المسلحة الأوكرانية عن القيام بعمليات واسعة النطاق واحتلال الأراضي والسيطرة عليها".وبحسب التقرير، في نهاية الربع الأول لعام 2026، بلغ صافي الأموال المتاحة للتعاقدات الجديدة لعملية "عزم الأطلسي" ودعم أوكرانيا 11.91 مليار دولار، بينما بلغت الأموال الملتزم بها بالفعل (الأموال المسجلة ولكن لم يتم دفعها بعد) 61.74 مليار دولار.وجاء في الوثيقة: "خلصت وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى أن الضربات الأوكرانية تفتقر إلى التنسيق والسرعة والتركيز على البنية التحتية العسكرية الروسية الحيوية".وأوضح المفتش العام بوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، للمشرعين الأمريكيين، أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التسوية الأوكرانية، حتى الآن، لأن فلاديمير زيلينسكي، يرفض تقديم أي تنازلات بشأن المسائل الإقليمية".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية مواقع مدنية روسية بطائرات مسيّرة، بشكل شبه يومي. وردًا على ذلك، يستخدم الجيش الروسي أسلحة دقيقة، في الجو والبر والبحر، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة، مستهدفًا حصرًا، المنشآت العسكرية وشركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.وترى روسيا أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يعرقل التسوية، ويُورِّط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويُعدّ بمثابة لعب بالنار. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرّح الكرملين، مرارًا، بأن ضخ الغرب للأسلحة في أوكرانيا سيكون له أثر سلبي.موسكو حول صواريخ "سارمات": روسيا لن تتخذ خطوات تقوض الاستقرار ولكن تحذر "المتهورين في الغرب"الكرملين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوروبا

