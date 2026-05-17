الكرملين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوروبا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
مساعي صينية أمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، ترامب يقبل تعليق برنامج إيران النووي لمدة 20 عاما
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوروبا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو تأمل في أن يسود في أوروبا نهج عملي بشأن مسألة المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الروسي... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
11:02 GMT 17.05.2026 (تم التحديث: 11:20 GMT 17.05.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو تأمل في أن يسود في أوروبا نهج عملي بشأن مسألة المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الروسي مستعد لذلك.
وقال بيسكوف خلال مقابلة، تعليقا على إمكانية إجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وممثلين عن أوروبا: "نأمل أن يسود هناك (في أوروبا) نهج عملي في نهاية المطاف، وأن يكتسب ذلك تجسيدا حقيقيا. الجانب الروسي سيكون مستعدا لذلك".

وأكمل: "هذا النقاش الجاد حول هذا الموضوع (الحوار مع روسيا)، والتحول نحو فكرة ضرورة الحوار مع الروس بطريقة أو بأخرى، أمرٌ إيجابي".

الكرملين يعلق على ترشيح شتاينماير كمفاوض مع روسيا من جانب الاتحاد الأوروبي
12 مايو, 01:00 GMT
وأضاف: "ليس من مصلحة، كايا كالاس (مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي) أن تكون مفاوضة. لن يكون الأمر سهلا عليها".

وتابع: "إذا كنتم تتذكرون، فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هذا الدور يمكن أن يقوم به أي شخص، بشرط ألا يكون قد قال الكثير من الأمور السيئة".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سبق أن وعد بالاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لم يصل إلى سماعة الهاتف".
كالاس: دول الاتحاد الأوروبي ترغب بمناقشة مواضيع المفاوضات مع روسيا
11 مايو, 06:47 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب في وقت سابق، تعليقًا حول الطرف المقابل المحتمل في المفاوضات بين روسيا وأوروبا، عن اعتقاده بأن المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر سيكون المفضل لديه شخصيًا، لكنه أشار إلى ضرورة أن يختار الأوروبيون بأنفسهم قائدًا يثقون به ولم يدْلِ بتصريحات حادة ضد روسيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن أوروبا هي التي رفضت المفاوضات وليس روسيا.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية نقلاً عن مصادر، أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المكون من كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي، يناقش إمكانية قيام رئيس البلاد فرانك-فالتر شتاينماير بدور الوساطة في الحوار بين أوروبا وروسيا.
