الكرملين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوروبا
2026-05-17T11:02+0000
11:02 GMT 17.05.2026 (تم التحديث: 11:20 GMT 17.05.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو تأمل في أن يسود في أوروبا نهج عملي بشأن مسألة المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الروسي مستعد لذلك.
وقال بيسكوف خلال مقابلة، تعليقا على إمكانية إجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وممثلين عن أوروبا: "نأمل أن يسود هناك (في أوروبا) نهج عملي في نهاية المطاف، وأن يكتسب ذلك تجسيدا حقيقيا. الجانب الروسي سيكون مستعدا لذلك".
وأكمل: "هذا النقاش الجاد حول هذا الموضوع (الحوار مع روسيا)، والتحول نحو فكرة ضرورة الحوار مع الروس بطريقة أو بأخرى، أمرٌ إيجابي".
وأضاف: "ليس من مصلحة، كايا كالاس (مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي) أن تكون مفاوضة. لن يكون الأمر سهلا عليها".
وتابع: "إذا كنتم تتذكرون، فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هذا الدور يمكن أن يقوم به أي شخص، بشرط ألا يكون قد قال الكثير من الأمور السيئة".
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سبق أن وعد بالاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لم يصل إلى سماعة الهاتف".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب في وقت سابق، تعليقًا حول الطرف المقابل المحتمل في المفاوضات بين روسيا وأوروبا، عن اعتقاده بأن المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر سيكون المفضل لديه شخصيًا
، لكنه أشار إلى ضرورة أن يختار الأوروبيون بأنفسهم قائدًا يثقون به ولم يدْلِ بتصريحات حادة ضد روسيا.
وشدد الرئيس بوتين على أن أوروبا هي التي رفضت المفاوضات وليس روسيا.
وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية نقلاً عن مصادر، أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المكون من كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي، يناقش إمكانية قيام رئيس البلاد فرانك-فالتر شتاينماير
بدور الوساطة في الحوار بين أوروبا وروسيا.