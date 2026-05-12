الكرملين يعلق على ترشيح شتاينماير كمفاوض مع روسيا من جانب الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في معرض تعليقه على ترشيح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير كوسيط في المفاوضات بين أوروبا وروسيا، بأن الجميع... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-12T01:55+0000
الكرملين يعلق على ترشيح شتاينماير كمفاوض مع روسيا من جانب الاتحاد الأوروبي
01:00 GMT 12.05.2026 (تم التحديث: 01:55 GMT 12.05.2026)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في معرض تعليقه على ترشيح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير كوسيط في المفاوضات بين أوروبا وروسيا، بأن الجميع يمكنهم التحدث مع موسكو، لكن الأهم هو الرغبة في استعادة الحوار.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" تعليقًا على ترشيح شتاينماير المحتمل كمفاوض عن الاتحاد الأوروبي: "يمكننا الآن التكهن حول هذا الأمر وذكر جميع الأسماء المعروفة. يمكن للجميع أن يكونوا مفاوضين، لكن الأهم هو توفر الرغبة السياسية لاستعادة الحوار".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب في وقت سابق، تعليقًا حول الطرف المقابل المحتمل في المفاوضات بين روسيا وأوروبا، عن اعتقاده بأن المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر سيكون المفضل لديه شخصيًا
، لكنه أشار إلى ضرورة أن يختار الأوروبيون بأنفسهم قائدًا يثقون به ولم يدْلِ بتصريحات حادة ضد روسيا.
وشدد الرئيس بوتين على أن أوروبا هي التي رفضت المفاوضات وليس روسيا.
وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية نقلاً عن مصادر، أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المكون من كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي، يناقش إمكانية قيام رئيس البلاد فرانك-فالتر شتاينماير بدور الوساطة في الحوار بين أوروبا وروسيا.