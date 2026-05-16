موسكو حول صواريخ "سارمات": روسيا لن تتخذ خطوات تقوض الاستقرار ولكن تحذر "المتهورين في الغرب"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو حول صواريخ "سارمات": روسيا لن تتخذ خطوات تقوض الاستقرار ولكن تحذر "المتهورين في الغرب"
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، تعقيبا على تجارب صواريخ "سارمات"، أن روسيا لن تتخذ أي خطوات من شأنها تقويض الاستقرار الاستراتيجي،... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
08:05 GMT 16.05.2026 (تم التحديث: 08:39 GMT 16.05.2026)
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، تعقيبا على تجارب صواريخ "سارمات"، أن روسيا لن تتخذ أي خطوات من شأنها تقويض الاستقرار الاستراتيجي، مشددا على أن موسكو تستعرض قدراتها أمام "المتهورين" في الغرب الذين يتلاعبون بمفهوم "المظلات النووية".
وقال ريابكوف، رداً على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "من الممارسات المعتادة، ولا غرابة في ذلك، أن تسبق الأحداث المتعلقة بإضافة منظومات استراتيجية المدى إلى الترسانة تبادلات معلوماتية محددة بدلاً من الإعلان عنها لاحقاً، ولا يحق لي الكشف عن التفاصيل، لكن يمكنني القول إن موسكو، في جميع هذه الحالات، مدفوعة، من بين أمور أخرى، بإدراكها وفهمها لضرورة عدم تقويض الاستقرار الاستراتيجي".
وأكد ريابكوف، للصحفيين: "علينا أن نُظهر بثقة وهدوء وحزم ومسؤولية قدراتنا على تهدئة التوترات الغربية، التي تكثر، وخاصة على طول حدودنا الغربية، والتي تُمارس أساليب ملتوية مختلفة".
وقال ريابكوف: "هذه المنظومة قادرة على اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية وقيد التطوير على حد سواء".
وأضاف أن الخبراء الغربيين يدركون تمامًا عدم وجود منظومة مماثلة في أي مكان في العالم.
وتابع ريابكوف: "لا يرغبون في الترويج لمنظومة "سارمات"، لكنها غنية عن التعريف، ما شاهدتموه في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع خير دليل، أنا هاوٍ، لكنني شخصيًا انبهرت بإطلاق مولد الغاز، الذي لا مثيل له في أي مكان آخر، هنا تكمن أهمية الحجم".
وأوضح ريابكوف أن موسكو تنظر بعين السخرية إلى اللامبالاة الظاهرية للدول الغربية تجاه تجارب روسيا لمنظومة صواريخ "سارمات".
وقال ريابكوف: "لم نتوقع، ولا نتوقع، ولن نتوقع أبدًا أي رد فعل من خصومنا الغربيين على تجارب أي من منظوماتنا المتقدمة، تلك المنظومات التي هي بالفعل في الخدمة لدينا، نحن ندرك أن كل حادثة من هذا القبيل، هي ذريعة بالنسبة لهم لإظهار اللامبالاة الظاهرية".
وأشار إلى أن روسيا تتعامل مع هذا الأمر بسخرية.
وأضاف: "لأننا ندرك، كما يدرك أي شخص آخر، ما يعنيه نشر هذه المنظومة، لا يوجد لدى أي دولة أخرى منظومات مماثلة ذات مدى استراتيجي اليوم".
وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقريرا من سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية، تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ "سارمات"، في 12 أيار/ مايو الجاري.
واطلع الرئيس الروسي على تقرير كاراكاييف حول نجاح اختبار منظومة صواريخ "سارمات" عبر تقنية الفيديو.

وقال كاراكايف خلال تقريره للرئيس الروسي حول الاختبار الناجح لمنظومة "سارمات" الصاروخية: "إن النتائج الإيجابية لإطلاق مجمع صواريخ "سارمات" ستسمح لنا، قبل نهاية العام الحالي، بوضع أول فوج صاروخي مسلح بهذا المجمع الصاروخي في الخدمة القتالية ضمن تشكيل (أوجور) في إقليم كراسنويارسك".
وأضاف كاراكاييف: "من حيث قدراتها القتالية، تتفوق منظومة "سارمات" على سابقتها، وخاصة في مدى الطيران، والحمولة القابلة للإطلاق، ودرجة الاستعداد للإطلاق، ويسمح نظام الوسائل المضادة المستخدم بتخطي أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية بشكل مضمون".
