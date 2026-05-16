https://sarabic.ae/20260516/موسكو-حول-صواريخ-سارمات-روسيا-لن-تتخذ-خطوات-تقوض-الاستقرار-ولكن-تحذر-المتهورين-في-الغرب-1113464822.html

موسكو حول صواريخ "سارمات": روسيا لن تتخذ خطوات تقوض الاستقرار ولكن تحذر "المتهورين في الغرب"

موسكو حول صواريخ "سارمات": روسيا لن تتخذ خطوات تقوض الاستقرار ولكن تحذر "المتهورين في الغرب"

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، تعقيبا على تجارب صواريخ "سارمات"، أن روسيا لن تتخذ أي خطوات من شأنها تقويض الاستقرار الاستراتيجي،... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T08:05+0000

2026-05-16T08:05+0000

2026-05-16T08:39+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/15/1061438098_0:131:1178:793_1920x0_80_0_0_2bb75c12278fbc83da2de8162c41105f.jpg

وقال ريابكوف، رداً على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "من الممارسات المعتادة، ولا غرابة في ذلك، أن تسبق الأحداث المتعلقة بإضافة منظومات استراتيجية المدى إلى الترسانة تبادلات معلوماتية محددة بدلاً من الإعلان عنها لاحقاً، ولا يحق لي الكشف عن التفاصيل، لكن يمكنني القول إن موسكو، في جميع هذه الحالات، مدفوعة، من بين أمور أخرى، بإدراكها وفهمها لضرورة عدم تقويض الاستقرار الاستراتيجي".وأكد ريابكوف، للصحفيين: "علينا أن نُظهر بثقة وهدوء وحزم ومسؤولية قدراتنا على تهدئة التوترات الغربية، التي تكثر، وخاصة على طول حدودنا الغربية، والتي تُمارس أساليب ملتوية مختلفة".وقال ريابكوف: "هذه المنظومة قادرة على اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية وقيد التطوير على حد سواء". وتابع ريابكوف: "لا يرغبون في الترويج لمنظومة "سارمات"، لكنها غنية عن التعريف، ما شاهدتموه في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع خير دليل، أنا هاوٍ، لكنني شخصيًا انبهرت بإطلاق مولد الغاز، الذي لا مثيل له في أي مكان آخر، هنا تكمن أهمية الحجم".وأوضح ريابكوف أن موسكو تنظر بعين السخرية إلى اللامبالاة الظاهرية للدول الغربية تجاه تجارب روسيا لمنظومة صواريخ "سارمات".وقال ريابكوف: "لم نتوقع، ولا نتوقع، ولن نتوقع أبدًا أي رد فعل من خصومنا الغربيين على تجارب أي من منظوماتنا المتقدمة، تلك المنظومات التي هي بالفعل في الخدمة لدينا، نحن ندرك أن كل حادثة من هذا القبيل، هي ذريعة بالنسبة لهم لإظهار اللامبالاة الظاهرية".وأضاف: "لأننا ندرك، كما يدرك أي شخص آخر، ما يعنيه نشر هذه المنظومة، لا يوجد لدى أي دولة أخرى منظومات مماثلة ذات مدى استراتيجي اليوم".وتلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقريرا من سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية، تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ "سارمات"، في 12 أيار/ مايو الجاري.وقال كاراكايف خلال تقريره للرئيس الروسي حول الاختبار الناجح لمنظومة "سارمات" الصاروخية: "إن النتائج الإيجابية لإطلاق مجمع صواريخ "سارمات" ستسمح لنا، قبل نهاية العام الحالي، بوضع أول فوج صاروخي مسلح بهذا المجمع الصاروخي في الخدمة القتالية ضمن تشكيل (أوجور) في إقليم كراسنويارسك".وأضاف كاراكاييف: "من حيث قدراتها القتالية، تتفوق منظومة "سارمات" على سابقتها، وخاصة في مدى الطيران، والحمولة القابلة للإطلاق، ودرجة الاستعداد للإطلاق، ويسمح نظام الوسائل المضادة المستخدم بتخطي أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية بشكل مضمون".بوتين: "سارمات" أقوى منظومة صاروخية في العالم

https://sarabic.ae/20260514/الكرملين-هناك-ضجة-كبيرة-في-الصحافة-الغربية-عقب-الإطلاق-الناجح-لـسارمات-1113408301.html

https://sarabic.ae/20260512/خبير-لـسبوتنيك-صاروخ-سارمات-يفرض-معادلة-ردع-جديدة-وينهي-عصر-الهيمنة-الأمريكية-1113357515.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم