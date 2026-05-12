خبير لـ"سبوتنيك": صاروخ "سارمات" يفرض معادلة ردع جديدة وينهي عصر الهيمنة الأمريكية

سبوتنيك عربي

أكد الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي اليمني، حميد عبد القادر عنتر، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح صاروخ "سارمات" (RS-28) يمثل تحولا استراتيجيا... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح أن الإعلان يأتي رسالة مباشرة بأن موسكو ما زالت تمتلك اليد الأقوى في معادلات الردع النووي الحديثة.وقال في حديثه لـ"سبوتنيك" إن "سارمات يُعد أحد أخطر وأقوى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في العالم، بفضل قدرته على حمل رؤوس نووية متعددة وتقنيات فرط صوتية متطورة، إضافة إلى امتلاكه مدى هائلًا ومسارات معقدة تجعل اعتراضه شبه مستحيل بالنسبة لمنظومات الدفاع الصاروخي الحالية".وأوضح أن الصاروخ الروسي يمثل قفزة تكنولوجية تعكس تفوق الصناعات العسكرية الروسية رغم العقوبات الغربية، مشيرا إلى أن موسكو نجحت عبر "سارمات" في تعزيز معادلة "الردع المضمون" وإعادة تثبيت مكانتها كقوة نووية لا يمكن تجاوزها.وأضاف أن امتلاك روسيا لمنظومات مثل "سارمات" و"كينجال" و"تسيركون" و"بوسيدون" يبعث برسالة واضحة إلى الغرب مفادها أن أي محاولة للضغط العسكري أو التصعيد ضد موسكو ستواجه بردع استراتيجي غير مسبوق.وأشار عبد القادر إلى أن الإعلان الروسي يعكس أيضا نهاية مرحلة القطب الواحد، ويفرض واقعا دوليا جديدا قائما على توازن القوى، مؤكدا أن العديد من الدول باتت ترى في القدرات العسكرية الروسية عاملا رئيسيا في كبح الهيمنة الأمريكية وإعادة تشكيل النظام العالمي.وختم بالقول إن "سارمات" لا يمثل مجرد صاروخ عابر للقارات، بل عنوانًا لعودة روسيا بقوة إلى صدارة المشهد الدولي، وترسيخا لعالم متعدد الأقطاب تفرض فيه موسكو معادلاتها الاستراتيجية بثقة وقوة".

