خبير لـ"سبوتنيك": صاروخ "سارمات" يفرض معادلة ردع جديدة وينهي عصر الهيمنة الأمريكية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: إيران لن تسمح للأمريكيين بمس مواردها من اليورانيوم
17:00 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تستعيد مصر آثارها المنهوبة من فرنسا؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير لـ"سبوتنيك": صاروخ "سارمات" يفرض معادلة ردع جديدة وينهي عصر الهيمنة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي اليمني، حميد عبد القادر عنتر، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح صاروخ "سارمات" (RS-28) يمثل تحولا استراتيجيا... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح أن الإعلان يأتي رسالة مباشرة بأن موسكو ما زالت تمتلك اليد الأقوى في معادلات الردع النووي الحديثة.وقال في حديثه لـ"سبوتنيك" إن "سارمات يُعد أحد أخطر وأقوى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في العالم، بفضل قدرته على حمل رؤوس نووية متعددة وتقنيات فرط صوتية متطورة، إضافة إلى امتلاكه مدى هائلًا ومسارات معقدة تجعل اعتراضه شبه مستحيل بالنسبة لمنظومات الدفاع الصاروخي الحالية".وأوضح أن الصاروخ الروسي يمثل قفزة تكنولوجية تعكس تفوق الصناعات العسكرية الروسية رغم العقوبات الغربية، مشيرا إلى أن موسكو نجحت عبر "سارمات" في تعزيز معادلة "الردع المضمون" وإعادة تثبيت مكانتها كقوة نووية لا يمكن تجاوزها.وأضاف أن امتلاك روسيا لمنظومات مثل "سارمات" و"كينجال" و"تسيركون" و"بوسيدون" يبعث برسالة واضحة إلى الغرب مفادها أن أي محاولة للضغط العسكري أو التصعيد ضد موسكو ستواجه بردع استراتيجي غير مسبوق.وأشار عبد القادر إلى أن الإعلان الروسي يعكس أيضا نهاية مرحلة القطب الواحد، ويفرض واقعا دوليا جديدا قائما على توازن القوى، مؤكدا أن العديد من الدول باتت ترى في القدرات العسكرية الروسية عاملا رئيسيا في كبح الهيمنة الأمريكية وإعادة تشكيل النظام العالمي.وختم بالقول إن "سارمات" لا يمثل مجرد صاروخ عابر للقارات، بل عنوانًا لعودة روسيا بقوة إلى صدارة المشهد الدولي، وترسيخا لعالم متعدد الأقطاب تفرض فيه موسكو معادلاتها الاستراتيجية بثقة وقوة".
حصري
أكد الكاتب والمحلل السياسي والاستراتيجي اليمني، حميد عبد القادر عنتر، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح صاروخ "سارمات" (RS-28) يمثل تحولا استراتيجيا كبيرا في ميزان القوى العالمي.
وأوضح أن الإعلان يأتي رسالة مباشرة بأن موسكو ما زالت تمتلك اليد الأقوى في معادلات الردع النووي الحديثة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
بوتين: "سارمات" أقوى منظومة صاروخية في العالم
13:35 GMT
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك" إن "سارمات يُعد أحد أخطر وأقوى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في العالم، بفضل قدرته على حمل رؤوس نووية متعددة وتقنيات فرط صوتية متطورة، إضافة إلى امتلاكه مدى هائلًا ومسارات معقدة تجعل اعتراضه شبه مستحيل بالنسبة لمنظومات الدفاع الصاروخي الحالية".
وأوضح أن الصاروخ الروسي يمثل قفزة تكنولوجية تعكس تفوق الصناعات العسكرية الروسية رغم العقوبات الغربية، مشيرا إلى أن موسكو نجحت عبر "سارمات" في تعزيز معادلة "الردع المضمون" وإعادة تثبيت مكانتها كقوة نووية لا يمكن تجاوزها.
وأضاف أن امتلاك روسيا لمنظومات مثل "سارمات" و"كينجال" و"تسيركون" و"بوسيدون" يبعث برسالة واضحة إلى الغرب مفادها أن أي محاولة للضغط العسكري أو التصعيد ضد موسكو ستواجه بردع استراتيجي غير مسبوق.
وأشار عبد القادر إلى أن الإعلان الروسي يعكس أيضا نهاية مرحلة القطب الواحد، ويفرض واقعا دوليا جديدا قائما على توازن القوى، مؤكدا أن العديد من الدول باتت ترى في القدرات العسكرية الروسية عاملا رئيسيا في كبح الهيمنة الأمريكية وإعادة تشكيل النظام العالمي.
وختم بالقول إن "سارمات" لا يمثل مجرد صاروخ عابر للقارات، بل عنوانًا لعودة روسيا بقوة إلى صدارة المشهد الدولي، وترسيخا لعالم متعدد الأقطاب تفرض فيه موسكو معادلاتها الاستراتيجية بثقة وقوة".
