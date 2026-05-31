رئيس اللجنة العسكرية للناتو: الدفاع لم يعد مسألة عسكرية فقط

عربي
مدار الليل والنهار
لبنان والعالم
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس اللجنة العسكرية للناتو: الدفاع لم يعد مسألة عسكرية فقط
سبوتنيك عربي
أكد الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في منتدى "حوار شانغريلا" في سنغافورة، أنه "لم يعد من الممكن اعتبار الدفاع... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال دراغون: "لم يعد الدفاع مجرد مسألة عسكرية. نحن بحاجة إلى مشاركة الجميع".وأضاف: "يُنظر إلى كل مواطن على أنه مشارك في الأمن القومي، وليس مجرد متلقٍ".كما أقرّ دراغون بأن صناعة الدفاع التابعة لحلف الناتو تفشل في مواكبة التهديدات.وقال: "وتيرة التكيّف الحالية في صناعة الدفاع ما تزال غير كافية. إنها تتجاوز سرعة تطور التهديدات".ووفقًا لدراغون، يحتاج الحلف إلى "الابتعاد عن دورات الشراء المصممة لعصر أكثر قابلية للتنبؤ ومعدلات الإنتاج الموجّهة نحو الطلب في وقت السلم".وأكد أن "التهديدات الحالية تتطلب بالفعل أكثر مما لدينا، وستتطلب تهديدات الغد أكثر من ذلك. لقد حان وقت التسريع الآن".وأشار إلى أن "القدرة على الصمود تعني القدرة على تحمل الضربات، لكن هذا لم يعد كافيًا".ووفقًا لرئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، فإن هذه الأهداف تستند إلى تقييم عملي وواقعي للقوات والقدرات، التي يحتاجها الناتو لتنفيذ الخطط العسكرية للحلف.وأشار دراغون إلى أن "الحلفاء يزيدون بالفعل من إنفاقهم الدفاعي"، وقال إن دول الناتو الأوروبية وكندا، استثمرت في العام الماضي وحده، "574 مليار دولار في الدفاع، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق"، على حد قوله.وتُعقد فعاليات منتدى "شانغريلا للحوار الأمني" في سنغافورة، في الفترة من 29 إلى 31 مايو/ أيار الجاري، ويشارك فيه ممثلون من 44 دولة، من بينهم 54 مندوبًا على مستوى الوزراء.
07:54 GMT 31.05.2026
أكد الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في منتدى "حوار شانغريلا" في سنغافورة، أنه "لم يعد من الممكن اعتبار الدفاع مسؤولية الجيوش فقط"، وفق تعبيره.
وقال دراغون: "لم يعد الدفاع مجرد مسألة عسكرية. نحن بحاجة إلى مشاركة الجميع".

ووفقًا لدراغون، يجب على السياسيين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمؤسسات والصناعة، الآن، المشاركة في حل هذه المشاكل.

وأضاف: "يُنظر إلى كل مواطن على أنه مشارك في الأمن القومي، وليس مجرد متلقٍ".

وأوضح رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو أن بعض الدول دأبت منذ فترة طويلة على دمج التدريب العسكري والمدني، واستشهد بمفهوم "الدفاع الشامل" السويدي كمثال، حيث يستعد المجتمع للأزمات أو الحروب على مستويات مختلفة.

كما أقرّ دراغون بأن صناعة الدفاع التابعة لحلف الناتو تفشل في مواكبة التهديدات.
وقال: "وتيرة التكيّف الحالية في صناعة الدفاع ما تزال غير كافية. إنها تتجاوز سرعة تطور التهديدات".
ووفقًا لدراغون، يحتاج الحلف إلى "الابتعاد عن دورات الشراء المصممة لعصر أكثر قابلية للتنبؤ ومعدلات الإنتاج الموجّهة نحو الطلب في وقت السلم".

وأوضح رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو أن "صناعة الدفاع يجب أن تنمو بشكل أسرع، وأن تتحمل المزيد من المخاطر، وأن تحافظ على أسعار عادلة، وأن تجعل الابتكار الدفاعي أولوية إستراتيجية".

وأكد أن "التهديدات الحالية تتطلب بالفعل أكثر مما لدينا، وستتطلب تهديدات الغد أكثر من ذلك. لقد حان وقت التسريع الآن".
وأشار إلى أن "القدرة على الصمود تعني القدرة على تحمل الضربات، لكن هذا لم يعد كافيًا".

وأوضح أن دول الناتو في أوروبا وكندا، "يجب أن تقدم 30% إضافية أو أكثر من قدراتها العسكرية الحقيقية في بعض المجالات".

ووفقًا لرئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، فإن هذه الأهداف تستند إلى تقييم عملي وواقعي للقوات والقدرات، التي يحتاجها الناتو لتنفيذ الخطط العسكرية للحلف.

وتابع: "الربط بين قدراتنا وخططنا ليس مفهومًا جديدًا، لكنه شيء لم نفعله منذ 30 عامًا. والآن نفعله".

وأشار دراغون إلى أن "الحلفاء يزيدون بالفعل من إنفاقهم الدفاعي"، وقال إن دول الناتو الأوروبية وكندا، استثمرت في العام الماضي وحده، "574 مليار دولار في الدفاع، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق"، على حد قوله.
وتُعقد فعاليات منتدى "شانغريلا للحوار الأمني" في سنغافورة، في الفترة من 29 إلى 31 مايو/ أيار الجاري، ويشارك فيه ممثلون من 44 دولة، من بينهم 54 مندوبًا على مستوى الوزراء.

وفي السنوات الأخيرة، أعربت روسيا، مرارًا، عن استيائها من النشاط غير المسبوق للحلف على طول حدودها الغربية، وأن الحلف يعمل على تعزيز قواته ويصف ذلك بأنه "ردع للعدوان". وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرًا على مصالحها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان أوب أمس الجمعة، أن موسكو لم تهدد الدول الأوروبية قط. ووصف مزاعم السياسيين المحليين بأن "روسيا تستعد للحرب"، بأنها أكاذيب.
