رئيس اللجنة العسكرية للناتو: الدفاع لم يعد مسألة عسكرية فقط

أكد الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في منتدى "حوار شانغريلا" في سنغافورة، أنه "لم يعد من الممكن اعتبار الدفاع...

وقال دراغون: "لم يعد الدفاع مجرد مسألة عسكرية. نحن بحاجة إلى مشاركة الجميع".وأضاف: "يُنظر إلى كل مواطن على أنه مشارك في الأمن القومي، وليس مجرد متلقٍ".كما أقرّ دراغون بأن صناعة الدفاع التابعة لحلف الناتو تفشل في مواكبة التهديدات.وقال: "وتيرة التكيّف الحالية في صناعة الدفاع ما تزال غير كافية. إنها تتجاوز سرعة تطور التهديدات".ووفقًا لدراغون، يحتاج الحلف إلى "الابتعاد عن دورات الشراء المصممة لعصر أكثر قابلية للتنبؤ ومعدلات الإنتاج الموجّهة نحو الطلب في وقت السلم".وأكد أن "التهديدات الحالية تتطلب بالفعل أكثر مما لدينا، وستتطلب تهديدات الغد أكثر من ذلك. لقد حان وقت التسريع الآن".وأشار إلى أن "القدرة على الصمود تعني القدرة على تحمل الضربات، لكن هذا لم يعد كافيًا".ووفقًا لرئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، فإن هذه الأهداف تستند إلى تقييم عملي وواقعي للقوات والقدرات، التي يحتاجها الناتو لتنفيذ الخطط العسكرية للحلف.وأشار دراغون إلى أن "الحلفاء يزيدون بالفعل من إنفاقهم الدفاعي"، وقال إن دول الناتو الأوروبية وكندا، استثمرت في العام الماضي وحده، "574 مليار دولار في الدفاع، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق"، على حد قوله.وتُعقد فعاليات منتدى "شانغريلا للحوار الأمني" في سنغافورة، في الفترة من 29 إلى 31 مايو/ أيار الجاري، ويشارك فيه ممثلون من 44 دولة، من بينهم 54 مندوبًا على مستوى الوزراء.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب زيارته لكازاخستان أوب أمس الجمعة، أن موسكو لم تهدد الدول الأوروبية قط. ووصف مزاعم السياسيين المحليين بأن "روسيا تستعد للحرب"، بأنها أكاذيب.سياسي فنلندي: الاتحاد الأوروبي تجاوز الخطوط الحمراء بتزويد كييف بالأسلحةالخارجية الروسية: الغرب يدفع ثمن تساهله مع زيلينسكي

