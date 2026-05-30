الخارجية الروسية: الغرب يدفع ثمن تساهله مع زيلينسكي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه لا ينبغي أن يتفاجأ الغرب بعد أن أعطى زيلينسكي الضوء الأخضر لاستخدام أسلحتهم لأي غرض، فإنها... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

قالت زاخاروفا في تعليقها على حادثة سقوط طائرة مسيرة في رومانيا: "لقد منحوا زيلينسكي ضوءاً أخضر لاستخدام أسلحتهم لأي غرض، كما قال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو مؤخراً: طالما أنه يستخدمها في الاتجاه الصحيح. والآن يتفاجأون بوصولها إليهم. ما الذي يثير الدهشة؟".ووفقاً لزاخاروفا، تتخذ هذه الدول قرارات شهرية بشأن إمدادات الأسلحة، وتخصص أموالاً جديدة لمواصلة "المذبحة"، وتعقد اجتماعات في مجموعات رامشتاين وغيرها من الأشكال، وقد شكلت تحالفاً من الراغبين.أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، يوم الجمعة، أن طائرة مسيّرة اصطدمت بسطح مبنى في مدينة غالاتي، ما أسفر عن إصابة شخصين. واتهمت السلطات الروسية بالوقوف وراء الحادث، دون تقديم أي دليل. كما لم يتمكن الجيش الروماني من اعتراض الطائرة المسيّرة، رغم تتبعها بواسطة أنظمة الرادار. وصرح الرئيس الروماني، نيشور دان، بأنه نتيجةً لهذا الحادث، تقرر اعتبار القنصل العام الروسي في كونستانتا شخصًا غير مرغوب فيه، وإغلاق القنصلية الروسية العامة في المدينة.وقال بوتين: "أول رد فعل في الاتحاد الأوروبي تجاه أي طائرة مسيرة هو وصفها بأنها روسية ثم يتضح لاحقا بطلان هذا الادعاء"، مؤكدا أن "روسيا ستجري تحقيقا موضوعيا وستقدم تقييمها إذا تلقت بيانات موضوعية حول المسيرة التي تحطمت في رومانيا".وكانت وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي حول حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا بأنها "صياح بروكسل"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التغطية على جرائم فلاديمير زيلينسكي الإرهابية.موسكو حول رد الاتحاد الأوروبي على حادثة المسيرة في رومانيا: صراخ لصرف الانتباه عن جرائم زيلينسكي

روسيا, رومانيا, العالم