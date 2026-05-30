https://sarabic.ae/20260530/الخارجية-الروسية-الغرب-يدفع-ثمن-تساهله-مع-زيلينسكي-1113882234.html
الخارجية الروسية: الغرب يدفع ثمن تساهله مع زيلينسكي
الخارجية الروسية: الغرب يدفع ثمن تساهله مع زيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه لا ينبغي أن يتفاجأ الغرب بعد أن أعطى زيلينسكي الضوء الأخضر لاستخدام أسلحتهم لأي غرض، فإنها... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T06:44+0000
2026-05-30T06:44+0000
2026-05-30T06:44+0000
روسيا
رومانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
قالت زاخاروفا في تعليقها على حادثة سقوط طائرة مسيرة في رومانيا: "لقد منحوا زيلينسكي ضوءاً أخضر لاستخدام أسلحتهم لأي غرض، كما قال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو مؤخراً: طالما أنه يستخدمها في الاتجاه الصحيح. والآن يتفاجأون بوصولها إليهم. ما الذي يثير الدهشة؟".ووفقاً لزاخاروفا، تتخذ هذه الدول قرارات شهرية بشأن إمدادات الأسلحة، وتخصص أموالاً جديدة لمواصلة "المذبحة"، وتعقد اجتماعات في مجموعات رامشتاين وغيرها من الأشكال، وقد شكلت تحالفاً من الراغبين.أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، يوم الجمعة، أن طائرة مسيّرة اصطدمت بسطح مبنى في مدينة غالاتي، ما أسفر عن إصابة شخصين. واتهمت السلطات الروسية بالوقوف وراء الحادث، دون تقديم أي دليل. كما لم يتمكن الجيش الروماني من اعتراض الطائرة المسيّرة، رغم تتبعها بواسطة أنظمة الرادار. وصرح الرئيس الروماني، نيشور دان، بأنه نتيجةً لهذا الحادث، تقرر اعتبار القنصل العام الروسي في كونستانتا شخصًا غير مرغوب فيه، وإغلاق القنصلية الروسية العامة في المدينة.وقال بوتين: "أول رد فعل في الاتحاد الأوروبي تجاه أي طائرة مسيرة هو وصفها بأنها روسية ثم يتضح لاحقا بطلان هذا الادعاء"، مؤكدا أن "روسيا ستجري تحقيقا موضوعيا وستقدم تقييمها إذا تلقت بيانات موضوعية حول المسيرة التي تحطمت في رومانيا".وكانت وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي حول حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا بأنها "صياح بروكسل"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التغطية على جرائم فلاديمير زيلينسكي الإرهابية.موسكو حول رد الاتحاد الأوروبي على حادثة المسيرة في رومانيا: صراخ لصرف الانتباه عن جرائم زيلينسكي
https://sarabic.ae/20260529/موسكو-الاتهامات-ضد-روسيا-بشأن-المسيرات-في-دول-الاتحاد-الأوروبي-عارية-عن-الصحة-1113857653.html
رومانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رومانيا, العالم
الخارجية الروسية: الغرب يدفع ثمن تساهله مع زيلينسكي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه لا ينبغي أن يتفاجأ الغرب بعد أن أعطى زيلينسكي الضوء الأخضر لاستخدام أسلحتهم لأي غرض، فإنها "ستعود" إليهم.
قالت زاخاروفا في تعليقها على حادثة سقوط طائرة مسيرة في رومانيا: "لقد منحوا زيلينسكي ضوءاً أخضر لاستخدام أسلحتهم لأي غرض، كما قال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو مؤخراً: طالما أنه يستخدمها في الاتجاه الصحيح. والآن يتفاجأون بوصولها إليهم. ما الذي يثير الدهشة؟".
وأشارت إلى أن الدول الغربية "بدأت هذه الفوضى بنفسها، أنتم أنفسكم من طهى هذه الطبخة، ولا تكتفون بإلقاء الحطب في هذه النار بلا نهاية، بل تسكبون فيها الكيروسين والبنزين".
ووفقاً لزاخاروفا، تتخذ هذه الدول قرارات شهرية بشأن إمدادات الأسلحة، وتخصص أموالاً جديدة لمواصلة "المذبحة"، وتعقد اجتماعات في مجموعات رامشتاين وغيرها من الأشكال، وقد شكلت تحالفاً من الراغبين.
واختتمت قائلة: "إنهم منخرطون بشكل كامل في عسكرة أوروبا، والآن أيضاً على مستوى كل دولة على حدة".
أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، يوم الجمعة، أن طائرة مسيّرة اصطدمت بسطح مبنى في مدينة غالاتي، ما أسفر عن إصابة شخصين. واتهمت السلطات الروسية بالوقوف وراء الحادث، دون تقديم أي دليل. كما لم يتمكن الجيش الروماني من اعتراض الطائرة المسيّرة، رغم تتبعها بواسطة أنظمة الرادار. وصرح الرئيس الروماني، نيشور دان، بأنه نتيجةً لهذا الحادث، تقرر اعتبار القنصل العام الروسي في كونستانتا شخصًا غير مرغوب فيه، وإغلاق القنصلية الروسية العامة في المدينة.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن رد فعل الغرب على أي مسيرة هو الاتهام بأنها روسية، موضحا أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بنوع المسيرة التي تحطمت في رومانيا إلا بعد إجراء فحص دقيق.
وقال بوتين: "أول رد فعل في الاتحاد الأوروبي تجاه أي طائرة مسيرة هو وصفها بأنها روسية ثم يتضح لاحقا بطلان هذا الادعاء"، مؤكدا أن "روسيا ستجري تحقيقا موضوعيا وستقدم تقييمها إذا تلقت بيانات موضوعية حول المسيرة التي تحطمت في رومانيا".
وكانت وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي حول حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا بأنها "صياح بروكسل"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التغطية على جرائم فلاديمير زيلينسكي الإرهابية.