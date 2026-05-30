الخارجية الروسية: الغرب يدفع ثمن تساهله مع زيلينسكي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: الغرب يدفع ثمن تساهله مع زيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه لا ينبغي أن يتفاجأ الغرب بعد أن أعطى زيلينسكي الضوء الأخضر لاستخدام أسلحتهم لأي غرض، فإنها... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
قالت زاخاروفا في تعليقها على حادثة سقوط طائرة مسيرة في رومانيا: "لقد منحوا زيلينسكي ضوءاً أخضر لاستخدام أسلحتهم لأي غرض، كما قال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو مؤخراً: طالما أنه يستخدمها في الاتجاه الصحيح. والآن يتفاجأون بوصولها إليهم. ما الذي يثير الدهشة؟".ووفقاً لزاخاروفا، تتخذ هذه الدول قرارات شهرية بشأن إمدادات الأسلحة، وتخصص أموالاً جديدة لمواصلة "المذبحة"، وتعقد اجتماعات في مجموعات رامشتاين وغيرها من الأشكال، وقد شكلت تحالفاً من الراغبين.أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، يوم الجمعة، أن طائرة مسيّرة اصطدمت بسطح مبنى في مدينة غالاتي، ما أسفر عن إصابة شخصين. واتهمت السلطات الروسية بالوقوف وراء الحادث، دون تقديم أي دليل. كما لم يتمكن الجيش الروماني من اعتراض الطائرة المسيّرة، رغم تتبعها بواسطة أنظمة الرادار. وصرح الرئيس الروماني، نيشور دان، بأنه نتيجةً لهذا الحادث، تقرر اعتبار القنصل العام الروسي في كونستانتا شخصًا غير مرغوب فيه، وإغلاق القنصلية الروسية العامة في المدينة.وقال بوتين: "أول رد فعل في الاتحاد الأوروبي تجاه أي طائرة مسيرة هو وصفها بأنها روسية ثم يتضح لاحقا بطلان هذا الادعاء"، مؤكدا أن "روسيا ستجري تحقيقا موضوعيا وستقدم تقييمها إذا تلقت بيانات موضوعية حول المسيرة التي تحطمت في رومانيا".
الخارجية الروسية: الغرب يدفع ثمن تساهله مع زيلينسكي

06:44 GMT 30.05.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2026
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه لا ينبغي أن يتفاجأ الغرب بعد أن أعطى زيلينسكي الضوء الأخضر لاستخدام أسلحتهم لأي غرض، فإنها "ستعود" إليهم.
قالت زاخاروفا في تعليقها على حادثة سقوط طائرة مسيرة في رومانيا: "لقد منحوا زيلينسكي ضوءاً أخضر لاستخدام أسلحتهم لأي غرض، كما قال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو مؤخراً: طالما أنه يستخدمها في الاتجاه الصحيح. والآن يتفاجأون بوصولها إليهم. ما الذي يثير الدهشة؟".

وأشارت إلى أن الدول الغربية "بدأت هذه الفوضى بنفسها، أنتم أنفسكم من طهى هذه الطبخة، ولا تكتفون بإلقاء الحطب في هذه النار بلا نهاية، بل تسكبون فيها الكيروسين والبنزين".

ووفقاً لزاخاروفا، تتخذ هذه الدول قرارات شهرية بشأن إمدادات الأسلحة، وتخصص أموالاً جديدة لمواصلة "المذبحة"، وتعقد اجتماعات في مجموعات رامشتاين وغيرها من الأشكال، وقد شكلت تحالفاً من الراغبين.

واختتمت قائلة: "إنهم منخرطون بشكل كامل في عسكرة أوروبا، والآن أيضاً على مستوى كل دولة على حدة".

موسكو: الاتهامات ضد روسيا بشأن المسيرات في دول الاتحاد الأوروبي عارية عن الصحة
أمس, 13:25 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، يوم الجمعة، أن طائرة مسيّرة اصطدمت بسطح مبنى في مدينة غالاتي، ما أسفر عن إصابة شخصين. واتهمت السلطات الروسية بالوقوف وراء الحادث، دون تقديم أي دليل. كما لم يتمكن الجيش الروماني من اعتراض الطائرة المسيّرة، رغم تتبعها بواسطة أنظمة الرادار. وصرح الرئيس الروماني، نيشور دان، بأنه نتيجةً لهذا الحادث، تقرر اعتبار القنصل العام الروسي في كونستانتا شخصًا غير مرغوب فيه، وإغلاق القنصلية الروسية العامة في المدينة.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن رد فعل الغرب على أي مسيرة هو الاتهام بأنها روسية، موضحا أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بنوع المسيرة التي تحطمت في رومانيا إلا بعد إجراء فحص دقيق.

وقال بوتين: "أول رد فعل في الاتحاد الأوروبي تجاه أي طائرة مسيرة هو وصفها بأنها روسية ثم يتضح لاحقا بطلان هذا الادعاء"، مؤكدا أن "روسيا ستجري تحقيقا موضوعيا وستقدم تقييمها إذا تلقت بيانات موضوعية حول المسيرة التي تحطمت في رومانيا".
وكانت وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي حول حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا بأنها "صياح بروكسل"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التغطية على جرائم فلاديمير زيلينسكي الإرهابية.
