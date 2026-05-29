موسكو: الاتهامات ضد روسيا بشأن المسيرات في دول الاتحاد الأوروبي عارية عن الصحة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: الاتهامات ضد روسيا بشأن المسيرات في دول الاتحاد الأوروبي عارية عن الصحة
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن جميع الاتهامات الموجهة ضد روسيا بشأن الطائرات المسيّرة في دول الاتحاد الأوروبي لا... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
13:25 GMT 29.05.2026
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن جميع الاتهامات الموجهة ضد روسيا بشأن الطائرات المسيّرة في دول الاتحاد الأوروبي لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أنه لم يقدم أي أدلة أو حقائق بهذا الشأن.
وقالت زاخاروفا لوسائل إعلام روسية: "إن جميع الاتهامات التي نسمعها، لا سيما بشأن الطائرات المسيرة في مكان ما بدول الاتحاد الأوروبي، هي اتهامات لا أساس لها من الصحة، ولم يتم تقديم أي حقيقة أو مادة أو دليل واحد".

وأكدت أنه لم يتم تقديم أدلة للجانب الروسي فحسب، بل ولم تُعرض أيضا على مواطني دول الاتحاد الأوروبي أنفسهم، الذين كان ينبغي لهم أن يعرفوا على ماذا يبني قادتهم خطابهم الاتهامي".

موسكو حول رد الاتحاد الأوروبي على حادثة المسيرة في رومانيا: صراخ لصرف الانتباه عن جرائم زيلينسكي
12:08 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصفت زاخاروفا، تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي حول حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا بأنها "صياح بروكسل"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التغطية على جرائم فلاديمير زيلينسكي الإرهابية.

وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "يحتاج الغربيون إلى كل هذه الثرثرة على طريقة بروكسل لصرف انتباههم عن جرائم فلاديمير زيلينسكي الإرهابية".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أن طائرة مسيرة اصطدمت بسطح مبنى في غالاتسي، مما أسفر عن إصابة شخصين، واتهمت السلطات الرومانية روسيا بالوقوف وراء الحادث، لكنها لم تقدم أي دليل. ولم يعترض الجيش الروماني الطائرة المسيرة، رغم أنه كان يتتبعها بأنظمة الرادار.
