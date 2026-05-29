موسكو: الاتهامات ضد روسيا بشأن المسيرات في دول الاتحاد الأوروبي عارية عن الصحة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن جميع الاتهامات الموجهة ضد روسيا بشأن الطائرات المسيّرة في دول الاتحاد الأوروبي لا...

وقالت زاخاروفا لوسائل إعلام روسية: "إن جميع الاتهامات التي نسمعها، لا سيما بشأن الطائرات المسيرة في مكان ما بدول الاتحاد الأوروبي، هي اتهامات لا أساس لها من الصحة، ولم يتم تقديم أي حقيقة أو مادة أو دليل واحد". وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصفت زاخاروفا، تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي حول حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا بأنها "صياح بروكسل"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التغطية على جرائم فلاديمير زيلينسكي الإرهابية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أن طائرة مسيرة اصطدمت بسطح مبنى في غالاتسي، مما أسفر عن إصابة شخصين، واتهمت السلطات الرومانية روسيا بالوقوف وراء الحادث، لكنها لم تقدم أي دليل. ولم يعترض الجيش الروماني الطائرة المسيرة، رغم أنه كان يتتبعها بأنظمة الرادار.

