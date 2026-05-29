موسكو حول رد الاتحاد الأوروبي على حادثة المسيرة في رومانيا: صراخ لصرف الانتباه عن جرائم زيلينسكي

سبوتنيك عربي

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي حول حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا بأنها "صياح... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T12:08+0000

وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "يحتاج الغربيون إلى كل هذه الثرثرة على طريقة بروكسل لصرف انتباههم عن جرائم فلاديمير زيلينسكي الإرهابية".وأضافت: "يحتاج الغربيون إلى هذه الضجة الإعلامية المحيطة بحادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا لصرف الأنظار عن جريمة قتل زيلينسكي للأطفال في ستاروبيلسك، والتي نُفذت بأموال ودعم من الاتحاد الأوروبي، وكما بات واضحا الآن، لتبرير إغلاق القنصلية العامة الروسية في كونستانتا".وأكدت زاخاروفا أن "الإجراءات الانتقامية المتعلقة بإعلان القنصل العام الروسي شخصا غير مرغوب فيه وإغلاق القنصلية العامة في كونستانتا لن تتأخر".يُذكر أن الحادثة التي يشار إليها تتعلق بسقوط طائرات مسيرة في الأراضي الرومانية، وهو ما استغله مسؤولو الاتحاد الأوروبي في تصريحات اتهموا فيها روسيا، في حين تعتبر موسكو أن هذه التصريحات تهدف إلى التغطية على هجمات كييف ضد البنية التحتية المدنية في روسيا.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أن طائرة مسيرة اصطدمت بسطح مبنى في غالاتسي، مما أسفر عن إصابة شخصين، واتهمت السلطات الرومانية روسيا بالوقوف وراء الحادث، لكنها لم تقدم أي دليل. ولم يعترض الجيش الروماني الطائرة المسيرة، رغم أنه كان يتتبعها بأنظمة الرادار.

