https://sarabic.ae/20260529/موسكو-حول-رد-الاتحاد-الأوروبي-على-حادثة-المسيرة-في-رومانيا-صراخ-لصرف-الانتباه-عن-جرائم-زيلينسكي-1113854822.html
موسكو حول رد الاتحاد الأوروبي على حادثة المسيرة في رومانيا: صراخ لصرف الانتباه عن جرائم زيلينسكي
موسكو حول رد الاتحاد الأوروبي على حادثة المسيرة في رومانيا: صراخ لصرف الانتباه عن جرائم زيلينسكي
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي حول حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا بأنها "صياح... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T12:08+0000
2026-05-29T12:08+0000
2026-05-29T12:08+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "يحتاج الغربيون إلى كل هذه الثرثرة على طريقة بروكسل لصرف انتباههم عن جرائم فلاديمير زيلينسكي الإرهابية".وأضافت: "يحتاج الغربيون إلى هذه الضجة الإعلامية المحيطة بحادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا لصرف الأنظار عن جريمة قتل زيلينسكي للأطفال في ستاروبيلسك، والتي نُفذت بأموال ودعم من الاتحاد الأوروبي، وكما بات واضحا الآن، لتبرير إغلاق القنصلية العامة الروسية في كونستانتا".وأكدت زاخاروفا أن "الإجراءات الانتقامية المتعلقة بإعلان القنصل العام الروسي شخصا غير مرغوب فيه وإغلاق القنصلية العامة في كونستانتا لن تتأخر".يُذكر أن الحادثة التي يشار إليها تتعلق بسقوط طائرات مسيرة في الأراضي الرومانية، وهو ما استغله مسؤولو الاتحاد الأوروبي في تصريحات اتهموا فيها روسيا، في حين تعتبر موسكو أن هذه التصريحات تهدف إلى التغطية على هجمات كييف ضد البنية التحتية المدنية في روسيا.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أن طائرة مسيرة اصطدمت بسطح مبنى في غالاتسي، مما أسفر عن إصابة شخصين، واتهمت السلطات الرومانية روسيا بالوقوف وراء الحادث، لكنها لم تقدم أي دليل. ولم يعترض الجيش الروماني الطائرة المسيرة، رغم أنه كان يتتبعها بأنظمة الرادار.
https://sarabic.ae/20260528/عملية-السلام-في-أوكرانيا-ذات-أولوية-بالنسبة-لموسكو---الكرملين-1113811320.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو حول رد الاتحاد الأوروبي على حادثة المسيرة في رومانيا: صراخ لصرف الانتباه عن جرائم زيلينسكي
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي حول حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا بأنها "صياح بروكسل"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التغطية على جرائم فلاديمير زيلينسكي الإرهابية.
وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "يحتاج الغربيون إلى كل هذه الثرثرة على طريقة بروكسل لصرف انتباههم عن جرائم فلاديمير زيلينسكي الإرهابية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الغربيين، كما بات واضحا الآن، يحتاجون إلى الضجة الإعلامية المحيطة بحادثة الطائرة المسيرة في رومانيا لتبرير إغلاق القنصلية العامة الروسية في كونستانتا.
وأضافت: "يحتاج الغربيون إلى هذه الضجة الإعلامية المحيطة بحادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا لصرف الأنظار عن جريمة قتل زيلينسكي للأطفال في ستاروبيلسك، والتي نُفذت بأموال ودعم من الاتحاد الأوروبي، وكما بات واضحا الآن، لتبرير إغلاق القنصلية العامة الروسية في كونستانتا".
وأكدت زاخاروفا أن "الإجراءات الانتقامية المتعلقة بإعلان القنصل العام الروسي شخصا غير مرغوب فيه وإغلاق القنصلية العامة في كونستانتا لن تتأخر".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أُطلع على حادثة الطائرة المسيرة في رومانيا.
يُذكر أن الحادثة التي يشار إليها تتعلق بسقوط طائرات مسيرة في الأراضي الرومانية، وهو ما استغله مسؤولو الاتحاد الأوروبي في تصريحات اتهموا فيها روسيا،
في حين تعتبر موسكو أن هذه التصريحات تهدف إلى التغطية على هجمات كييف ضد البنية التحتية المدنية في روسيا.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أن طائرة مسيرة اصطدمت بسطح مبنى في غالاتسي، مما أسفر عن إصابة شخصين، واتهمت السلطات الرومانية روسيا بالوقوف وراء الحادث، لكنها لم تقدم أي دليل. ولم يعترض الجيش الروماني الطائرة المسيرة، رغم أنه كان يتتبعها بأنظمة الرادار.