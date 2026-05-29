موسكو حول رد الاتحاد الأوروبي على حادثة المسيرة في رومانيا: صراخ لصرف الانتباه عن جرائم زيلينسكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260529/موسكو-حول-رد-الاتحاد-الأوروبي-على-حادثة-المسيرة-في-رومانيا-صراخ-لصرف-الانتباه-عن-جرائم-زيلينسكي-1113854822.html
موسكو حول رد الاتحاد الأوروبي على حادثة المسيرة في رومانيا: صراخ لصرف الانتباه عن جرائم زيلينسكي
موسكو حول رد الاتحاد الأوروبي على حادثة المسيرة في رومانيا: صراخ لصرف الانتباه عن جرائم زيلينسكي
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي حول حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا بأنها "صياح... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T12:08+0000
2026-05-29T12:08+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "يحتاج الغربيون إلى كل هذه الثرثرة على طريقة بروكسل لصرف انتباههم عن جرائم فلاديمير زيلينسكي الإرهابية".وأضافت: "يحتاج الغربيون إلى هذه الضجة الإعلامية المحيطة بحادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا لصرف الأنظار عن جريمة قتل زيلينسكي للأطفال في ستاروبيلسك، والتي نُفذت بأموال ودعم من الاتحاد الأوروبي، وكما بات واضحا الآن، لتبرير إغلاق القنصلية العامة الروسية في كونستانتا".وأكدت زاخاروفا أن "الإجراءات الانتقامية المتعلقة بإعلان القنصل العام الروسي شخصا غير مرغوب فيه وإغلاق القنصلية العامة في كونستانتا لن تتأخر".يُذكر أن الحادثة التي يشار إليها تتعلق بسقوط طائرات مسيرة في الأراضي الرومانية، وهو ما استغله مسؤولو الاتحاد الأوروبي في تصريحات اتهموا فيها روسيا، في حين تعتبر موسكو أن هذه التصريحات تهدف إلى التغطية على هجمات كييف ضد البنية التحتية المدنية في روسيا.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أن طائرة مسيرة اصطدمت بسطح مبنى في غالاتسي، مما أسفر عن إصابة شخصين، واتهمت السلطات الرومانية روسيا بالوقوف وراء الحادث، لكنها لم تقدم أي دليل. ولم يعترض الجيش الروماني الطائرة المسيرة، رغم أنه كان يتتبعها بأنظمة الرادار.
https://sarabic.ae/20260528/عملية-السلام-في-أوكرانيا-ذات-أولوية-بالنسبة-لموسكو---الكرملين-1113811320.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

موسكو حول رد الاتحاد الأوروبي على حادثة المسيرة في رومانيا: صراخ لصرف الانتباه عن جرائم زيلينسكي

12:08 GMT 29.05.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي حول حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا بأنها "صياح بروكسل"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التغطية على جرائم فلاديمير زيلينسكي الإرهابية.
وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "يحتاج الغربيون إلى كل هذه الثرثرة على طريقة بروكسل لصرف انتباههم عن جرائم فلاديمير زيلينسكي الإرهابية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الغربيين، كما بات واضحا الآن، يحتاجون إلى الضجة الإعلامية المحيطة بحادثة الطائرة المسيرة في رومانيا لتبرير إغلاق القنصلية العامة الروسية في كونستانتا.

وأضافت: "يحتاج الغربيون إلى هذه الضجة الإعلامية المحيطة بحادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا لصرف الأنظار عن جريمة قتل زيلينسكي للأطفال في ستاروبيلسك، والتي نُفذت بأموال ودعم من الاتحاد الأوروبي، وكما بات واضحا الآن، لتبرير إغلاق القنصلية العامة الروسية في كونستانتا".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
الكرملين: عملية السلام في أوكرانيا هي الخيار الأفضل بالنسبة لموسكو
أمس, 08:31 GMT
وأكدت زاخاروفا أن "الإجراءات الانتقامية المتعلقة بإعلان القنصل العام الروسي شخصا غير مرغوب فيه وإغلاق القنصلية العامة في كونستانتا لن تتأخر".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أُطلع على حادثة الطائرة المسيرة في رومانيا.

يُذكر أن الحادثة التي يشار إليها تتعلق بسقوط طائرات مسيرة في الأراضي الرومانية، وهو ما استغله مسؤولو الاتحاد الأوروبي في تصريحات اتهموا فيها روسيا، في حين تعتبر موسكو أن هذه التصريحات تهدف إلى التغطية على هجمات كييف ضد البنية التحتية المدنية في روسيا.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أن طائرة مسيرة اصطدمت بسطح مبنى في غالاتسي، مما أسفر عن إصابة شخصين، واتهمت السلطات الرومانية روسيا بالوقوف وراء الحادث، لكنها لم تقدم أي دليل. ولم يعترض الجيش الروماني الطائرة المسيرة، رغم أنه كان يتتبعها بأنظمة الرادار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала