بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا عقب زيارته إلى كازاخستان
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أستانا: "أبلغت للتو، قد يبدو الأمر غريبًا، لكنني علمت قبل دخولي هذه القاعة بوقوع حادثة تتعلق بما يفترض أنها طائرتنا المسيرة".وأشار بوتين إلى أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بنوع الطائرة المسيرة التي تحطمت في رومانيا إلا بعد إجراء فحص دقيق، وقال: "لا يمكن لأحد أن يحدد أصل طائرة معينة حتى يتم إجراء فحص لتلك الطائرة".وأوضح أن أول رد فعل في الاتحاد الأوروبي تجاه أي طائرة مسيّرة هو وصفها بأنها روسية ثم يتضح لاحقا بطلان هذا الادعاء.وأكد بوتين أن روسيا سلمت حطام الطائرات المسيرة التي هاجمت مقرّ إقامة الرئيس الروسي في فالداي، خلال شهر ديسمبر/مانون الأول 2025 إلى الولايات المتحدة الأمريكية لفحصها.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا في العاصمة أستانا عقب زيارة الدولة التي يجريها إلى كازاخستان، في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار.ومن المتوقع أن يستعرض الرئيس بوتين نتائج مباحثاته مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، فضلاً عن اجتماعات المنتدى الاقتصادي الأوراسي والمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى. ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى كازاخستان في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار، وأجرى الرئيس الروسي، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، محادثات مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وبعد انتهاء المباحثات مع توكاييف واختتام برنامج الزيارة الرسمية، توجّه بوتين إلى المنتدى الاقتصادي الأوراسي.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل بوتين إلى قصر "الاستقلال" في أستانا للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، حيث يُعقد الاجتماع بصيغتين: مغلقة وموسعة. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون خطط أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في جلسة مغلقة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه علم للتو بوقوع حادثة تتعلق بطائرة مسيرة روسية مزعومة في رومانيا.
وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أستانا: "أبلغت للتو، قد يبدو الأمر غريبًا، لكنني علمت قبل دخولي هذه القاعة بوقوع حادثة تتعلق بما يفترض أنها طائرتنا المسيرة".
وأشار بوتين إلى أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بنوع الطائرة المسيرة التي تحطمت في رومانيا إلا بعد إجراء فحص دقيق، وقال: "لا يمكن لأحد أن يحدد أصل طائرة معينة حتى يتم إجراء فحص لتلك الطائرة".
وأوضح أن أول رد فعل في الاتحاد الأوروبي تجاه أي طائرة مسيّرة هو وصفها بأنها روسية ثم يتضح لاحقا بطلان هذا الادعاء.
وأكد بوتين أن روسيا سلمت حطام الطائرات المسيرة التي هاجمت مقرّ إقامة الرئيس الروسي في فالداي، خلال شهر ديسمبر/مانون الأول 2025 إلى الولايات المتحدة الأمريكية لفحصها.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا في العاصمة أستانا عقب زيارة الدولة التي يجريها إلى كازاخستان، في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار.
ومن المتوقع أن يستعرض الرئيس بوتين نتائج مباحثاته مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، فضلاً عن اجتماعات المنتدى الاقتصادي الأوراسي والمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.
ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى كازاخستان في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 مايو/أيار، وأجرى الرئيس الروسي، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، محادثات مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وبعد انتهاء المباحثات مع توكاييف واختتام برنامج الزيارة الرسمية، توجّه بوتين إلى المنتدى الاقتصادي الأوراسي.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل بوتين إلى قصر "الاستقلال" في أستانا للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، حيث يُعقد الاجتماع بصيغتين: مغلقة وموسعة. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون خطط أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في جلسة مغلقة.
