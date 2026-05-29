بوتين: يتم تشكيل فضاء اقتصادي موحد متكامل الأركان خطوة بخطوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، بأنه يتم تشكيل فضاء اقتصادي موحد متكامل الأركان خطوة بخطوة في...

2026-05-29T10:43+0000

وقال بوتين: "قبل 12 عامًا بالضبط، في مثل هذا اليوم، 29 مايو 2014، وُقّعت المعاهدة التأسيسية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي هنا في أستانا. وقد أتاح العمل المشترك الدؤوب والدقيق من جانب دولنا لتنفيذ هذه الوثيقة إنشاء رابطة تكامل فعّالة بحق".وتابع: "بفضل توسيع التعاون الصناعي، أنشأت بلداننا سلاسل قيمة فعّالة، وتُحرز تقدماً في عمليات إحلال الواردات، وتُدخل التقنيات الرقمية والابتكارات".وأضاف: "نسعى، من خلال الجهود المشتركة، إلى تزويد السوق المحلية بشكل مستقل وموثوق بالمنتجات الزراعية الحيوية والسلع المنتجة محليًا".وأكد انه "تُجرى جميع التسويات تقريبًا بين بلداننا بالعملات الوطنية. وبالتالي، فإن معاملات التصدير والاستيراد المتبادلة محمية بشكل موثوق من التأثيرات الخارجية والاتجاهات السلبية في الأسواق العالمية".ونوه إلى أن "الديناميكيات الإيجابية المستدامة لمؤشرات الاقتصاد الكلي لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتحدث عن نفسها".وأضاف: "يحظى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأنشطتنا التكاملية باهتمام دولي كبير. وقد نوقش هذا الأمر اليوم أيضًا. وتعرب العديد من الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية الكبرى، مثل رابطة الدول المستقلة، ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، عن رغبتها في تطوير العلاقات مع الدول الـ5".واستطرد: "من جانبه، يحرص الاتحاد الاقتصادي الأوراسي باستمرار على التعاون المتكافئ والمفيد للطرفين مع الدول والجمعيات ذات التوجهات البناءة، وتتوسع دائرة الشركاء المفضلين للدول الـ5 بشكل كامل عامًا بعد عام".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قصر "الاستقلال" في أستانا للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، حيث سيُعقد الاجتماع بصيغتين: مغلقة وموسعة. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون خطط أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في جلسة مغلقة.ولم يحضر رئيس الوزراء نيكول باشينيان الاجتماع، عازياً ذلك إلى الحملة الانتخابية. ومثّل نائب رئيس الوزراء مهر غريغوريان، يريفان بدلاً منه.

