بوتين: يتم تشكيل فضاء اقتصادي موحد متكامل الأركان خطوة بخطوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
انعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في أستانا
10:20 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 10:43 GMT 29.05.2026)
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، بأنه يتم تشكيل فضاء اقتصادي موحد متكامل الأركان خطوة بخطوة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال بوتين: "قبل 12 عامًا بالضبط، في مثل هذا اليوم، 29 مايو 2014، وُقّعت المعاهدة التأسيسية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي هنا في أستانا. وقد أتاح العمل المشترك الدؤوب والدقيق من جانب دولنا لتنفيذ هذه الوثيقة إنشاء رابطة تكامل فعّالة بحق".
وأضاف: "أودّ أن أؤكد بشكل خاص، بالنظر إلى خصوصية الوضع الراهن، أن التكامل الأوراسي الوثيق يحقق فوائد حقيقية لكل دولة من الدول الأعضاء في اتحادنا. فهو يُسهم في زيادة عائدات الأعمال، وتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى معيشة شعوب بلداننا".
وتابع: "بفضل توسيع التعاون الصناعي، أنشأت بلداننا سلاسل قيمة فعّالة، وتُحرز تقدماً في عمليات إحلال الواردات، وتُدخل التقنيات الرقمية والابتكارات".
وأشار إلى أنه "تُظهر مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية لدولنا الخمس ديناميكية مستقرة وإيجابية، وهذا يُغني عن أي تعليق. فقد ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوراسي بنسبة 1.6%، والإنتاج الزراعي بنسبة 4.6%، وقطاع البناء بنسبة 4.2%".
وأكد الرئيس الروسي بوتين أنه "يوجد لدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حاليًا اتفاقيات تجارية سارية مع فيتنام وإيران والصين وصربيا. ونتوقع دخول اتفاقيات التجارة الحرة مع الإمارات العربية المتحدة ومنغوليا وإندونيسيا حيز التنفيذ قريبًا. وتجري المفاوضات مع الهند في مرحلة نشطة، وقد أطلقنا اليوم عملية التفاوض مع تونس".
وأضاف: "نسعى، من خلال الجهود المشتركة، إلى تزويد السوق المحلية بشكل مستقل وموثوق بالمنتجات الزراعية الحيوية والسلع المنتجة محليًا".
واستطرد: "إن التقييمات التي أبداها الزملاء، سواء كانت إيجابية أم سلبية، تُظهر بوضوح أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعمل بنجاح ويواصل تطوره".
وأكد انه "تُجرى جميع التسويات تقريبًا بين بلداننا بالعملات الوطنية. وبالتالي، فإن معاملات التصدير والاستيراد المتبادلة محمية بشكل موثوق من التأثيرات الخارجية والاتجاهات السلبية في الأسواق العالمية".
ونوه إلى أن "الديناميكيات الإيجابية المستدامة لمؤشرات الاقتصاد الكلي لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتحدث عن نفسها".
وقال بوتين: "تشهد مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية في دولنا الـ5 اتجاهًا ثابتًا وإيجابيًا. وهذا يُغني عن أي تعليق".
وأضاف: "يحظى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأنشطتنا التكاملية باهتمام دولي كبير. وقد نوقش هذا الأمر اليوم أيضًا. وتعرب العديد من الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية الكبرى، مثل رابطة الدول المستقلة، ومنظمة "شنغهاي" للتعاون، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، عن رغبتها في تطوير العلاقات مع الدول الـ5".
وتابع: "أؤكد أن تعزيز العلاقات مع جميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أولوية قصوى لروسيا، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في اتحادنا 95 مليار دولار أمريكي العام الماضي".
واستطرد: "من جانبه، يحرص الاتحاد الاقتصادي الأوراسي باستمرار على التعاون المتكافئ والمفيد للطرفين مع الدول والجمعيات ذات التوجهات البناءة، وتتوسع دائرة الشركاء المفضلين للدول الـ5 بشكل كامل عامًا بعد عام".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قصر "الاستقلال" في أستانا للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، حيث سيُعقد الاجتماع بصيغتين: مغلقة وموسعة. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون خطط أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في جلسة مغلقة.
ولم يحضر رئيس الوزراء نيكول باشينيان الاجتماع، عازياً ذلك إلى الحملة الانتخابية. ومثّل نائب رئيس الوزراء مهر غريغوريان، يريفان بدلاً منه.