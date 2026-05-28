موسكو: روسيا مستمرة في تحقيق أهداف عمليتها العسكرية
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمس الخميس، أن القوات المسلحة الروسية ستواصل تنفيذ أهداف العملية العسكرية الخاصة حتى إزالة جميع...
2026-05-28T23:21+0000
موسكو: روسيا مستمرة في تحقيق أهداف عمليتها العسكرية
22:23 GMT 28.05.2026 (تم التحديث: 23:21 GMT 28.05.2026)
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أمس الخميس، أن القوات المسلحة الروسية ستواصل تنفيذ أهداف العملية العسكرية الخاصة حتى إزالة جميع التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي الأوكرانية.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "ستواصل قواتنا المسلحة تنفيذ أهداف العملية العسكرية الخاصة المتعلقة باجتثاث النازية ونزع السلاح من أوكرانيا حتى الإزالة الكاملة للتهديدات الأمنية المنطلقة من أراضيها".
وأضاف نيبينزيا أن ممثلي الأمم المتحدة "يمكنهم زيارة مناطق العملية العسكرية الخاصة في زابوروجيا وخيرسون عبر الأراضي الروسية"، مشيرًا إلى أن "هذه الإمكانية لا يتم استغلالها".
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، أفاد لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليل 23 مايو/أيار الجاري، في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلّف عشرات الضحايا.
وكتب باسيتشنيك عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي: "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزّل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية".
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن الهجوم لم يكن عشوائيًا، حيث تم استهداف الموقع بعدد كبير من الطائرات المسيرة الأوكرانية. وقال الطلاب الناجون إن الطائرات المسيرة كانت متعمدة، حيث حلّقت الطائرات فوق المنطقة لفترة طويلة وضربت بدقة.
وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية.