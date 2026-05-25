إحباط هجوم إرهابي على ناقلة غاز قادمة من بلجيكا إلى مقاطعة لينينغراد- الأمن الروسي
https://sarabic.ae/20260525/الكرملين-الغرب-لم-يتخذ-أي-إجراءات-تدين-هجوم-كييف-على-السكن-الطلابي-في-لوغانسك-1113717333.html
الكرملين: الغرب لم يتخذ أي إجراءات تدين هجوم كييف على السكن الطلابي في لوغانسك
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لاحظت بأن الغرب لم يتخذ أي إجراءات يمكن اعتبارها إدانة لهجوم القوات المسلحة... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T10:25+0000
2026-05-25T10:32+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول مدى دقة تغطية وسائل الإعلام الأجنبية لمأساة "ستاروبيلسك" وما إذا كان سيتم نقل الحقيقة إلى الغرب: "لم نرَ أي إجراءات يمكن اعتبارها إدانة لهذا الهجوم الإرهابي الهمجي على صغار السن. هذا هو كل ما يمكن ملاحظته في هذا السياق".وأضاف: "قد لاحظنا أيضًا أن عددًا من وسائل الإعلام الغربية، اتخذت قرارًا بعدم الذهاب إلى هناك بحجج مختلفة. هذا غير لائق بتلك الوسائل، ولا يضيف مصداقية للمعلومات التي تعدها".وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
الكرملين: الغرب لم يتخذ أي إجراءات تدين هجوم كييف على السكن الطلابي في لوغانسك

10:25 GMT 25.05.2026 (تم التحديث: 10:32 GMT 25.05.2026)
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لاحظت بأن الغرب لم يتخذ أي إجراءات يمكن اعتبارها إدانة لهجوم القوات المسلحة الأوكرانية على كلية في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول مدى دقة تغطية وسائل الإعلام الأجنبية لمأساة "ستاروبيلسك" وما إذا كان سيتم نقل الحقيقة إلى الغرب: "لم نرَ أي إجراءات يمكن اعتبارها إدانة لهذا الهجوم الإرهابي الهمجي على صغار السن. هذا هو كل ما يمكن ملاحظته في هذا السياق".

وأضاف: "وزارة الخارجية والهيئات الأخرى، بما فيها وزارة الدفاع، تمكنت بسرعة من تنظيم هذه الزيارة المهمة والضرورية. عدد كبير من الصحفيين توجهوا إلى هناك وشاهدوا بأم أعينهم حجم المأساة التي وقعت".

وأضاف: "قد لاحظنا أيضًا أن عددًا من وسائل الإعلام الغربية، اتخذت قرارًا بعدم الذهاب إلى هناك بحجج مختلفة. هذا غير لائق بتلك الوسائل، ولا يضيف مصداقية للمعلومات التي تعدها".

وذكر: "من الجيد للغاية أن عددًا كبيرًا من الصحفيين توجهوا إلى هناك وشاهدوا بأعينهم حجم تلك المأساة التي حدثت".

الوضع في موقع انهيار سكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
الخارجية الروسية: أكثر من 50 صحفيا أجنبيا يتوجهون إلى موقع قصف الكلية في لوغانسك
أمس, 07:41 GMT
وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.

وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية.

وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
