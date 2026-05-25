الكرملين: الغرب لم يتخذ أي إجراءات تدين هجوم كييف على السكن الطلابي في لوغانسك

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لاحظت بأن الغرب لم يتخذ أي إجراءات يمكن اعتبارها إدانة لهجوم القوات المسلحة...

2026-05-25T10:25+0000

وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول مدى دقة تغطية وسائل الإعلام الأجنبية لمأساة "ستاروبيلسك" وما إذا كان سيتم نقل الحقيقة إلى الغرب: "لم نرَ أي إجراءات يمكن اعتبارها إدانة لهذا الهجوم الإرهابي الهمجي على صغار السن. هذا هو كل ما يمكن ملاحظته في هذا السياق".وأضاف: "قد لاحظنا أيضًا أن عددًا من وسائل الإعلام الغربية، اتخذت قرارًا بعدم الذهاب إلى هناك بحجج مختلفة. هذا غير لائق بتلك الوسائل، ولا يضيف مصداقية للمعلومات التي تعدها".وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".

