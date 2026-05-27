https://sarabic.ae/20260527/-كييف-تواصل-التربح-من-دماء-مواطنيها---الخارجية-الروسية-1113802681.html
كييف تواصل التربح من دماء مواطنيها - الخارجية الروسية
كييف تواصل التربح من دماء مواطنيها - الخارجية الروسية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن السلطات في كييف لا تكترث مطلقًا بحقوق مواطنيها، بل تواصل ببساطة التربح من دمائهم ووفياتهم. 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T21:47+0000
2026-05-27T21:47+0000
2026-05-27T22:27+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
ونشرت الوزارة تقريرًا حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا، يستعرض بالتفصيل ما وصفته بـ"الانتهاك الممنهج" من قبل نظام كييف لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "المسؤولون في كييف لا يفكرون بتاتًا في حقوق مواطنيهم، ولا في ضرورة تهيئة أي فرص تتيح لهم ممارسة حقوقهم المشروعة، بل يواصلون ببساطة التربح من دمائهم وموتهم".وأضافت الوزارة أن الأطراف الغربية الراعية تبرر "جرائم الزمرة الحاكمة في كييف"، التي "ضحّت ببلدها وشعبها وتاريخها"، وتدفع بنظام فلاديمير زيلينسكي نحو ارتكاب "جرائم جديدة".وقالت الخارجية الروسية: "الجاهزية الخانعة من قبل القيادة في كييف للتضحية ببلدها وشعبها، وكذلك بتاريخها وذاكرة ماضيها الحقيقي، هي السبب وراء استمرار الأطراف الغربية الراعية ليس فقط في غض الطرف عن الأيديولوجية النازية الجديدة وجرائم نظام زيلينسكي، بل وتبريرها، وحتى دفعها نحو ارتكاب المزيد من الجرائم الجديدة".كما صرحت الخارجية الروسية بأن عقول القابعين في شارع "بانكوفا" في كييف، حيث مقر الرئاسة الأوكرانية، لا تشغلها سوى "فرص الفساد" التي تتيحها الأموال الغربية، مؤكدة أنهم سيواصلون العمليات القتالية "حتى آخر أوكراني".وجاء في البيان: "فرص الفساد الهائلة التي خلفتها هذه التدفقات الضخمة من الأموال الغربية، والحفاظ على السلطة؛ هذا هو كل ما يشغل عقول القابعين في شارع بانكوفا. وهذا لا يعني في الواقع الأوكراني المعاصر سوى أمر واحد، وهو استمرار العمليات القتالية حتى آخر أوكراني".
https://sarabic.ae/20260526/أوكرانيا-لم-تكتف-بمهاجمة-المنشأة-التعليمية-فقط-بل-سخرت-منها-أيضا---الخارجية-الروسية-1113746072.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
كييف تواصل التربح من دماء مواطنيها - الخارجية الروسية
21:47 GMT 27.05.2026 (تم التحديث: 22:27 GMT 27.05.2026)
أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن السلطات في كييف لا تكترث مطلقًا بحقوق مواطنيها، بل تواصل ببساطة التربح من دمائهم ووفياتهم.
ونشرت الوزارة تقريرًا حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا، يستعرض بالتفصيل ما وصفته بـ"الانتهاك الممنهج" من قبل نظام كييف لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "المسؤولون في كييف لا يفكرون بتاتًا في حقوق مواطنيهم، ولا في ضرورة تهيئة أي فرص تتيح لهم ممارسة حقوقهم المشروعة، بل يواصلون ببساطة التربح من دمائهم وموتهم".
وأضافت الوزارة أن الأطراف الغربية الراعية تبرر "جرائم الزمرة الحاكمة في كييف
"، التي "ضحّت ببلدها وشعبها وتاريخها"، وتدفع بنظام فلاديمير زيلينسكي نحو ارتكاب "جرائم جديدة".
وقالت الخارجية الروسية: "الجاهزية الخانعة من قبل القيادة في كييف للتضحية ببلدها وشعبها، وكذلك بتاريخها وذاكرة ماضيها الحقيقي، هي السبب وراء استمرار الأطراف الغربية الراعية ليس فقط في غض الطرف عن الأيديولوجية النازية الجديدة وجرائم نظام زيلينسكي، بل وتبريرها، وحتى دفعها نحو ارتكاب المزيد من الجرائم الجديدة".
وأكدت الوزارة أن التاريخ يحفل بأمثلة عديدة لرعاية الغرب لأنظمة "عنصرية وفاشية علنية"، مشيرة إلى أن "المصير البائس لتلك الأنظمة معروف تمامًا، ولعل هذا هو الشيء الوحيد الذي يضمن دخولها التاريخ".
كما صرحت الخارجية الروسية بأن عقول القابعين في شارع "بانكوفا" في كييف، حيث مقر الرئاسة الأوكرانية، لا تشغلها سوى "فرص الفساد" التي تتيحها الأموال الغربية، مؤكدة أنهم سيواصلون العمليات القتالية "حتى آخر أوكراني".
وجاء في البيان: "فرص الفساد الهائلة التي خلفتها هذه التدفقات الضخمة من الأموال الغربية، والحفاظ على السلطة؛ هذا هو كل ما يشغل عقول القابعين في شارع بانكوفا. وهذا لا يعني في الواقع الأوكراني المعاصر سوى أمر واحد، وهو استمرار العمليات القتالية حتى آخر أوكراني".