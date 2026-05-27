كييف تواصل التربح من دماء مواطنيها - الخارجية الروسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن السلطات في كييف لا تكترث مطلقًا بحقوق مواطنيها، بل تواصل ببساطة التربح من دمائهم ووفياتهم. 27.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-27T21:47+0000

ونشرت الوزارة تقريرًا حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا، يستعرض بالتفصيل ما وصفته بـ"الانتهاك الممنهج" من قبل نظام كييف لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "المسؤولون في كييف لا يفكرون بتاتًا في حقوق مواطنيهم، ولا في ضرورة تهيئة أي فرص تتيح لهم ممارسة حقوقهم المشروعة، بل يواصلون ببساطة التربح من دمائهم وموتهم".وأضافت الوزارة أن الأطراف الغربية الراعية تبرر "جرائم الزمرة الحاكمة في كييف"، التي "ضحّت ببلدها وشعبها وتاريخها"، وتدفع بنظام فلاديمير زيلينسكي نحو ارتكاب "جرائم جديدة".وقالت الخارجية الروسية: "الجاهزية الخانعة من قبل القيادة في كييف للتضحية ببلدها وشعبها، وكذلك بتاريخها وذاكرة ماضيها الحقيقي، هي السبب وراء استمرار الأطراف الغربية الراعية ليس فقط في غض الطرف عن الأيديولوجية النازية الجديدة وجرائم نظام زيلينسكي، بل وتبريرها، وحتى دفعها نحو ارتكاب المزيد من الجرائم الجديدة".كما صرحت الخارجية الروسية بأن عقول القابعين في شارع "بانكوفا" في كييف، حيث مقر الرئاسة الأوكرانية، لا تشغلها سوى "فرص الفساد" التي تتيحها الأموال الغربية، مؤكدة أنهم سيواصلون العمليات القتالية "حتى آخر أوكراني".وجاء في البيان: "فرص الفساد الهائلة التي خلفتها هذه التدفقات الضخمة من الأموال الغربية، والحفاظ على السلطة؛ هذا هو كل ما يشغل عقول القابعين في شارع بانكوفا. وهذا لا يعني في الواقع الأوكراني المعاصر سوى أمر واحد، وهو استمرار العمليات القتالية حتى آخر أوكراني".

