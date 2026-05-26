أوكرانيا لم تكتف بمهاجمة المنشأة التعليمية فقط بل سخرت منها أيضا - الخارجية الروسية
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا لم تكتف بمهاجمة المنشأة التعليمية في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا خلال المنتدى الدولي للأمن: "إلى جانب كل ذلك، لا نرى فقط ضربة مستهدفة لكلية أطفال، وهي منشأة اجتماعية للأطفال، بل نرى أيضًا سخرية لاحقة من هذا الوضع".
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا لم تكتف بمهاجمة المنشأة التعليمية في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية فقط، بل سخرت منها أيضا.
وقالت زاخاروفا خلال المنتدى الدولي للأمن: "إلى جانب كل ذلك، لا نرى فقط ضربة مستهدفة لكلية أطفال، وهي منشأة اجتماعية للأطفال، بل نرى أيضًا سخرية لاحقة من هذا الوضع".
وأضافت: "أبلغ بيان وزارة الخارجية والاتصالات ذات الصلة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بموظفيها الدبلوماسيين ومواطنيها. وقد تم ذلك لتجنب توجيه اتهامات مستقبلية ضد بلادنا، وتجنب أي مطالبات ضدها، وتجنب استدعاء سفرائنا وسؤالهم: 'ما الذي يحدث، ولماذا؟'".
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، صرح لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك، ما خلف عشرات الضحايا.
وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية.
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
وحسب رئيس الجمهورية، يعمل رجال الإنقاذ حاليًا على إزالة الأنقاض، حيث دُفن الأطفال، وقد تم انتشال 3 منهم حتى الآن وتسليمهم إلى طاقم إسعاف، ولا يزال البحث جاريًا.