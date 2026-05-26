https://sarabic.ae/20260526/أوكرانيا-لم-تكتف-بمهاجمة-المنشأة-التعليمية-فقط-بل-سخرت-منها-أيضا---الخارجية-الروسية-1113746072.html

أوكرانيا لم تكتف بمهاجمة المنشأة التعليمية فقط بل سخرت منها أيضا - الخارجية الروسية

أوكرانيا لم تكتف بمهاجمة المنشأة التعليمية فقط بل سخرت منها أيضا - الخارجية الروسية

سبوتنيك عربي

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا لم تكتف بمهاجمة المنشأة التعليمية في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T10:26+0000

2026-05-26T10:26+0000

2026-05-26T10:26+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

العالم

العالم العربي

الخارجية الروسية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg

وقالت زاخاروفا خلال المنتدى الدولي للأمن: "إلى جانب كل ذلك، لا نرى فقط ضربة مستهدفة لكلية أطفال، وهي منشأة اجتماعية للأطفال، بل نرى أيضًا سخرية لاحقة من هذا الوضع".وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، صرح لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك، ما خلف عشرات الضحايا.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".وحسب رئيس الجمهورية، يعمل رجال الإنقاذ حاليًا على إزالة الأنقاض، حيث دُفن الأطفال، وقد تم انتشال 3 منهم حتى الآن وتسليمهم إلى طاقم إسعاف، ولا يزال البحث جاريًا.الخارجية الروسية: موسكو ستوجه ضربات ممنهجة لمراكز القرار والبنية العسكرية في كييف

https://sarabic.ae/20260525/الكرملين-الغرب-لم-يتخذ-أي-إجراءات-تدين-هجوم-كييف-على-السكن-الطلابي-في-لوغانسك-1113717333.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الخارجية الروسية