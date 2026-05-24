صحفيون دوليون من موقع الهجوم على السكن الطلابي في لوغانسك: ما حدث لا يمكن تبريره
سبوتنيك عربي
أكد عدد من الصحفيين الذين زاروا موقع الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية قبل يومين ضد معهد وسكن طلابي في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، أن الهجوم يعد... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T16:33+0000
صحفيون دوليون من موقع الهجوم على السكن الطلابي في لوغانسك: ما حدث لا يمكن تبريره

16:33 GMT 24.05.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورصحفيي وسائل الإعلام من 19 دولة في موقع المأساة في ستاروبيلسك، جمهورية لوغانسك الشعبية.
أكد عدد من الصحفيين الذين زاروا موقع الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية قبل يومين ضد معهد وسكن طلابي في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، أن الهجوم يعد عملا إرهابيا طال منشأة مدنية.
وقالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا، إن الغرض من زيارة الصحفيين الأجانب إلى ستاروبيلسك هو "رؤية الحقيقة" من الموقع المدني المستهدف من قبل نظام كييف.
كما أثارت تساؤلاً حول عدم تواجد صحفيي "بي بي سي" و"سي إن إن" ووسائل الإعلام اليابانية.
ومن جانبه، قال المراسل التلفزيوني سعد خلف، بعد زيارته موقع الحادث، إن مبنى الكلية الذي تعرض لهجوم من القوات الأوكرانية في ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية هو بالفعل منشأة مدنية.
وأضاف: "أرى أن هذا هدف مدني، وأرى أنه من المستحيل فبركة هذا الأمر. من غير الممكن ترتيب كل هذا بهذه السرعة، هذا غير واقعي"، موضحا أن المبنى يحتوي على عدد كبير من الأغراض الشخصية الخاصة بالأطفال.
وقال الصحفي الأمريكي كريستوفر هلالي، إن "الضربة التي نفذتها القوات الأوكرانية على المعهد الجمعة الماضية هي "تصرف من نظام فاشي وإرهابي"، متابعا: "هذا تصرف نظام فاشي وإرهابي يختار المدنيين كأهداف له. وهو يهاجم المدنيين ليس الآن فقط، وليس منذ عام 2022 فقط، بل منذ عام 2014، منذ البداية، عندما كنا نُعرب عن تضامننا مع شعب دونباس"، وأكد أن "النظام الأوكراني عاجز من دون الدعم الغربي".
بدوره، قال الصحفي الإيرلندي تشاي بويز، إن "الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية تمثل جريمة قتل جماعي متعمدة"، مضيفا: "شاهدنا الصور ومقاطع الفيديو وتابعنا الأخبار، لكننا جئنا في النهاية ورأينا الأمر بأنفسنا وشممنا هذه الرائحة... لقد كانت جريمة قتل جماعي متعمدة".
وأكد بويز أنه تفقد مبنى السكن الجامعي والكلية المدمرين، وأنه لا يزال مصدوما مما شاهده، لافتا إلى أن ستاروبيلسك مدينة صغيرة وهادئة، وأنه لا توجد أي منشآت عسكرية في محيطها، لافتا إلى إنه خدم سابقا في الجيش ويعرف شكل المواقع العسكرية.
إلى ذلك، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأنه تم عرض أجزاء مختلفة من الطائرات المسيرة الهجومية الأوكرانية التي استُخدمت في توجيه الضربة إلى المبني والسكن الطلابي، بما في ذلك حطام هوائي تابع لمحطة "ستارلينك" الأمريكية كان مثبتا على الطائرة المسيرة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن صحفيين أجانب يشهدون بأم أعينهم آثار الهجوم الأوكراني في ستاروبيلسك.
ونشرت الوزارة، في قناتها على "تلغرام" عدة مقاطع فيديو تُظهر المباني المدمرة في ستاروبيلسك، معلقة عليها: "لقطات من ستاروبيلسك - يشهد صحفيون أجانب بأم أعينهم آثار الدمار الذي خلفه الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على سكن طلابي ومبنى تابع لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية في ستاروبيلسك (جمهورية لوغانسك الشعبية)، والذي أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن الهجوم لم يكن عشوائيًا، حيث تم استهداف الموقع بعدد كبير من الطائرات المسيرة الأوكرانية. وقال الطلاب الناجون إن الطائرات المسيرة كانت متعمدة، حيث حلّقت الطائرات فوق المنطقة لفترة طويلة وضربت بدقة.
وردّ الجيش الروسي بضرب أهداف مرتبطة بالقيادة العسكرية الأوكرانية.
الخارجية الروسية: أكثر من 50 صحفيا أجنبيا يتوجهون إلى موقع قصف الكلية في لوغانسك
