صحفيون أجانب يشاهدون بأعينهم أثار الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في لوغانسك - الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن صحفيين أجانب يشهدون بأم أعينهم آثار الهجوم الأوكراني في ستاروبيلسك.

2026-05-24T11:45+0000

ونشرت الوزارة في قناتها على "تليغرام" عدة مقاطع فيديو تُظهر المباني المدمرة في ستاروبيلسك، معلقة عليها: "لقطات من ستاروبيلسك - يشهد صحفيون أجانب بأم أعينهم آثار الدمار الذي خلفه الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على سكن طلابي ومبنى تابع لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية في ستاروبيلسك (جمهورية لوغانسك الشعبية)، والذي أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أكثر من 50 صحفيًا أجنبيًا توجهوا إلى موقع المأساة في ستاروبيلسك، حيث قصفت القوات المسلحة الأوكرانية إحدى الكليات.وكتبت على قناتها في تطبيق "تليغرام": "توجه أكثر من 50 صحفيًا أجنبيًا إلى موقع المأساة التي وقعت نتيجة هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على إحدى الكليات في ستاروبيلسك".وقالت: "وصل اليوم إلى جمهورية لوغانسك الشعبية ممثلون عن 19 دولة أجنبية: النمسا، البرازيل، بريطانيا، المجر، فنزويلا، ألمانيا، اليونان، إسبانيا، إيطاليا، قطر، الصين، كوبا، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، باكستان، الولايات المتحدة، تركيا، فنلندا، وفرنسا".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي شن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية في أوكرانيا، بصواريخ أوريشنيك وإسكندر وكينجال وتسيركون.وقالت الدفاع الروسية: "رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام صواريخ أوريشنيك الباليستية، وصواريخ إسكندر الجوية الباليستية، وصواريخ كينجال الجوية الفرط الصوتية، وصواريخ تسيركون، بالإضافة إلى صواريخ مجنحة جوية وبحرية وأرضية، فضلاً عن طائرات مسيرة هجومية، استهدفت مراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والقواعد الجوية، ومؤسسات الصناعات الدفاعية في أوكرانيا".وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الضربة حققت هدفها، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة.وجاء في البيان: "استهدف الطيران التكتيكي والهجومي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، وألحقت أضرارًا بمرافق تكرير النفط والطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة والوقود، فضلاً عن نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، يوم الجمعة، عن هجوم أوكراني استهدف المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوغانسك التربوية الحكومية.ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام أربع طائرات مسيرة. وكان في السكن 86 طالبًا وموظف واحد وقت الهجوم. وتشير آخر التقارير إلى مقتل 21 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وقد فُتح تحقيق في الحادث باعتباره عملًا إرهابيًا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أنه أصدر توجيهاته لوزارة الدفاع الروسية لتقديم مقترحات محددة للرد على الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكن الطلاب التابع لكلية ستاروبيلسك المهنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف مراراً وتكراراً أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.ميدينسكي حول الهجوم الذي شنته كييف على لوغانسك: النازيون وحدهم هم من استهدفوا الأطفالالجيش الروسي يشن ضربة انتقامية على أهداف عسكرية أوكرانيا بصواريخ أوريشنيك وإسكندر وكينجال

