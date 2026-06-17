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بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
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بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وممثلي دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب استضافة حفل استقبال رسمي... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T14:14+0000
2026-06-17T14:24+0000
روسيا
قازان
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واستهل الرئيس بوتين سلسلة الاجتماعات الثنائية المكثفة في قمة "روسيا-آسيان" في قازان بمحادثات مع رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن. وقال بوتين خلال الاجتماع: "تمثل قمة الذكرى السنوية لـ"روسيا-آسيان" علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ودول الرابطة".وأكد بوتين أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والفلبين تجاوز نصف مليار دولار في عام 2025، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحد الأقصى.وفي السياق ذاته، وجه رئيس الفلبين يوجه دعوة إلى بوتين لحضور القمة الـ 25 لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في مانيلا شهر نوفمبر/تشرين الثاني.وتُعقد القمة خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو/حزيران، بمشاركة 11 دولة هي: بروناي، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين، وتيمور الشرقية.وتأتي القمة في إطار تعزيز التعاون بين روسيا ودول "آسيان"، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
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يستضيف بوتين في حفل استقبال رسمي قادة رابطة "آسيان" ويعقد اجتماعات ثنائية على هامش القمة
سبوتنيك عربي
يستضيف بوتين في حفل استقبال رسمي قادة رابطة "آسيان" ويعقد اجتماعات ثنائية على هامش القمة
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روسيا, видео, قازان
روسيا, видео, قازان

بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان

14:14 GMT 17.06.2026 (تم التحديث: 14:24 GMT 17.06.2026)
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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وممثلي دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى جانب استضافة حفل استقبال رسمي للمشاركين في قمة "روسيا – آسيان" التي تستضيفها مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
واستهل الرئيس بوتين سلسلة الاجتماعات الثنائية المكثفة في قمة "روسيا-آسيان" في قازان بمحادثات مع رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "تمثل قمة الذكرى السنوية لـ"روسيا-آسيان" علامة فارقة في الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ودول الرابطة".
وأكد بوتين أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والفلبين تجاوز نصف مليار دولار في عام 2025، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحد الأقصى.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس الفلبين يوجه دعوة إلى بوتين لحضور القمة الـ 25 لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في مانيلا شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وتُعقد القمة خلال الفترة من 17 إلى 19 يونيو/حزيران، بمشاركة 11 دولة هي: بروناي، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين، وتيمور الشرقية.
وتأتي القمة في إطار تعزيز التعاون بين روسيا ودول "آسيان"، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
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