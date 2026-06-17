https://sarabic.ae/20260617/رئيس-وزراء-ماليزيا-يتهم-الغرب-بالنفاق-بشأن-الوضع-في-غزة-1114431356.html
رئيس وزراء ماليزيا يتهم الغرب بالنفاق بشأن الوضع في غزة
رئيس وزراء ماليزيا يتهم الغرب بالنفاق بشأن الوضع في غزة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن الوضع في غزة قد كشف عن ضعف ونفاق المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T11:42+0000
2026-06-17T11:42+0000
2026-06-17T11:42+0000
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وقال للصحفيين: "غزة هي حالة أظهر فيها المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا والغرب، ضعفه ونفاقه وفشله في الوفاء بما يسمى بالتزاماته تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان".وأشار إلى أن الدول الأخرى، بما في ذلك دول "البريكس"، "يجب أن تضطلع بدورها".تُعقد قمة الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين للعلاقات بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مدينة قازان في الفترة من 17 إلى 19 يونيو/حزيران. وسيُعقد منتدى الأعمال الروسي الآسيوي في 17 يونيو/حزيران على هامش القمة.ماليزيا تندد بالهجمات الإسرائيلية على ست دول وتصفها بـ"الوقاحة غير المقبولة"
https://sarabic.ae/20251018/السيسي-ننسق-لتنفيذ-المرحلة-الأولى-من-خطة-ترامب-في-غزة-1106156198.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, ماليزا
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, ماليزا
رئيس وزراء ماليزيا يتهم الغرب بالنفاق بشأن الوضع في غزة
أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن الوضع في غزة قد كشف عن ضعف ونفاق المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية.
وقال للصحفيين: "غزة هي حالة أظهر فيها المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا والغرب، ضعفه ونفاقه وفشله في الوفاء بما يسمى بالتزاماته تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن الدول الأخرى، بما في ذلك دول "البريكس"، "يجب أن تضطلع بدورها".
18 أكتوبر 2025, 14:37 GMT
تُعقد قمة الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين للعلاقات بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مدينة قازان في الفترة من 17 إلى 19 يونيو/حزيران. وسيُعقد منتدى الأعمال الروسي الآسيوي في 17 يونيو/حزيران على هامش القمة.