رئيس وزراء ماليزيا يتهم الغرب بالنفاق بشأن الوضع في غزة

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الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
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مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
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مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
08:31 GMT
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من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
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الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
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مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:03 GMT
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
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البرنامج المسائي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
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40 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20260617/رئيس-وزراء-ماليزيا-يتهم-الغرب-بالنفاق-بشأن-الوضع-في-غزة-1114431356.html
رئيس وزراء ماليزيا يتهم الغرب بالنفاق بشأن الوضع في غزة
رئيس وزراء ماليزيا يتهم الغرب بالنفاق بشأن الوضع في غزة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن الوضع في غزة قد كشف عن ضعف ونفاق المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T11:42+0000
2026-06-17T11:42+0000
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وقال للصحفيين: "غزة هي حالة أظهر فيها المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا والغرب، ضعفه ونفاقه وفشله في الوفاء بما يسمى بالتزاماته تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان".وأشار إلى أن الدول الأخرى، بما في ذلك دول "البريكس"، "يجب أن تضطلع بدورها".تُعقد قمة الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين للعلاقات بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مدينة قازان في الفترة من 17 إلى 19 يونيو/حزيران. وسيُعقد منتدى الأعمال الروسي الآسيوي في 17 يونيو/حزيران على هامش القمة.ماليزيا تندد بالهجمات الإسرائيلية على ست دول وتصفها بـ"الوقاحة غير المقبولة"
https://sarabic.ae/20251018/السيسي-ننسق-لتنفيذ-المرحلة-الأولى-من-خطة-ترامب-في-غزة-1106156198.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, ماليزا
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, ماليزا

رئيس وزراء ماليزيا يتهم الغرب بالنفاق بشأن الوضع في غزة

11:42 GMT 17.06.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسيع 2024
 رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسيع 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن الوضع في غزة قد كشف عن ضعف ونفاق المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية.
وقال للصحفيين: "غزة هي حالة أظهر فيها المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا والغرب، ضعفه ونفاقه وفشله في الوفاء بما يسمى بالتزاماته تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن الدول الأخرى، بما في ذلك دول "البريكس"، "يجب أن تضطلع بدورها".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
السيسي: ننسق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
18 أكتوبر 2025, 14:37 GMT
تُعقد قمة الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين للعلاقات بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مدينة قازان في الفترة من 17 إلى 19 يونيو/حزيران. وسيُعقد منتدى الأعمال الروسي الآسيوي في 17 يونيو/حزيران على هامش القمة.
ماليزيا تندد بالهجمات الإسرائيلية على ست دول وتصفها بـ"الوقاحة غير المقبولة"
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