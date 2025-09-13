https://sarabic.ae/20250913/ماليزيا-تندد-بالهجمات-الإسرائيلية-على-ست-دول-وتصفها-بـالوقاحة-غير-المقبولة-1104817334.html

ماليزيا تندد بالهجمات الإسرائيلية على ست دول وتصفها بـ"الوقاحة غير المقبولة"

سبوتنيك عربي

ندد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم السبت، بالهجمات الإسرائيلية التي طالت ست دول في المنطقة، واصفا إياها بأنها تُظهر "وقاحة غير مقبولة" وتعكس النهج... 13.09.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092432358_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_fad2266718aff9121e60efeebe70eadf.jpg

وأشار إبراهيم، في كلمة له نقلتها صحيفة "ذا ستار" الماليزية، إلى أن إسرائيل نفذت خلال فترة وجيزة غارات على قطر وسوريا واليمن وفلسطين ولبنان، إضافة إلى استهداف "أسطول الصمود العالمي" في المياه الإقليمية لتونس. وأعلن إبراهيم أنه سيمثل ماليزيا في القمة العربية الإسلامية المقرر عقدها الإثنين في الدوحة، لتأكيد دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية.وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجه بالدقة، قيادة حركة حماس".وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

