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لافروف: روسيا تقيم عاليا اهتمام تركيا بالمساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية
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لافروف: روسيا تقيم عاليا اهتمام تركيا بالمساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية
لافروف: روسيا تقيم عاليا اهتمام تركيا بالمساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في العاصمة موسكو. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T09:52+0000
2026-06-16T10:38+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
سيرغي لافروف
العالم
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وقال لافروف خلال محادثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "نُقدّر الاهتمام الصادق الذي أبداه أصدقاؤنا الأتراك بتيسير البحث عن تسوية عادلة ومستدامة وطويلة الأمد في أوكرانيا".وبدوره قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان: "بلادنا، تركيا، مستعدة لبذل كل ما في وسعها. وهذا يتعلق بدورها كوسيط: سواء بالتوسط بنفسها أو بتوفير هذه المنصة".وأكد أن العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور وتتعزز باستمرار وفقًا لتوجيهات قادتنا، وأن هذه العلاقات باتت في طور التأسيس المؤسسي.
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لافروف يجري محادثات مع نظيره التركي في موسكو
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, سيرغي لافروف, العالم, видео
روسيا, أخبار تركيا اليوم, سيرغي لافروف, العالم, видео

لافروف: روسيا تقيم عاليا اهتمام تركيا بالمساهمة في تسوية الأزمة الأوكرانية

09:52 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 10:38 GMT 16.06.2026)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© Sputnik . Alexey Filippov
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يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، محادثات مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في العاصمة موسكو.
وقال لافروف خلال محادثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "نُقدّر الاهتمام الصادق الذي أبداه أصدقاؤنا الأتراك بتيسير البحث عن تسوية عادلة ومستدامة وطويلة الأمد في أوكرانيا".
وأضاف: "إن العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور، ونتوقع أن يعقد الاجتماع العشرون للجنة الحكومية الدولية المشتركة المعنية بالتجارة والتعاون الاقتصادي قبل نهاية العام".
© Ruptly
وبدوره قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان: "بلادنا، تركيا، مستعدة لبذل كل ما في وسعها. وهذا يتعلق بدورها كوسيط: سواء بالتوسط بنفسها أو بتوفير هذه المنصة".

وأضاف: "إن هذا الزعزعة للاستقرار، وهذا التصعيد، قد يؤديان إلى تصعيد أكبر للحرب، لذا يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لإنهائها".

وأكد أن العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور وتتعزز باستمرار وفقًا لتوجيهات قادتنا، وأن هذه العلاقات باتت في طور التأسيس المؤسسي.
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