https://sarabic.ae/20260617/مانيلا-الفلبين-تتطلع-إلى-شراكة-أوسع-مع-روسيا-تتجاوز-التبادل-التجاري-1114438716.html
مانيلا: الفلبين تتطلع إلى شراكة أوسع مع روسيا تتجاوز التبادل التجاري
مانيلا: الفلبين تتطلع إلى شراكة أوسع مع روسيا تتجاوز التبادل التجاري
سبوتنيك عربي
صرّح آلان جيبتي، وكيل وزارة التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، بأن الفلبين تتطلع إلى شراكة أوسع مع روسيا تتجاوز التبادل التجاري. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T13:55+0000
2026-06-17T13:55+0000
2026-06-17T13:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
الفلبين
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114439319_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_26a5a68976a8729826871c5122981556.png
وقال في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى الأعمال الروسي الآسيوي في قازان: "في الوقت نفسه، لا ينبغي أن تقتصر الشراكة على استيراد وتصدير السلع والخدمات، بل يجب أن يشمل التعاون البحث العلمي وتطوير المنتجات والتكنولوجيا".وأوضح: "لقد طورت الفلبين تعاونًا بنّاءً مع روسيا. وتُعدّ اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي منصةً مهمةً لهذا التعاون، حيث نناقش بانتظام قضايا التجارة ونشجع الاستثمار".وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "روسيا-آسيان" يومي17 و18 يونيو/حزيران. وسيكون يوم الخميس هو اليوم الرئيسي للقمة. ومن المتوقع أن يواصل رؤساء الوفود مناقشاتهم خلال إفطار عمل بعد الاجتماع.وقد تأسست آسيان عام 1967، وتضم 11 دولة: بروناي، وتيمور الشرقية، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين. ويعتزم المشاركون في قازان تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا وآسيان.وأوضح أن جذور التواصل بين الشعبين تعود إلى ما قبل ذلك بسنوات طويلة، لافتًا إلى وجود روابط تاريخية وثقافية وتجارية امتدت منذ القرن التاسع عشر، وأسهمت في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.وأشار الوزير الروسي إلى أن العلاقات الثنائية شهدت دفعة مهمة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد زيارة الرئيس الفلبيني السابق، رودريغو دوتيرتي، إلى روسيا عام 2017، إضافة إلى تنامي الاتصالات السياسية والبرلمانية وتوسع التعاون بين المدن والأقاليم في البلدين.روسيا تزيد إمدادات الطاقة إلى دول "آسيان" بنسبة 40%بوتين: روسيا ودول رابطة "آسيان" نجحوا في حشد خبرات واسعة من التعاون المشترك
https://sarabic.ae/20260604/50-عاما-من-العلاقات-الدبلوماسية-لافروف-الشراكة-بين-روسيا-والفلبين-تتجه-إلى-آفاق-أوسع-1114051662.html
الفلبين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114439319_105:0:1102:748_1920x0_80_0_0_57ead9f6747d25665487ceb64a8d9405.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الفلبين, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الفلبين, حصري
مانيلا: الفلبين تتطلع إلى شراكة أوسع مع روسيا تتجاوز التبادل التجاري
حصري
صرّح آلان جيبتي، وكيل وزارة التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، بأن الفلبين تتطلع إلى شراكة أوسع مع روسيا تتجاوز التبادل التجاري.
وقال في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى الأعمال الروسي الآسيوي في قازان: "في الوقت نفسه، لا ينبغي أن تقتصر الشراكة على استيراد وتصدير السلع والخدمات، بل يجب أن يشمل التعاون البحث العلمي وتطوير المنتجات والتكنولوجيا".
وأضاف: "وبينما لا تعتبر روسيا شريكًا تجاريًا تقليديًا للفلبين، فإن تعاوننا الاقتصادي يُتيح فرصًا كبيرةً وواعدة، لا سيما في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة والسياحة والابتكار".
وأوضح: "لقد طورت الفلبين تعاونًا بنّاءً مع روسيا. وتُعدّ اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي منصةً مهمةً لهذا التعاون، حيث نناقش بانتظام قضايا التجارة ونشجع الاستثمار".
وتابع: "الفلبين تمتلك إمكانات هائلة في الاقتصاد الإبداعي، وأتطلع إلى رؤية المزيد من المشاريع المشتركة في هذا المجال".
وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "روسيا-آسيان" يومي17 و18 يونيو/حزيران. وسيكون يوم الخميس هو اليوم الرئيسي للقمة. ومن المتوقع أن يواصل رؤساء الوفود مناقشاتهم خلال إفطار عمل بعد الاجتماع.
وتُعقد القمة بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين للعلاقات بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مدينة قازان في الفترة من 17 إلى 19 حزيران/ يونيو. وسيُعقد منتدى الأعمال الروسي الآسيوي في 17 حزيران/يونيو على هامش القمة.
وقد تأسست آسيان عام 1967، وتضم 11 دولة: بروناي، وتيمور الشرقية، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين. ويعتزم المشاركون في قازان تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا وآسيان.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أن العلاقات بين روسيا والفلبين شهدت تطورًا متواصلًا على مدى نصف قرن، معربًا عن تفاؤله بمستقبل الشراكة الثنائية وإمكانية توسيع التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وأوضح أن جذور التواصل بين الشعبين تعود إلى ما قبل ذلك بسنوات طويلة، لافتًا إلى وجود روابط تاريخية وثقافية وتجارية امتدت منذ القرن التاسع عشر، وأسهمت في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.
وأشار الوزير الروسي إلى أن العلاقات الثنائية شهدت دفعة مهمة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد زيارة الرئيس الفلبيني السابق، رودريغو دوتيرتي، إلى روسيا عام 2017، إضافة إلى تنامي الاتصالات السياسية والبرلمانية وتوسع التعاون بين المدن والأقاليم في البلدين.