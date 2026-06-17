https://sarabic.ae/20260617/مانيلا-الفلبين-تتطلع-إلى-شراكة-أوسع-مع-روسيا-تتجاوز-التبادل-التجاري-1114438716.html

مانيلا: الفلبين تتطلع إلى شراكة أوسع مع روسيا تتجاوز التبادل التجاري

مانيلا: الفلبين تتطلع إلى شراكة أوسع مع روسيا تتجاوز التبادل التجاري

سبوتنيك عربي

صرّح آلان جيبتي، وكيل وزارة التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، بأن الفلبين تتطلع إلى شراكة أوسع مع روسيا تتجاوز التبادل التجاري. 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T13:55+0000

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وقال في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى الأعمال الروسي الآسيوي في قازان: "في الوقت نفسه، لا ينبغي أن تقتصر الشراكة على استيراد وتصدير السلع والخدمات، بل يجب أن يشمل التعاون البحث العلمي وتطوير المنتجات والتكنولوجيا".وأوضح: "لقد طورت الفلبين تعاونًا بنّاءً مع روسيا. وتُعدّ اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي منصةً مهمةً لهذا التعاون، حيث نناقش بانتظام قضايا التجارة ونشجع الاستثمار".وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "روسيا-آسيان" يومي17 و18 يونيو/حزيران. وسيكون يوم الخميس هو اليوم الرئيسي للقمة. ومن المتوقع أن يواصل رؤساء الوفود مناقشاتهم خلال إفطار عمل بعد الاجتماع.وقد تأسست آسيان عام 1967، وتضم 11 دولة: بروناي، وتيمور الشرقية، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين. ويعتزم المشاركون في قازان تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا وآسيان.وأوضح أن جذور التواصل بين الشعبين تعود إلى ما قبل ذلك بسنوات طويلة، لافتًا إلى وجود روابط تاريخية وثقافية وتجارية امتدت منذ القرن التاسع عشر، وأسهمت في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.وأشار الوزير الروسي إلى أن العلاقات الثنائية شهدت دفعة مهمة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد زيارة الرئيس الفلبيني السابق، رودريغو دوتيرتي، إلى روسيا عام 2017، إضافة إلى تنامي الاتصالات السياسية والبرلمانية وتوسع التعاون بين المدن والأقاليم في البلدين.روسيا تزيد إمدادات الطاقة إلى دول "آسيان" بنسبة 40%بوتين: روسيا ودول رابطة "آسيان" نجحوا في حشد خبرات واسعة من التعاون المشترك

https://sarabic.ae/20260604/50-عاما-من-العلاقات-الدبلوماسية-لافروف-الشراكة-بين-روسيا-والفلبين-تتجه-إلى-آفاق-أوسع-1114051662.html

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