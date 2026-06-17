https://sarabic.ae/20260617/بوتين-روسيا-ودول-رابطة-آسيان-نجحوا-في-حشد-خبرات-واسعة-من-التعاون-المشترك-1114424826.html

بوتين: روسيا ودول رابطة "آسيان" نجحوا في حشد خبرات واسعة من التعاون المشترك

بوتين: روسيا ودول رابطة "آسيان" نجحوا في حشد خبرات واسعة من التعاون المشترك

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ودول رابطة "آسيان" نجحوا في حشد خبرات واسعة من التعاون المشترك. 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T08:39+0000

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وجاء في كلمة الرئيس بوتين الترحيبية إلى المشاركين وضيوف منتدى الأعمال الروسي الآسيوي، الذي يعقد في مدينة "كازان" الروسية، والتي تلاها وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف: "العلاقات الروسية الآسيوية تحتفل هذا العام مرور 35 عامًا على تأسيسها. وخلال هذه الفترة، حشدت روسيا و"آسيان" خبرة راسخة في التعاون متعدد الأوجه، وأقامت علاقات متينة، بما في ذلك بين المجلس الاستشاري للأعمال التابع للرابطة ومجلس الأعمال الروسي الآسيوي، وأرسوا أساسًا متينًا للمستقبل".وأشار إلى أنه "اليوم، نواجه تحديات جديدة، من بينها التفعيل الفعال للمنتجات الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتطوير منصات رقمية مستدامة. وتلوح في الأفق آفاق واسعة في مجالي أمن الطاقة والغذاء، وتبادل التقنيات المتقدمة، والتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والنقل، والخدمات اللوجستية".وأضاف: "نعمل على تطوير شراكات في سياق يتطلب مرونة اقتصاداتنا وقدرتها على التكيف. نستثمر في التقنيات الحديثة، ونضمن النمو الاقتصادي، وبالتالي نخلق فرصًا جديدة تضمن ازدهار بلداننا. تُسهم روسيا في هذه العلاقات بقدراتها الصناعية وابتكاراتها العلمية وخبراتها الزراعية. وهذه الفرص، بطبيعة الحال، تُكمّل بعضها بعضًا".وأوضح: "فيما يتعلق بالأمن الغذائي... فإن نقاط قوة روسيا في الإنتاج الزراعي، وتوفير الأسمدة، والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات اللوجستية، تتوافق بشكل جيد مع الصناعات الزراعية والغذائية المتنامية في دول الآسيان".وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أعلن يوم أمس الثلاثاء، أن ممثلين عن قطاع الأعمال من الإمارات والصين وتركيا وقرغيزستان سيشاركون في منتدى الأعمال "روسيا - آسيان" الاقتصادي الذي سيعقد على هامش القمة في قازان.وسيشارك بوتين في قمة "روسيا-آسيان" يومي17 و18 حزيران/يونيو. وسيكون يوم الخميس هو اليوم الرئيس للقمة. ومن المتوقع أن يواصل رؤساء الوفود مناقشاتهم خلال إفطار عمل بعد الاجتماع.وقد تأسست آسيان عام 1967، وتضم 11 دولة: بروناي، وتيمور الشرقية، وفيتنام، وإندونيسيا، وكمبوديا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين. ويعتزم المشاركون في قازان تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الدولية والإقليمية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين روسيا وآسيان.نحو 20 دولة تقدمت بطلبات انضمام إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون- الأمين العامنتائج منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ29

https://sarabic.ae/20260616/أوشاكوف-بوتين-سيشارك-في-أعمال-قمة-روسيا---آسيان-المقرر-عقدها-في-مدينة-قازان--1114403046.html

https://sarabic.ae/20260602/أوشاكوف-نحو-20-ألف-شخص-من-أكثر-من-100-دولة-يشاركون-بمنتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1113970555.html

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