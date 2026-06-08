https://sarabic.ae/20260608/نتائج-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-الـ29----1114185305.html

نتائج منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ29

نتائج منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ29

سبوتنيك عربي

اختتم منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي التاسع والعشرين أعماله، مؤكدًا مكانته كواحدة من أبرز المنصات الاقتصادية العالمية للحوار بين الحكومات ودوائر الأعمال... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T20:11+0000

2026-06-08T20:11+0000

2026-06-09T07:43+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

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وشهد المنتدى هذا العام مشاركة واسعة تجاوزت 24.5 ألف شخص من 142 دولة وإقليمًا، تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق إلى مستقبل مستقر"، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.وشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 130 مسؤولاً أجنبيًا رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 4300 شركة روسية ودولية، فيما تجاوز عدد رجال الأعمال المشاركين 9200 شخص.وتناولت جلسات المنتدى ملفات الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والتعاون المالي، إضافة إلى قضايا التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة والنقل والبنية التحتية.وشهد المنتدى انعقاد عشرات الموائد المستديرة واللقاءات الثنائية بين ممثلي الحكومات والشركات الكبرى، حيث جرى بحث مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والتقنيات الرقمية والزراعة والخدمات اللوجستية. كما حظيت قضايا التحول الرقمي والابتكار الصناعي والتنمية المستدامة بحيز واسع من النقاشات، وسط اهتمام متزايد بدور التقنيات الحديثة في دعم النمو الاقتصادي.كما برز المنتدى هذا العام كمنصة لتعزيز التعاون بين روسيا ودول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ناقش المشاركون آليات تطوير التجارة المتبادلة وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التسويات التجارية، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.الاتفاقيات الموقعةوشكلت الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية أبرز مخرجات المنتدى، إذ تم توقيع 1127 اتفاقية ومذكرة تفاهم بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.76 تريليون روبل، باستثناء الاتفاقيات التي لم تُكشف قيمتها لأسباب تتعلق بالسرية التجارية. وشملت الاتفاقيات مشاريع في مجالات الطاقة والتقنيات الحديثة والنقل والتنمية الإقليمية والصناعة والخدمات المالية.واختتم المنتدى أعماله بالتأكيد على أهمية الحوار الاقتصادي الدولي وتطوير آليات التعاون متعدد الأطراف، مع إبراز دوره كمنصة تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء لبحث التحديات الاقتصادية العالمية وصياغة رؤى مشتركة لمستقبل التنمية والنمو المستدام.رئيس "روسنفط" من منتدى سان بطرسبورغ: القطب الشمالي بديل لوجستي موثوق في ظل أزمة هرمز

https://sarabic.ae/20260605/رئيسة-تنزانيا-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-أصبح-أحد-أهم-منصات-الحوار-1114096546.html

https://sarabic.ae/20260605/بوتين-روسيا-لم-تكن-معزولة-بل-كانت-هناك-محاولات-لعزلها---عاجل-1114096419.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026