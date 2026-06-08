نتائج منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ29

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260608/نتائج-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-الـ29----1114185305.html
نتائج منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ29
نتائج منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ29
سبوتنيك عربي
اختتم منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي التاسع والعشرين أعماله، مؤكدًا مكانته كواحدة من أبرز المنصات الاقتصادية العالمية للحوار بين الحكومات ودوائر الأعمال... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T20:11+0000
2026-06-09T07:43+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/05/1114092681_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_213290e4f1e22a389ad1b8fc8e6cd4d7.jpg
وشهد المنتدى هذا العام مشاركة واسعة تجاوزت 24.5 ألف شخص من 142 دولة وإقليمًا، تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق إلى مستقبل مستقر"، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.وشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 130 مسؤولاً أجنبيًا رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 4300 شركة روسية ودولية، فيما تجاوز عدد رجال الأعمال المشاركين 9200 شخص.وتناولت جلسات المنتدى ملفات الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والتعاون المالي، إضافة إلى قضايا التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة والنقل والبنية التحتية.وشهد المنتدى انعقاد عشرات الموائد المستديرة واللقاءات الثنائية بين ممثلي الحكومات والشركات الكبرى، حيث جرى بحث مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والتقنيات الرقمية والزراعة والخدمات اللوجستية. كما حظيت قضايا التحول الرقمي والابتكار الصناعي والتنمية المستدامة بحيز واسع من النقاشات، وسط اهتمام متزايد بدور التقنيات الحديثة في دعم النمو الاقتصادي.كما برز المنتدى هذا العام كمنصة لتعزيز التعاون بين روسيا ودول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ناقش المشاركون آليات تطوير التجارة المتبادلة وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التسويات التجارية، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.الاتفاقيات الموقعةوشكلت الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية أبرز مخرجات المنتدى، إذ تم توقيع 1127 اتفاقية ومذكرة تفاهم بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.76 تريليون روبل، باستثناء الاتفاقيات التي لم تُكشف قيمتها لأسباب تتعلق بالسرية التجارية. وشملت الاتفاقيات مشاريع في مجالات الطاقة والتقنيات الحديثة والنقل والتنمية الإقليمية والصناعة والخدمات المالية.واختتم المنتدى أعماله بالتأكيد على أهمية الحوار الاقتصادي الدولي وتطوير آليات التعاون متعدد الأطراف، مع إبراز دوره كمنصة تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء لبحث التحديات الاقتصادية العالمية وصياغة رؤى مشتركة لمستقبل التنمية والنمو المستدام.رئيس "روسنفط" من منتدى سان بطرسبورغ: القطب الشمالي بديل لوجستي موثوق في ظل أزمة هرمز
https://sarabic.ae/20260605/رئيسة-تنزانيا-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-أصبح-أحد-أهم-منصات-الحوار-1114096546.html
https://sarabic.ae/20260605/بوتين-روسيا-لم-تكن-معزولة-بل-كانت-هناك-محاولات-لعزلها---عاجل-1114096419.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/05/1114092681_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_108f7383a71ff3913fba292abf9ae46d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

نتائج منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ29

20:11 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 07:43 GMT 09.06.2026)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الدولي 2026
بوتين خلال كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الدولي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اختتم منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي التاسع والعشرين أعماله، مؤكدًا مكانته كواحدة من أبرز المنصات الاقتصادية العالمية للحوار بين الحكومات ودوائر الأعمال والخبراء الاقتصاديين.
وشهد المنتدى هذا العام مشاركة واسعة تجاوزت 24.5 ألف شخص من 142 دولة وإقليمًا، تحت شعار "الحوار البراغماتي... الطريق إلى مستقبل مستقر"، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 130 مسؤولاً أجنبيًا رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 4300 شركة روسية ودولية، فيما تجاوز عدد رجال الأعمال المشاركين 9200 شخص.

كما حضرت وفود كبيرة من السعودية، والصين، والإمارات، وكازاخستان، وأوزبكستان، وتنزانيا، ودول أخرى، ما عكس الاهتمام الدولي المتزايد بالمنتدى بوصفه منصة للحوار الاقتصادي والاستثماري.

وتناولت جلسات المنتدى ملفات الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والتعاون المالي، إضافة إلى قضايا التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة والنقل والبنية التحتية.
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
رئيسة تنزانيا: منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أصبح أحد أهم منصات الحوار
5 يونيو, 15:29 GMT

كما خُصصت جلسات موسعة لبحث آفاق التعاون بين دول "بريكس" ومنظمة "شنغهاي" للتعاون والأسواق الناشئة، مع التركيز على بناء شراكات اقتصادية جديدة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة.

وشهد المنتدى انعقاد عشرات الموائد المستديرة واللقاءات الثنائية بين ممثلي الحكومات والشركات الكبرى، حيث جرى بحث مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة والطاقة والتقنيات الرقمية والزراعة والخدمات اللوجستية. كما حظيت قضايا التحول الرقمي والابتكار الصناعي والتنمية المستدامة بحيز واسع من النقاشات، وسط اهتمام متزايد بدور التقنيات الحديثة في دعم النمو الاقتصادي.

وفي الجلسة العامة الرئيسية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي يواصل التكيف مع المتغيرات الدولية وتعزيز قدراته الإنتاجية والتكنولوجية، مشددًا على أهمية توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين ودعم مشاريع التنمية والاستثمار طويلة الأمد.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
بوتين: روسيا لم تكن معزولة بل كانت هناك محاولات لعزلها
5 يونيو, 15:11 GMT
كما برز المنتدى هذا العام كمنصة لتعزيز التعاون بين روسيا ودول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ناقش المشاركون آليات تطوير التجارة المتبادلة وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التسويات التجارية، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.

الاتفاقيات الموقعة

وشكلت الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية أبرز مخرجات المنتدى، إذ تم توقيع 1127 اتفاقية ومذكرة تفاهم بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.76 تريليون روبل، باستثناء الاتفاقيات التي لم تُكشف قيمتها لأسباب تتعلق بالسرية التجارية. وشملت الاتفاقيات مشاريع في مجالات الطاقة والتقنيات الحديثة والنقل والتنمية الإقليمية والصناعة والخدمات المالية.
كما شهد المنتدى الإعلان عن عدد من المبادرات الاقتصادية والاستثمارية الجديدة، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون بين الأقاليم الروسية وشركائها الأجانب، بما يعزز فرص تنفيذ مشاريع مشتركة واستقطاب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
واختتم المنتدى أعماله بالتأكيد على أهمية الحوار الاقتصادي الدولي وتطوير آليات التعاون متعدد الأطراف، مع إبراز دوره كمنصة تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء لبحث التحديات الاقتصادية العالمية وصياغة رؤى مشتركة لمستقبل التنمية والنمو المستدام.
رئيس "روسنفط" من منتدى سان بطرسبورغ: القطب الشمالي بديل لوجستي موثوق في ظل أزمة هرمز
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала